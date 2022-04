The New York Times: WHO:lta uusi arvio koronakuolemien määrästä, Intia yrittää estää raportin julkaisun

WHO arvioi, että koronakuolemia on paljon enemmän kuin maat ovat ilmoittaneet, erityisesti Intiassa.

Maailman terveysjärjestö (WHO) on saanut valmiiksi arvionsa siitä, kuinka paljon ihmisiä on kuollut koronapandemian seurauksena maailmassa, kertoo yhdysvaltalaislehti The New York Times.

Uuden laskelman mukaan kuolemia olisi aiheutunut vuoden 2021 loppuun mennessä noin 15 miljoonaa eli yli puolet enemmän kuin valtioiden omien tilastojen mukaan, lehti kertoo. Aiemmin kuolemia on raportoitu noin 6 miljoonaa.

WHO ei kuitenkaan ole julkaissut uusia lukuja, sillä Intia on harannut vastaan, WHO:n tutkijaryhmän lähteet kertovat The New York Timesille.

Syy näyttää selvältä: yli kolmannes WHO:n arvioon lisätyistä 9 miljoonasta aiemmin raportoimatta jätetystä koronakuolemasta on lähteiden mukaan tapahtunut Intiassa. Laskelmassa Intia nousisi kuolematilaston kärkeen yli neljällä miljoonalla kuolemalla.

Intian pääministerin Narendra Modin hallitus pitää kuitenkin kiinni omasta arviostaan, jonka mukaan kuolemia olisi vain 520 000.

Intian viranomaisten mukaan WHO:n laskelma on väärä eikä se kestä tieteellistä tarkastelua.

”Intia kokee, että prosessia ei toteutettu yhteistyössä eikä se ollut tarpeeksi edustava”, Intian hallitus kommentoi YK:lle osoitetussa tiedotteessa helmikuussa.

The New York Timesin haastattelemien tutkijoiden ja muiden lähteiden mukaan Intia on venyttänyt tietojen julkaisua jo useilla kuukausilla.

Lähteiden mukaan asiasta on syntynyt YK:n sisällä kiistaa, ja tutkijat ovat uhanneet julkaista luvut itse, jos WHO jatkaa viivyttelyä.

Yhtenä WHO:n ryhmän vetäjistä toiminut tutkija Samira Asma vahvisti lehdelle, että tietojen julkaisussa on ollut ”pieni viive”, koska WHO halusi ”varmistaa, että kaikkia osapuolia on kuultu”.

Maailmanlaajuisen koronakuolleisuuden arviointi on erittäin vaikeaa, sillä käytettävissä olevat tiedot ovat puutteellisia. WHO:n kansainvälinen tutkijatiimi on selvittänyt asiaa yli vuoden.

Kuolemansyytilastot ovat puutteellisia yli puolessa maailman maista, ja parhaissakin tilastoissa on ongelmia. The New York Timesin haastatteleman Asman mukaan yhdeksän kymmenestä kuolemasta Afrikassa ja kuusi kymmenestä maailmanlaajuisesti jää kokonaan rekisteröimättä.

Intian lisäksi ainakin Brasilian, Venäjän ja Indonesian tiedetään raportoineen vain osan kuolemista, mutta muut maat eivät ole Intian lailla puuttuneet tietojen julkaisuun.

Koska WHO:n aineistoa ei ole julkaistu, ei ole selvää, mitkä kuolemat järjestö on tarkalleen ottanut laskelmissaan huomioon.

The New York Timesin mukaan kyse on yleisesti ottaen ylikuolleisuudesta: WHO on pyrkinyt eri keinoin arvioimaan, kuinka paljon enemmän ihmisiä kuoli pandemian aikana verrattuna tavallisena vuonna odotettavissa olevaan kuolemien määrään.

Mukana ovat siis covid-19-tautiin suoraan kuolleiden lisäksi ne, joiden kuolemaan pandemia vaikutti epäsuorasti vaikkapa hoitoon pääsyn vaikeutumisen kautta.