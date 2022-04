”Se on säilytettävä merkkinä menneestä” – HS kysyi kiovalaisilta, mitä pitäisi tehdä Neuvosto­liiton pystyttämälle ystävyyden monumentille

Kaaresta ja sen yhteydessä olevista patsaista on kiistelty vuodesta 2014, jolloin Venäjä valtasi Ukrainalta Krimin ja aloitti sitten sotatoimet Itä-Ukrainassa. Venäjän helmikuussa aloittama hyökkäys on osa samaa sotaa. Maanantaina Kiovan pormestari Vitali Klytško ilmoitti, että kaaren alla oleva patsas poistetaan.

Kiovan keskustassa sijaitsevaan Kansojen ystävyyden kaareen on tehty särö.

Kiova

Kiovan keskustan tunnetuimpia nähtävyyksiä on puoliympyrän mallinen Kansojen ystävyyden kaari, joka sijaitsee suositussa ulkoilupuistossa ja hyvällä näköalapaikalla Dniprojoen yli.

Yleispätevästä nimestään huolimatta kansoilla viitataan nimenomaan ukrainalaisiin ja venäläisiin. Neuvostovalta teki sen selväksi pystyttämällä kaaren yhteyteen kaksi patsasta. Stalinistisessa pronssipatsaassa ukrainalainen ja venäläinen työläinen kulkevat yhdessä, graniittiveistos kuvaa vuonna 1654 solmitun Perejaslavin sopimuksen allekirjoittajista. Sopimuksessa hetmanaatin kasakat tunnustivat Venäjän tsaarin yliherruuden.

Niinpä kaari patsaineen on ollut Kiovassa kiistelty jo vuosia. Ukraina on saanut tuta Venäjän käsitystä ystävyydestä keväästä 2014, jolloin Venäjä ensin valtasi Ukrainalta Krimin ja aloitti vähän myöhemmin sotatoimet Itä-Ukrainassa. Venäjän helmikuussa aloittama suurhyökkäys on osa tätä sotaa.

Jo vuonna 2017 euroviisujen aikana kaari maalattiin väliaikaisesti sateenkaareksi ja nimettiin monimuotoisuuden kaareksi, millä samalla tölväistiin vähemmistöjä sortavaa Venäjän johtajaa Vladimir Putinia. Seuraavana vuonna taiteilijat maalasivat siihen särön, joka on edelleen näkyvissä.

Kiovan pormestari Vitali Klytško ilmoitti maanantaina, että kaupunki poistaa kaaren alla olevan pronssipatsaan tällä viikolla ja myöhemmin myös graniittiveistoksen Venäjän hyökkäyksen vuoksi. Kaari sen sijaan on tarkoitus säilyttää ja nimetä uudelleen.

HS kysyi kiovalaisilta, mitä vuonna 1982 osana Neuvostoliiton 60-vuotisjuhlallisuuksia ja Kiovan 1500-vuotisjuhlia pystytetylle kaarelle pitäisi tehdä.

Olaksandr (oik.) istui kaaren vieressä olevilla portailla, jotka ovat suosittu tapaamispaikka.

Oleksandr

”Se on ikävä, mutta minusta se on säilytettävä merkkinä menneestä. Meillä on muitakin muistomerkkejä ikävistä asioista, jopa kansanmurhista.”

Hristina Homenko on pukeutunut Ukrainan väreihin. Hän tekee myös sinikeltaisia koruja.

Hristina Homenko

”Kysymys on oikeastaan ollut ajankohtainen jo kahdeksan vuotta eli siitä, kun sota alkoi. Sen jälkeen tehtiin dekommunikatisaatiota eli poistettiin neuvostoaikaisia jälkiä. Sen yhteydessä on paljon pohdittu, millä vanhoilla muistomerkeillä on kulttuuriarvoa.

Minusta kaaresta pitäisi päättää sodan jälkeen, jonkin julkisen keskustelun myötä, jossa ihmiset pohtivat sen symboliikkaa. Ei ole hyvä, jos joku vain tekee jonkin päätöksen. Voisimme pyytää taiteilijoita muuttamaan sitä. Sitä ei siis pitäisi tuhota, vaan ukrainalaiset taiteilijat voisivat keksiä sille uuden merkityksen.”

Vasili ja Lidia Lysenko ovat kaaresta erimielisiä. Vasili Lysenkon mielestä se pitäisi poistaa, Lidia Lysenkon mielestä sitä pitäisi muuttaa.

Vasili Lysenko

”Nyt sitä sanotaan jo kuolleiden pyöräilijöiden muistomerkiksi. Minusta se ei enää kuulu tänne, sen voisi poistaa.”

Lidia Lysenko

”Minä taas en kannata sen poistamista. Ei vanhaa tarvitse tuhota, nimetään uudella tavalla ja annetaan uusi merkitys, kun kansojenvälistä ystävyyttä ei enää ole.”

Myhailo Šertsjuk (vas.) ja Petro Koloskov pitivät taukoa näköalapaikalla kaaren vieressä.

Petro Koloskov

”Kerran se oli jo maalattu sateenkaareksi. Sateenkaarihan on seksuaalivähemmistöjen symboli, se sopisi tähän minusta oikein hyvin. Joku teki sinne salaman vähän kuin halkeaman.

En pidä kaaresta. Mutta jos se tehdään sateenkaareksi, kannatan.”

Myhailo Šertsjuk

”Jokin aika sitten näin tämän kaaren pienoismallin, johon oli liitetty siihen osunut ohjus. Minusta se oli hyvä. Nythän ei ole enää ystävyyttä kansojen välillä.”

