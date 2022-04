Navalnyi kehottaa teknologiajättejä ja länsimaisia johtajia informaatiorintamaan Putinin propagandan kukistamiseksi – ”Venäläisillä on vääristynyt kuva Ukrainan tapahtumista”

Oppositiojohtajan mukaan yli 85 prosenttia aikuisista käyttää hallinnon asettamista käyttökielloista huolimatta joka päivä Youtubea, Instagramia, Whatsappia, Facebookia ja Googlea.

Vangittu venäläinen oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi kehottaa länsimaisia teknologiajättejä avaamaan venäläisille suunnatuilla mainoskampanjoilla informaatiorintaman Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia vastaan.

Twitter-kanavallaan julkaistussa viestiketjussa Navalnyi kehottaa muun muassa Yhdysvaltain presidenttiä Joe Bidenia, Britannian pääministeriä Boris Johnsonia ja Euroopan komission puheenjohtajaa Ursula von der Leyeniä etsimään pikaisesti sosiaalisen median ratkaisuja Putinin propagandan kukistamiseksi.

Navalnyin mukaan valtaosalla venäläisistä on täysin vääristynyt kuva siitä, mitä Ukrainassa tapahtuu.

”Heille Putin käy pientä, erittäin onnistunutta sotaa, jossa on vuodatettu hyvin vähän verta. Meidän sotilaamme ovat sankareita, eikä uhreja ole juuri tullut”, Navalnyi kirjoittaa.

Navalnyin mukaan monet Venäjällä uskovat Ukrainan asevoimien hajaantuvan ja uskovat Venäjän hallinnon virheellisiin väitteisiin siitä, että kaikki siviiliuhrit ovat julmien natsien sekä heitä tukevien länsimaiden syytä.

Monet ovatkin oppositiojohtajan mukaan valmiita uskomaan propagandaan, eivätkä halua tehdä töitä kuullakseen vaihtoehtoista näkemystä asioista.

Navalnyi kuitenkin alleviivaa, että kertomukset venäläisten vankasta tuesta maan hyökkäyssodalle Ukrainassa ovat osa Venäjän hallinnon valheita.

”Tappaakseen ukrainalaisia, Putin tarvitsee kipeästi sitä, että sotaa tuetaan Venäjän sisällä. Ja ensimmäisenä tulee ymmärtää, ettei Venäjällä ole 75 prosentin tukea Ukrainan kanssa käytävälle sodalle. Tämä on jälleen yksi Kremlin valheista”, Navalnyi kirjoittaa.

Oppositiojohtaja painottaa, että sekä kysymys ”tuetko sotaa Ukrainassa” että tähän kysymykseen annettu kieltävä vastaus voivat johtaa Venäjällä 15 vuoden vankeuteen.

Venäjällä sodan vastaisiin julkaisuihin reagoiminen sosiaalisessa mediassa on kuitenkin vaarallista. Navalnyi jakaa tviittiketjussaan Britannian yleisradioyhtiö BBC:n venäjänkielisen artikkelin, jonka mukaan sadat poliisit ovat saaneet potkut, koska ovat osoittaneet tukea Navalnyille.

Sekä Facebookissa että Instagramissa käyttäjät voivat nähdä kaikki ne, jotka ovat pitäneet julkaisusta tai jakaneet sen. Tämä on Navalnyin mukaan riski nyky-Venäjällä, jossa tästä voi seurata jopa vankeutta.

”Tämä ei ole liioittelua: Putinin turvallisuuspalvelulla ei ole mitään tärkeämpääkään tekemistä kuin sodan vastaisista julkaisuista pitäneiden pidättäminen”, Navalnyi väittää Twitterissä.

Venäjä on sodan aloitettuaan estänyt muun muassa useiden kansainvälisten sosiaalisen median palveluiden käytön.

”Vain puolessatoista kuukaudessa Venäjä on sulkenut ja estänyt kaikki riippumattomat mediat”, Navalnyi sanoo ja kertoo Venäjällä estetyn myös varovaisempien riippumattomien mediatoimijoiden toiminta.

”Olisiko tämä ollut tarpeen, jos Ukrainan sodalla olisi todella ollut tuollainen tuki, hän kysyy viitaten hallinnon väitteisiin siitä, että valtaosa venäläisistä tukee sotaa.”

Navalnyin mukaan laajoista kielloista huolimatta yli 85 prosenttia aikuisista Venäjällä käyttää edelleen joka päivä Youtubea, Instagramia, Whatsappia, Facebookia ja Googlea.

”Me tarvitsemme mainoksia. Paljon mainoksia. Valtava kansallinen sodan vastainen kampanja alkaa mainoskampanjalla”, Navalnyi kirjoittaa.

”Joka tabletilla ja joka puhelimessa.”

Navalnyin mukaan Putin käyttää valtion budjetista vuodessa yli 110 miljardia ruplaa eli yli 1,2 miljardia euroa propagandaan, minkä lisäksi oligarkit osallistuvat propagandakoneiston rahoittamiseen. Navalnyi myöntääkin, että kaikilla televisiokanavilla kellon ympäri pyörivällä propagandalla, riippumattomien medioiden sulkemisella ja verkkosivujen estämisillä alkaa olla vaikutusta.

Pääasiallinen propagandan väylä ei edes ole Navalnyin mukaan televisio, vaan venäläinen teknologiajätti Yandex. Yhtiön kotisivuilla julkaistavat uutiset ovat hänen mukaansa pääasiallinen tiedonlähde 41 prosentille Venäjän väestöstä.

Vuonna 1997 perustettu Yandex on Venäjän suurin nettiyhtiö, ja sillä on yli 60 prosentin markkinaosuus Venäjän hakukonekäytöstä. Yhtiö on laajentanut viime vuosina toimintaansa muun muassa ruokakuljetuksiin ja kyytipalveluun. Konserniin kuuluva Yango tarjoaa taksikuljetuksia myös Suomessa ja monet ovat vaatineet sosiaalisessa mediassa taksiyhtiön boikotoimista sodan vuoksi.

Navalnyi tuomittiin maaliskuussa yhdeksäksi vuodeksi vankeuteen kavalluksesta ja oikeuden halventamisesta. Uusi tuomio korvasi miehen aiemmin saaman ja Navalnyin on täten määrä pysyä vangittuna seuraavan kahdeksan vuoden ajan, sillä hän on istunut aiempaa tuomiotaan noin vuoden verran.

Muun muassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ilmoittanut pitävänsä Navalnyin tuomiota täysin perusteettomana ja mielivaltaisena.

45-vuotias Navalnyi on Venäjän tunnetuimpia Putinin hallinnon vastustajia. Hänet vangittiin viime vuoden alussa, kun hän palasi Venäjälle Saksasta. Hän oli ollut Saksassa toipumassa ja kuntoutumassa myrkytyksestä, josta hän on syyttänyt Putinia ja Venäjän turvallisuuspalvelua FSB:tä.

Navalnyi otti Venäjän sotatoimiin Ukrainassa kantaa myös oikeudenkäyntinsä aikana. Nyt mies peräänkuuluttaa laajaa mainoskampanjaa, jolla voitaisiin kertoa venäläisille Putinin ja tämän propagandistien levittämistä valheista sekä siitä, kuinka kaikilla olisi asiat paremmin ilman sotaa.

Hän vertaa mainoskampanjaa vaalikampanjaan vaaleissa, joissa on ehdolla ”meidän ehdokkaamme rauha” ja ”Putinin ehdokas sota”.

”Ja rauhan täytyy voittaa. Me emme voi hyväksyä muuta lopputulosta”, Navalnyi kirjoittaa.