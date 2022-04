Kun Venäjä pommittaa kerrostaloja, pommisuojia ja synnytyssairaaloita, kuolee ja traumatisoituu myös kaikkein viattomimpia. Jutussa käytetyt kuvat voivat järkyttää.

Kun sota maaliskuun lopussa saapui Nižynin kaupunkiin Kiovan kaakkoispuolella, Marieta tiesi, että on toimittava nopeasti.

Hän lähti kiireellä lastenkotiin. Sinne oli sijoitettu köyhien ja huumeriippuvaisten perheiden lapsia. Lastenkoti määrättiin evakuoitavaksi.

Osa vanhemmista saapui hakemaan lapsensa, mutta jäljelle jäi seitsemän 5–14-vuotiasta, joita kukaan ei tullut hakemaan.

”Lapset kuulivat ammuskelun ja räjähdysten äänet. Se oli heistä pelottavaa”, Marieta sanoi uutistoimisto AFP:lle. Hän kertoi tilanteesta haastattelussa, jossa ei halunnut koko nimeään julki.

Lastenkotiin jääneet lapset pakattiin linja-autoon. Ikkunoiden verhot vedettiin kiinni. Bussi pääsi suojapaikkaan lähelle Slovakian rajaa, eivätkä lapset nähneet tuhoutuneita taloja tai kadulla makaavia ruumiita.

”Kolmen päivän kuluttua venäläiset saapuivat Nižyniin. Jos olisimme lähteneet yhtään myöhemmin, olisimme jääneet loukkuun”, Marieta sanoi uutistoimistolle.

Lapsia leikkimässä kadulla Butšan kaupungissa.

Isä ja lapsi leikkivät metrotunnelissa Kiovassa 18. maaliskuuta.

Kun hyökkääjä pommittaa kerrostaloja, pommisuojia ja synnytyssairaaloita, kuolee myös kaikkein viattomimpia. Tiistaihin 12. huhtikuuta mennessä YK oli vahvistanut 157 lapsen kuolleen ja 250:n haavoittuneen Ukrainassa. Siviilikohteiden raskaiden pommitusten takia luvut ovat todellisuudessa suuremmat.

”Lapsia on satutettu paikoissa, joissa heidän pitäisi olla parhaiten turvassa – kotonaan, hätäsuojissa ja jopa sairaaloissa”, totesi Unicefin hätäohjelmien johtaja Manuel Fontaine maanantaisessa raportissaan.

Kramatorskin rautatieasemalle viime viikolla tehdyssä iskussa kuoli seitsemän lasta. Asemalla oli paikallis­viranomaisten mukaan tuhansia ihmisiä, jotka yrittivät paeta sodan jaloista.

Kaupungista löytyi myös jäänteitä ohjuksesta, jossa luki venäjäksi ”za detei” eli lasten puolesta.

Ukrainalais­viranomaisten tilastojen mukaan sodassa on kuollut 197 lasta ja haavoittunut 351, ukrainalainen uutistoimisto Ukrinform kertoi torstaina. Yli puolet lapsista oli kuollut Donetskin alueella, jossa sijaitsee muun muassa raskaiden pommitusten kohteena ollut Mariupolin kaupunki.

Venäjä valmistautuu parhaillaan suurhyökkäykseen samalla alueella.

Humanitaarisen avun tarpeessa olevia lapsia on arvioitu olevan nyt ainakin kolme miljoonaa.

Venäläissotilaat tappoivat viisihenkisen perheen henkilöautoon Havronštšynan kylässä Kiovan alueella 13. maaliskuuta.

Lapsia on ennätetty viedä alueille, joissa taisteluja ei käydä. Moni on joutunut kokemaan järkyttävän matkan. Perheenjäseniä ja sukulaisia on kadonnut. On tullut eteen lisää pahuutta.

Caritas Romania -järjestön edustaja Thomas Hackl kertoo uutistoimisto AFP:lle, että järjestö pysäytti vähän aikaa sitten Romanian rajalla ihmiskaupasta epäillyn henkilön, joka yritti viedä kahta nuorta ukrainalaista tyttöä Italiaan.

Järjestön tietojen mukaan Puolaan saapuneille ihmisille on myös tarjottu ”suojaa vastineeksi seksistä”.

Butšan miehityksen aikana venäläissotilaat raiskasivat 14-vuotiaan tytön ja yli 20 muuta naista ja tyttöä, sanoi Ukrainan ihmisoikeus­valtuutettu Ljudmyla Denisova BBC:lle.

Denisovan mukaan miehittäjät sanoivat naisille, että raiskata pitää niin kauan, etteivät ”he enää halua koskaan olla miesten kanssa ja saa ukrainalaisia lapsia”. Nyt yhdeksän naisista on raskaana, Denisova kertoi.

Ukrainassa oli paljon lapsia erityisen haavoittuvassa asemassa jo ennen sotaa: yli 100 000 lasta asui orpokodissa, sisäoppilaitoksessa tai vammaisille tarkoitetussa lastenkodissa. Se on YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan suurin määrä koko Euroopassa.

Mies ja poika matkasivat polkupyörällä Butšassa. Kuolleita siviilejä lojui kaduilla venäläisten lähdettyä.

Lapsi harkovalaisessa pommisuojassa 2. huhtikuuta.

Nainen ja lapsi pelastetiin kiovalaisesta kerrostalosta, joka oli joutunut ohjusiskun tuhoamaksi.

Osa heistä on sosiaalisesti orpoja. Heillä on elossa vanhemmat, jotka eivät voi huolehtia lapsistaan yhdessä Euroopan köyhimmistä maista.

Ainakin 8 000 alaikäistä on nyt sijoitettu uudelleen Ukrainan sisällä tai viety ulkomaille. Osa lapsista on siirretty orpokoteihin Romaniaan ja Moldovaan, missä on paljon ihmiskaupan ongelmia. Vähintään 2 500 lasta on jumissa aktiivisilla taistelualueilla.

Kun sota syttyi, yhdysvaltalainen Colleen Holt Thompson tuli Ukrainan Lviviin. Hän auttaa evakuoinneissa.

55-vuotiaalla Thompsonilla on pitkä kokemus Ukrainasta. Hänellä on kuusi ukrainalaista adoptiolasta. Vuosien ajan hän on yrittänyt adoptoida tyttöä, joka asui Donetskissa. Tyttö siirrettiin orpokotiin Lviviin, ja hän on nyt täyttänyt 18 vuotta. Thompson pelkää, että nuori nainen on sodan aikana siirretty Itävaltaan.

Thompsonin mukaan kaikki eivät ole liikkeellä vilpittömin aikein. Vilpittömästi lapsista huolestuneet auttajat saattavat hekin kokemattomuuttaan joutua ongelmiin tai saattaa lapset vaaraan.

”Hotelleissa on juuri nyt tuhansia lapsia ihmisten kanssa. Pienissä leireissä ja perheiden kodeissa, joita ei ole koskaan tarkistettu. Emme tiedä, ovatko nämä ihmiset turvallisia, kun heillä ei ole koulutusta”, Thompson sanoi AFP:lle.

Moni sotaa paennut lapsi kärsii nyt pahoista traumoista. Pakoon pääsy onkin vasta ensi askel. Mutta turvaan pääsy on välttämätöntä.

Hylättyjä lapsia Nižynin kaupungissa evakuoinut Marieta on onnellinen, että he pääsivät lähtemään.

Mitä voisi tapahtua, jos hyökkääjät löytäisivät heidän uuden turvapaikkansa?

”Paras olla ajattelematta sitä.”