Pikku-uutinen Kazakstanista viime perjantailta: digitaalisesta kehityksestä vastaavan apulaisministeri Askar Žambakinin mukaan Kazakstan harkitsee luopumista yhteisen maksujärjestelmän kehittämisestä Venäjän valtiollisen Sberbankin kanssa. Asiasta kertoo uutissivusto Tengrinews.

Kazakstanin valtionpalveluista vastaavan komitean puheenjohtaja Alihan Baimenov arveli saman uutisen mukaan päivää aiemmin, että mallia omaan maksujärjestelmään voitaisiin hakea esimerkiksi Virosta tai Etelä-Koreasta.

Kazakstanilaisia ei voi moittia, sillä yhteistyö pakotelistoille päätyneen venäläispankin kanssa ei ole täysjärkistä touhua. Sberbankin vaikeudet ovat kuitenkin pikku juttu, kun hyökkäyssota Ukrainassa alkaa romuttaa sitä, mikä Venäjän etupiiristä on jäljellä.

Pian kaksi kuukautta jatkunut Venäjän hyökkäys Ukrainaan työntää Keski-Aasian entisiä neuvostotasavaltoja ja Venäjän perinteisiä liittolaisia etäämmäksi Venäjästä, josta ne ovat ennen kaikkea taloudellisesti erittäin riippuvaisia. Venäjän talouden alamäki, ruplan heikkeneminen ja läntiset pakotteet pakottavat Keski-Aasian tasavaltoja hakemaan yhteistyökumppaneita muualta.

Sekä Kiina että Eurooppa ja Yhdysvallat ovat olleet Keski-Aasian tasavalloille tärkeitä vientimaita ja sijoittajia aiemminkin. Nyt yhteistyötä on tarjolla muualtakin ja ennen kaikkea Turkista, joka haluaa kasvattaa vaikutusvaltaansa sukulaiskansojen keskuudessa muun muassa asekaupoilla.

Sotilaallisesti viisi Keski-Aasian tasavaltaa ovat erilaisia mutta miksikään sotilasmahdiksi niistä ei voi väittää yhtäkään. Venäjän kannalta huonosti sujunut sota Ukrainassa panee hallitukset Keski-Aasiassa miettimään, miten turvallisuusasiat ratkaistaan, jos Venäjän aseellinen voima ehtyy.

Sotilaallisesti tilanne on vaikein Kazakstanissa, jonka vajaasta 20 miljoonasta asukkaasta vajaa viidennes on etnisiä venäläisiä. Heistä suurin osa asuu maan pohjoisosassa, ja Venäjän aikeista lohkaista pala Kazakstania itselleen juoruiltiin jo Krimin miehityksen jälkeen 2014.

Kazakstanin armeijan sotilaita osallistui sotaharjoitukseen Almatyn lähistöllä torstaina.

Venäjän presidentti Vladimir Putin lisäsi tuolloin löylyä huomauttamalla, että Kazakstan on valtiona pelkkä Neuvostoliiton luomus. Putinin määritelmä Ukrainasta oli sama ennen helmikuun hyökkäystä.

Kazakstanin pitkäaikainen presidentti Nursultan Nazarbajev huomautti, ettei Moskovan ruhtinaskunnasta ollut Kazakkien kaanikunnan syntyessä 1200-luvulla tietoakaan. Nazarbajev oli kuitenkin huoleton itsevaltias ja hyvää pataa Putinin kanssa.

Nazarbajev luovutti presidentin tehtävät 2019 suosikilleen Kasym-Žomart Tokajeville ja jäi itse turvallisuusneuvoston elinikäiseksi presidentiksi itse keksimällään tittelillä Elbasy eli ”kansan johtaja.” Tämä järjestely loppui viime tammikuussa, kun hintojen nousu johti kansan kapinaan. Se kääntyi saman tien eliittiryhmien väliseksi kamppailuksi, josta Tokajev selvisi voittajaksi kutsumalla Venäjän joukot apuun.

Putinin näkökulmasta Tokajeville oli näytetty kaapin paikka mutta nyt tämä epätasa-arvoinen kumppanuussuhde murenee nopeasti. Washingtonilaisen National Defense Universityn professori Erica Marat arvioi kuluneella viikolla Euroasianet-julkaisulle, että Venäjän hyökkäyksen laajuus, julmuus ja väkivaltaisuus on tullut täytenä yllätyksenä kaikille Keski-Aasian tasavalloille.

Kazakstanin presidentti Kasym-Žomart Tokajev puhui yleisölle kevätfestivaalien avajaisissa Almatyssa maaliskuun lopussa.

”Olisi outoa kuvitella, ettei Kazakstan ottaisi huomioon Venäjän hyökkäyksen mahdollisuutta”, Marat sanoi. ”Viime aikoihin asti sellainen hyökkäys näytti mahdottomalta muttei näytä enää.”

Kazakstanin apulaisvaltiovarainministeri Tatjana Saveljova esitti toissa viikolla parlamentille kolmen seuraavan vuoden budjettiraamit. Mukana oli noin miljardin dollarin suuruinen lisäys puolustusmenoihin vielä tänä vuonna.

Kazakstanilaisittain summa on suuri: se merkitsee noin 50 prosentin korotusta viime vuoden puolustusmenoihin. Tarkoituksena on uusia vanhaa neuvostokalustoa ja nostaa ammattisotilaiden palkkoja reilusti.

Uzbekistanin, Tadžikistanin ja Kirgisian päällimmäinen huoli on paluumuuttajien vyöry takaisin kotiin. Eniten siirtotyöläisiä Venäjälle on tullut 35 miljoonan asukkaan Uzbekistanista ja he ovat Moskovassa hyvien työntekijöiden maineessa.

Monet ovat palanneet kotiin vuodesta 2015 lähtien Venäjän talousvaikeuksien ja kiristyneiden työlupamääräysten vuoksi. Osa on jäänyt Venäjälle laittomasti mutta parin vuoden takaisen tilaston mukaan laillisiakin uzbekkeja oli Venäjällä vielä 2,2 miljoonaa.

Uzbekistanilaisen uutistoimisto Rodrobnon haastattelemien asiantuntijoiden mukaan noin 200 000 siirtotyöläistä olisi jo palannut Ukrainan hyökkäyksen aikana Venäjältä Uzbekistaniin. Uzbekistanin siirtolaisviraston kyselytutkimuksen mukaan peräti 40 prosenttia Venäjällä työskentelevistä uzbekeista on aikeissa palata, kertoo The Diplomat.

Uzbekistanilaisia siirtotyöläisiä majapaikassaan moskovalaisessa asuntolassa helmikuussa 2016.

Uutistoimisto Rodrobnon mukaan sulkeutunut Uzbekistan on hätäratkaisuna purkanut rajoituksia ja tarjoaa arvokiinteistöjä ulkomaalaisille Taškenista ja Samarkandista ilman erityislupia. Yli 300 000 dollarin hintaisen asunnon ostaja saa oleskeluluvan kaupan päälle. Käytännössä tämä tarkoittanee, että Uzbekistan tarjoaa turvapaikkaa pakotteita pelkääville venäläisille liikemiehille.

Siirtotyöläiset lähettivät viime vuonna kotiin Uzbekistaniin rahaa yhteensä 7,6 miljardin dollarin arvosta, mikä merkitsee yli kymmentä prosenttia maan bruttokansantuotteesta.

Pienemmille Kirgisialle ja Tadžistanille nämä rahat ovat vieläkin tärkeämpiä: siirtotyöläisten lähettämien rahojen osuus bkt:stä on ollut 28–30 prosenttia, kertoo Radio Free Europe.

Tadžikistanin presidentti Emomalii Rahmon (oik.), Kazakstanin presidentti Kasym-Žomart Tokajev, Uzbekistanin presidentti Shavkat Mirziyoyev ja Moldovan presidentti Igor Dodon osallistuivat voiton päivän paraatiin Moskovan Punaisella torilla kesäkuussa 2020.

YK:n yleiskokous tuomitsi maaliskuun alussa 141 jäsenmaan äänin Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan. Keski-Aasian tasavallat tekivät kuten Kiina eli jättivät äänestämättä. Venäjän vallan väheneminen Keski-Aasiassa on aiemmin merkinnyt Kiinan vaikutusvallan kasvua, mutta tällä kertaa Kiina on ollut melko varovainen.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan sen sijaan ei ujostele. Turkki myi Vuoristo-Karabahissa ja Ukrainassa mainetta niittäneitä Bayraktar-lennokkejaan Turkmenistanille ja Kirgisialle jo viime vuonna ja lisää kauppoja on luvassa.

Erdoğan vieraili Uzbekistanissa maaliskuun lopussa ja maiden puolustusministerit allekirjoittivat samalla yhteistyösopimuksen. Kazakstanin presidentin Tokajevin on määrä matkustaa Ankaraan toukokuussa ja asekauppoja on tulossa: maiden puolustusministeriöiden edustajat tapasivat asian tiimoilta kaksi päivää Venäjän Ukraina-hyökkäyksen alkamisen jälkeen.

Eikä yhteistyön tiivistyminen jää aseisiin. Kirgisia on jo ilmoittanut hankkivansa lääkkeitä Turkista, koska Venäjä ei kykene toimittamaan niitä entiseen tapaan.

Kiina on saamassa Keski-Aasian markkinoille Turkin lisäksi toisenkin kilpailijan. Japanin ulkoministeri Yoshimasa Hayashi on nimittäin lähdössä vierailulle Kazakstaniin ja Uzbekistaniin kuluvan kuun lopussa. Japani aikoo Kyodo Newsin mukaan kutsua tänä keväänä kaikkien viiden Keski-Aasian tasavallan ulkoministerit kylään Tokioon.

Jos Putinin sotimisen tarkoitus on etupiirien turvaaminen, näyttävät asiat sujuvan todellisuudessa toiseen suuntaan.