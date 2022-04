”Tällaisia puheita on esitetty Venäjällä vuosikausia”, Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen sanoo.

Venäjän entisen presidentin Dmitri Medvedev mukaan Venäjä aikoo ryhtyä toimiin Itämerellä, mikäli Ruotsi ja Suomi liittyvät sotilasliitto Natoon. Lausunnosta kertoivat uutistoimisto Reuters ja Venäjän valtion omistama uutistoimisto Tass.

Medvedev sanoi, että Itämerestä ei voisi enää puhua ydinvapaana alueena, jos Suomi ja Ruotsi liittyvät Natoon.

"Tasapaino on palautettava", Medvedev sanoi.

Vuosina 2008–2012 Venäjän presidenttinä ja vuosina 2012–2020 maan pääministerinä toiminut Medvedev on nykyisin Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja.

”Tähän asti Venäjä ei ole tehnyt tällaisia toimenpiteitä eikä ole aikonutkaan”, Medvedev sanoi.

Tassin jutussa kerrotaan myös, miten Medvedevin mukaan Nato-jäsenyyden kannatuksen kasvu Suomessa ja Ruotsissa johtuu ”kotimaisista propagandisteista” ja miten hän toivoo, että pohjoisten naapurimaiden ”järki voittaa” asiassa. Hän myös sanoi, että Venäjän pitää reagoida mahdolliseen Nato-jäsenmaiden määrän kasvuun viileästi ja että Venäjälle ei ”ole kokonaisuuden kannalta suurta eroa”, kuuluuko Natoon 30 vai 32 maata.

Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan erikoistuneen Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Jyri Lavikaisen mukaan Suomessa ei pidä huolestua Medvedevin lausunnosta.

”Tällaisia puheita on esitetty Venäjällä vuosikausia. He katsovat tätä asiaa strategisen tasapainon kannalta. Jos Venäjä arvioi, että vastapuoli – tässä tapauksessa Nato – vahvistaa joukkojaan jollain alueella, he vahvistavat joukkoja itsekin. Joukkojen vahvistaminen ei itsessään synnytä sotilaallista uhkaa”, Lavikainen sanoo.

Lavikaisen mukaan Medvedevin puheet tasapainon palauttamisesta tarkoittavat tässä yhteydessä nimenomaan joukkojen lisäämistä Itämerellä.

Venäjä on jo aiemmin ilmoittanut suhtautuvansa kielteisesti Naton laajenemiseen.

Suomen hallituksen keskiviikkona julkaiseman selonteon mukaan Suomen pitääkin, mikäli se liittyy Natoon, varautua Venäjän ”laaja-alaiseen ja vaikeasti ennakoitavaan vaikuttamiseen ja riskeihin, kuten esimerkiksi jännitteiden kasvuun Suomen ja Venäjän välisellä rajalla”.

Suomen odotetaan tekevän päätöksen Nato-jäsenyyden hakemisesta ennen kesää.

Keskiviikkona Venäjän ulkoministeriö kiisti arviot Venäjän Suomeen ja Ruotsiin kohdistamasta uhasta propagandana ja provokaationa.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Marija Zaharova sanoi venäläisen valtio-omisteisen radiokanava Sputnikin haastattelussa keskiviikkona, että puheet Venäjän uhasta palvelevat puolustusliitto Naton etua.

”Nämä väitteet ovat typeriä. Ne eivät perustu tosiasioihin, ne pohjaavat propagandaan ja provokaatioon. Ne eivät vastaa näiden maiden kansojen etua vaan turvaavat ja palvelevat Yhdysvaltain johtaman Naton etuja”, Zaharova sanoi Tassin mukaan.