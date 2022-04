Yhdysvaltalaislehti kertoo nähneensä kopion nootista, joka lähetettiin sen jälkeen, kun Yhdysvallat ilmoitti keskiviikkona 800 miljoonan dollarin lisäavusta Ukrainalle.

Yhdysvaltalaislehti The Washington Postin mukaan Venäjä on lähettänyt Yhdysvalloille virallisen diplomaattisen nootin.

Yhdysvaltalaislehti kertoo perjantaina nähneensä kopion nootista, joka lähetettiin sen jälkeen, kun Yhdysvallat ilmoitti keskiviikkona 800 miljoonan dollarin lisäavusta Ukrainalle. Yhdysvallat aikoo lähettää Ukrainaan sotilaallista apua ja muuta turvallisuusapua.

Lehden mukaan Venäjä lähetti nootin tällä viikolla. Nootissa varoitettiin, että Yhdysvaltojen ja Naton ”herkimpien” asejärjestelmien lähettäminen Ukrainaan ”lisää polttoainetta konfliktiin” ja tällä voisi olla ”arvaamattomia seurauksia”.

”Herkimmillä” asejärjestelmillä Venäjä tarkoitti raskaita raketinheitinjärjestelmiä, mutta Yhdysvaltojen tai muiden Nato-maiden ei uskota toimittaneen tällaisia asejärjestelmiä Ukrainaan.

Yhdysvaltojen keskiviikkona ilmoittama apupaketti sisältää muun muassa helikoptereita, panssariajoneuvoja sekä aseita ja ammuksia. Paketin myötä Ukrainan puolustusjärjestelmä vastaa paremmin Venäjän järjestelmää. Ensimmäinen asetoimitus saapuu Ukrainaan lähipäivinä, yhdysvaltalaisviranomaiset sanoivat.

”Se, mitä venäläiset kertovat meille nyt yksityisesti, on sama viesti, minkä me olemme kertoneet maailmalle julkisesti. — Että valtava määrä apua, jonka olemme tarjonneet ukrainalaisille kumppaneillemme, on osoittautunut poikkeuksellisen tehokkaaksi”, sanoi eräs korkea-arvoinen yhdysvaltalaisviranomainen The Washington Postille.

Viranomainen pysytteli nimettömänä nootin arkaluonteisuuden vuoksi.

Nootti on päivätty tiistaille ja sen otsikko on ”Venäjän huolenaiheet Kiovaan lähetettyihin massiivisiin ase- ja sotilastarviketoimituksiin liittyen”. Se on kirjoitettu venäjäksi, mutta siinä on mukana käännös.

Venäjän suurlähetystö ei vastannut lehden kommenttipyyntöön.

Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja Ned Pricen mukaan mikään ei estä presidentti Joe Bidenin hallinnon tukea Ukrainalle, uutisoi yhdysvaltalainen uutiskanava CNN.

”Venäläiset ovat sanoneet joitain asioita yksityisesti, he ovat sanoneet joitain asioita julkisesti; mikään ei saa meitä luopumaan strategiasta, jonka olemme aloittaneet”, kommentoi Price CNN:lle.

Price ei omien sanojensa mukaan ole sellaisessa asemassa, että pystyisi vahvistamaan maiden välistä, yksityistä diplomaattista kirjeenvaihtoa.