Uhriluvun pelätään yhä kasvavan, koska etsinnät ovat edelleen kesken.

Yli 100 ihmistä on kuollut Filippiineillä Megi-nimellä kulkevan trooppisen myrskyn aiheuttamissa tulvissa ja maanvyörymissä.

Megi-myrsky iski saarivaltioon viime sunnuntaina, ja sen jälkeen viranomaiset ovat raportoineet tasaisesti nousseesta kuolinluvusta, kun lisää uhreja on löytynyt käynnissä olevissa etsinnöissä. Luvun pelätään yhä kasvavan.

Uutistoimisto Reutersin mukaan viranomaiset ilmoittivat torstaina, että ainakin 123 on kuollut myrskyn aiheuttamissa tuhoissa. Satoja ihmisiä etsitään edelleen, ja satoja on myös loukkaantunut. Yli 150 000 filippiiniläistä on joutunut jättämään kotinsa, ja heistä iso osa on majoitettu tällä hetkellä evakuointikeskuksiin.

Suurimmat vahingot ovat osuneet Filippiinien keskiosassa sijaitsevaan Leyten maakuntaan, joka kuuluu Visayasin saariryhmään. Suurin osa kuolleista on raportoitu Baybayn kaupungissa.

Tämän lisäksi kolmen ihmisen on raportoitu kuolleen Filippiinien eteläosassa sijaitsevalla Mindanaon pääsaarella.

Filippiinien viranomaiset ovat ilmoittaneet, että etsinnät ja pelastustoimet jatkuvat edelleen. Maanvyörymät ovat aiheuttaneet alueella mittavia tuhoja alueen rakennuksille.

Saarivaltio Filippiinit on hirmumyrskyille erityisen altis, ja tutkijat ovat varoittaneet ilmastonmuutoksen lisäävän voimakkaiden myrskyjen määrää alueella entisestään.

Megi-myrsky on ensimmäinen näin voimakas myrsky Filippiineillä tänä vuonna. Viime vuoden lopussa maahan iskeneessä taifuunissa kuoli yli 400 ihmistä ja sadattuhannet menettivät kotinsa. Vuonna 2013 Filippiineille iski yksi historian voimakkaimmista taifuuneista. Tuolloin myrskyissä kuoli yli 6 000 ihmistä.