Toisin kuin monet kansainväliset mediat ovat uutisoineet, kasvihuone­päästöjen olisi käännyttävä laskuun välittömästi eikä vasta vuoden 2025 jälkeen. BBC:n haastattelemien tutkijoiden mukaan raportin keskeisen osan sanavalinnat olisi voinut valita paremmin.

IPCC:n tuoreen ilmastoraportin olennaista kohtaa on kansainvälisessä mediassa tulkittu laajasti väärin, kertovat BBC:n haastattelemat tutkijat. Raportti julkaistiin 4. huhtikuuta.

Ilmastoraportin muotoilusta on mahdollista tehdä johtopäätös, että globaalin lämpötilannousun rajoittaminen 1,5 asteeseen olisi yhä mahdollista, vaikka kasvihuonepäästöjen annettaisiin kasvaa vielä kolmen vuoden ajan vuoteen 2025 asti.

Raportin koostamisessa mukana olleiden tutkijoiden mukaan päätelmä on virheellinen: päästöjen tulisi kääntyä laskuun välittömästi.

Ennen kuin päästöt alkavat laskea, on niiden ensin saavutettava huippunsa – ja tässä kohtaa raportin muotoilu on mennyt pieleen.

”Tekstistä saa sellaisen vaikutelman, että aikaa olisi vuoteen 2025 asti, mikä on mielestäni hyvin valitettava lopputulema”, sanoi BBC:lle tutkija Glen Peters, joka on yksi IPCC:n ilmastoraportin tekijöistä.

”Valitettavasti sillä voi potentiaalisesti olla hyvin negatiivisia seurauksia.”

Miten raportissa sitten päädyttiin tällaiseen muotoiluun?

BBC:n mukaan kyse on osittain siitä, että tutkijat käyttävät lämpötilannousua kuvaavissa ilmastomallinnuksissa viiden vuoden lohkoja, joten mallinnuksessa vuosi 2025 seuraa vuotta 2020.

Toinen huonoon sanavalintaan vaikuttanut seikka oli ajoitus.

Koronapandemian vuoksi raportti lykkääntyi noin vuodella, mutta raportissa käytetty data saatiin mallinnuksista, jotka ennustivat päästöjen huipun yleisesti ottaen vuoteen 2020.

Raportin pääviesti ei kuitenkaan voinut olla se, että päästöjen olisi pitänyt saavuttaa huippunsa jo vuonna 2020, mikä johti pitkällisiin väittelyihin raportin muotoiluista.

”Väiteltiin paljon siitä, tulisiko sellaisia sanoja kuten ’nyt’ tai ’välittömästi’ käyttää”, kertoo raportin tekoon osallistunut tutkija Edward Byers. Hänen mielestään ’välittömästi’ olisi ollut paras sanavalinta, kun viitataan päästöjen vähentämiseen.

Greenpeacen ilmasto- ja energia-asiantuntija Kaisa Kosonen on samaa mieltä.

”Meillä ei todellakaan ole sitä etuoikeutta, että voisimme antaa päästöjen kasvaa vielä kolmen vuoden ajan”, hän sanoo BBC:n mukaan.

”Meillä on kahdeksan vuotta aikaa lähes puolittaa globaalit päästöt. Se on valtava urakka, mutta silti mahdollista, kuten IPCC on juuri muistuttanut– mutta jos ihmiset alkavat nyt ajatella, että päästöjen huippu saadaan saavuttaa vuonna 2025, niin silloin meillä ei ole mahdollisuuttakaan.”

HS on aiemmin uutisoinut, että ilmastoraportissa tutkittu 1,5 asteen skenaario perustuu siihen, että kasvihuonepäästöt saavuttavat huippunsa viimeistään ennen vuotta 2025 ja pienentyvät 43 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Samalla metaanipäästöjen pitäisi laskea kolmanneksen. Myös kahden asteen ennusteessa päästöt on saatava laskuun ennen vuotta 2025.

Kuluttajan valinnat ja toiminta nousivat energia-asioiden ohella vahvasti esiin uudessa raportissa. Kuluttajan rooli korostuu etenkin ruokavalion kohdalla. Tutkijoiden mukaan ruokavalion potentiaali kulutuksen ilmastopäästöjen vähentämisessä on jopa suurempi kuin liikenteen, rakennusten ja teollisuuden.