Britannian monarkki, kuningatar Elisabet II ei osallistunut kiirastorstain perinteiseen kuninkaalliseen jumalanpalvelukseen. Kuninkaallista perhettä edustivat tilaisuudessa monarkin sijaan prinssi Charles ja hänen vaimonsa Camilla.

Perinteisessä kiirastorstain kuninkaallisessa jumalanpalveluksessa Britannian monarkki jakaa hopeakolikoita eläkeläisille. Britannian monarkki on jakanut hopeakolikoita kiirastorstain jumalanpalveluksessa ainakin 1200-luvulta asti. Välissä on tosin ollut ajanjaksoja, jolloin monarkki on lähettänyt jumalanpalvelukseen vain jonkun alaisensa.

Elisabet on viimeksi jättänyt kiirastorstain jumalanpalveluksen väliin vuonna 1970. Uutistoimisto Reutersin mukaan Elisabet jättää väliin myös pääsiäissunnuntain jumalanpalveluksen.

Elisabet täyttää 96 vuotta 21. huhtikuuta. Hän on kärsinyt viime aikoina liikkumisongelmista ja sairastellut. Viimeksi helmikuussa Elisabet sairasti koronaviruksen aiheuttaman taudin.

Elisabet on joutunut vähentämään julkisia esiintymisiään sen jälkeen, kun hänet vietiin lokakuussa yöksi sairaalaan ja lääkärit määräsivät kuningattaren lepäämään. Sairastumisen syytä ei kerrottu.

Maaliskuussa Elisabet osallistui puolisonsa prinssi Philipin muistotilaisuuteen. Se oli Elisabetin ensimmäinen julkinen esiintyminen kuukausiin.