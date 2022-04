Eteläafrikkalaisten viranomaisten mukaan maassa koettu myrsky on ollut yksi pahimmista maan historiassa.

Ainakin 306 ihmistä on kuollut Etelä-Afrikassa sijaitsevassa Durbanin satamakaupungissa ja sitä ympäröivässä KwaZulu-Natalin maakunnassa maata päiväkausia piiskanneiden raivokkaiden kaatosateiden seurauksena.

Eteläafrikkalaisten viranomaisten mukaan maahan osunut myrsky on ollut yksi pahimmista maan historiassa. Sademäärä on ollut suurin 60 vuoteen.

Ihmiset ovat saaneet surmansa rankkasateesta seuranneissa tulvissa ja mutavyöryissä.

Etelä-Afrikan presidentti Cyril Ramaphosa on kuvaillut tilannetta katastrofiksi.

”Sillat ovat romahtaneet. Tiet ovat romahtaneet. Ihmisiä on kuollut. Tämä on valtavan kokoluokan katastrofi”, hän sanoi paikalliselle yhteisölle vierailtuaan kaupungissa keskiviikkona.

Alueella on edelleen ihmisiä kadoksissa, ja heidän etsintänsä jatkuvat Ramaphosan mukaan.

”Tämä katastrofi on osa ilmastonmuutosta. Emme voi enää lykätä sitä, mitä meidän pitää tehdä pärjätäksemme ilmastonmuutoksen kanssa. Se on täällä, ja katastrofinhallintakykymme on oltava korkeammalla tasolla”, Ramaphosa sanoi.

Uutistoimisto AFP:n haastattelemat paikalliset asukkaat olivat järkyttyneitä tulvien ja mutavyöryjen aiheuttamista tuhoista. Monet asuinrakennukset ovat tuhoutuneet kokonaan, koska niitä ei ole rakennettu tarpeeksi kestäviksi.

”Kaikki on tuhoutunut”, väliaikaisessa suojassa haastateltu Sinethemba Duka sanoi AFP:lle.

Paikalliset asiantuntijat uskovat, että myrsky on nyt ohittanut Etelä-Afrikan ja että lisää rankkasateita ei pitäisi olla luvassa lähiaikoina.