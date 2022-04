Mikäli laki tulee suunnitellusti voimaan, se heikentää huomattavasti mahdollisuuksia myöhäisiin abortteihin koko Kaakkois-Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltojen Floridan osavaltion kuvernööri Ron DeSantis hyväksyi torstaina allekirjoituksellaan laiksi uudet tiukennukset aborttien tekemiseen. Uusi laki kieltää abortit 15. raskausviikon jälkeen.

Floridan aborttilain on tarkoitus tulla voimaan heinäkuun alussa, mikäli sitä ei haasteta oikeudessa. Toisaalta samaan aikaan Yhdysvaltain korkein oikeus saattaa julistaa lain perustuslain mukaiseksi, kun sen pitäisi antaa päätös Mississipin osavaltion samankaltaisesta aborttilaista vielä tämän kevään aikana. Myös Mississipissä abortti on kielletty 15. raskausviikon jälkeen.

Mikäli laki tulee voimaan, se heikentää huomattavasti mahdollisuuksia myöhemmän vaiheen abortteihin koko Kaakkois-Yhdysvalloissa, uutistoimisto Reuters kertoo. Floridan naapuriosavaltioissa on voimassa paljon tiukempia aborttilakeja, ja siksi niissä asuvat naiset ovat usein matkustaneet Floridaan aborttia tekemään.

Tällä hetkellä Florida sallii raskaudenkeskeytykset 24. raskausviikkoon asti.

Uusi laki sallii abortin 15. raskausviikon jälkeen vain, jos äiti on kuolemanvaarassa, jos riskinä on pysyvä vammautuminen tai jos sikiöllä on jokin tappava poikkeavuus.

Lisäysehdotus raskaudenkeskeytyksestä raiskauksen, insestin tai ihmiskaupan takia ei mennyt läpi osavaltion senaatissa, koska republikaanit äänestivät sen nurin.

Republikaanijohtoiset osavaltiot ovat laatineet nopeasti tiukempia aborttilakeja, koska Yhdysvaltojen korkeimman oikeuden odotetaan tuomitsevan Mississippin aborttilain perustuslain mukaiseksi. Konservatiivituomareilla on korkeimmassa oikeudessa 6–3-enemmistö, ja oikeus näytti joulukuun käsittelyssä olevan kallistumassa Mississippin osavaltion puolelle.

Mikäli korkein oikeus tuomitsee Mississipin lain perustuslain mukaiseksi, se kumoaa vuoden 1973 päätöksen, jonka perusteella kaikilla on oikeus raskaudenkeskeytykseen ennen kuin sikiö on elinkykyinen.

Keskiviikkona Kentuckyn osavaltio sääti lain, joka käytännössä lopetti abortit välittömästi koko osavaltiossa. Lain perustuslainmukaisuus haastettiin heti, ja sitä tullaan selvittämään eri oikeusasteissa.

Myös Arizonan osavaltiossa tuli maaliskuussa voimaan laki, joka kieltää abortit 15. raskausviikon jälkeen.