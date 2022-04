Kaksikko ehdotti vaihtoa Ukrainan vangitsemaan miljardööri Viktor Medvedtšukiin, joka esiintyi samaan aikaan Ukrainan julkaisemalla videolla.

Venäjän valtiontelevisio esitti maanantaina videon, jossa kaksi Ukrainassa vangittua brittiläistä vapaaehtoistaistelijaa pyysi päästä vapaaksi vankien vaihdossa, kertoo uutistoimisto Reuters.

Miehet pyysivät Britannian pääministeriä Boris Johnsonia auttamaan vaihdossa, jossa kaksikko luovutettaisiin Ukrainaan ja vuosi sitten kotiarestiin määrätty ukrainalainen miljardööri Viktor Medvedtšuk luovutettaisiin vastineeksi Venäjälle.

Taustalla näkyy Ukrainan kotiarestiin määräämä ukrainalaismiljardööri Viktor Medvedtšuk, edustalla hänen vaimonsa Oksana Martšenko lehdistötilaisuudessa Moskovassa huhtikuun 15. päivänä.

Kotiarestiin joutunut Medvedtšuk on ollut vuosia eräänlainen epävirallinen Kremlin edustaja Kiovan hallituspiireissä. Häntä syytetään maanpetoksesta ja vehkeilystä Venäjän hyväksi. Medvedtšuk pidätettiin Venäjän hyökkäyksen alettua helmikuussa.

Ukrainan turvallisuuspavelu SBU julkaisi puolestaan maanantaina videon, jossa Medvedtšuk vetosi Venäjän presidenttin Vladimir Putiniin ja Ukrainan presidenttiin Volodymyr Zelenskyihin, jotta hän pääsisi Venäjälle. Miljardööri ehdotti, että Venäjä päästäisi vastineeksi saarretussa Mariupolissa olevia sotilaita ja siviilejä vapaaksi.

Puhuiko Medvedtšuk omasta tahdostaan, se jäi epäselväksi.

Samoin kahden vangiksi jääneen britin pyyntöjen vapaaehtoisuus on arvailujen varassa. Vapaaehtoiset sotilaat Shaun Pinner ja Aiden Aslin esiintyivät videolla, mutta heidän puheensa oli dubattu venäjäksi.

Brittilehti The Guardian kertoi Pinnerin ja Aslinin esiintyneen videolla Venäjällä jo sunnuntaina. Lehden mukaan Pinner on 48-vuotias ammattisotilas, joka on asunut vaimoineen Donbasin alueella Itä-Ukrainassa neljä vuotta. Sekä hän että 28-vuotias Aslin ovat jääneet vangeiksi Mariupolin taisteluissa.