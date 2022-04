Tuomarin mukaan CDC-virasto ylitti valtuutensa asettaessaan maskipakon. Koronavirus­toimet ovat jakaneet yhdysvaltalaisia rajusti: republikaaneista noin 40 prosenttia ei halua rokotetta, kun demokraateista näin ajattelee 3 prosenttia.

Floridassa toimiva liittovaltion tuomari on määrännyt, että Yhdysvaltain julkisessa liikenteessä ei saa enää vaatia matkustajilta kasvomaskien käyttöä koronaviruksen leviämisen estämiseksi, uutistoimistot ja amerikkalaisviestimet kertovat.

Maanantaina annettu päätös kumoaa tartuntatautivirasto CDC:n asettaman maski­pakon, jonka piti olla voimassa ainakin toukokuun 3. päivään asti. Päätös koskee esimerkiksi lentoliikennettä, rautateitä, linja-autoja ja laivoja.

The New York Times -lehti ja uutistoimisto Reuters lainasivat presidentti Joe Bidenin hallituksen virkailijaa, jonka mukaan tuomarin päätös tarkoittaa, ettei maskipakko ole tällä hetkellä voimassa. Hallitus ei ole päättänyt, aikooko se valittaa tuomiosta, muun muassa CNN-kanava kertoi.

Tuomari Kathryn Kimball Mizellen 59-sivuisen päätöksen mukaan CDC on maski­pakolla ylittänyt valtuutensa, jotka kongressi on sille vuonna 1944 säädetyn kansanterveyslain mukaan antanut.

The New York Timesin mukaan nyt kukin yritys tai liikennöintiä valvova virasto saa päättää, onko maskipakko niiden osalta voimassa. Useat lentoyhtiöt ilmoittivat heti luopuvansa maskipakosta, samoin teki esimerkiksi junaliikennettä operoiva Amtrak-yhtiö. New Yorkin metro puolestaan ilmoitti jatkavansa maskien vaatimista.

Maanantaina kuvatun julisteen mukaan liittovaltion laki pakottaisi ihmiset yhä käyttämään kasvomaskeja rautatieasemilla.

Biden pyysi heti valtaannousunsa, tammikuun 2021, jälkeen CDC:tä antamaan maski­pakon liikennevälineisiin, minkä CDC teki. Wyomingilainen Health Freedom Defense Fund -järjestö haastoi päätöksen oikeuteen kesällä 2021.

Järjestö totesi maanantaina lausunnossaan, että tuomarin päätös oli ”voitto amerikkalaisten perusvapauksille ja oikeusvaltioperiaatteelle”.

Maskipakko, muut koronavirus­rajoitukset ja rokotteiden ottaminen ovat jakaneet amerikkalaisia rajusti pandemian aikana. Maaliskuun lopulla julkaistun Monmouth-yliopiston kyselyssä 60 prosenttia demokraattiäänestäjistä kannatti maskipakkoa, kun republikaaneista niin teki vain 12 prosenttia.

Viime syksyllä tehdyssä Gallup-yhtiön kyselyssä 40 prosenttia republikaaneista kertoi, etteivät he aio ottaa koronavirus­rokotetta. Demokraateista näin aikoi tehdä 3 prosenttia.

Maskipakon kumoamisesta määränneen floridalaistuomari Mizellen nimitti tehtäväänsä entinen republikaanipresidentti Donald Trump pari vuotta sitten. . Hän kuuluu konservatiivisten Federalist Society -yhdistykseen.

Trump sai presidenttinä ollessaan aikaan monia koronavirus­epidemiaan liittyviä kohuja. Hän esimerkiksi vaati kolmen demokraattijohtoisen osavaltion ”vapauttamista” sen jälkeen, kun niissä oli otettu käyttöön kovat rajoitukset. Rajoitukset johtivat mielen­osoituksiin ja jopa poliitikkojen hengen uhkaamiseen.

Sairaanhoitaja Annie Voegele auttoi 99-vuotiasta koronapotilasta Charles Brubakeria sairaalassa Mission Viejon kaupungissa Kaliforniassa viime viikon tiistaina.

Yhdysvalloissa on kirjattu noin miljoona covid-19-taudin aiheuttamaa kuolemaa parin vuoden aikana. Johns Hopkins -yliopiston laskurin mukaan kuolleita on 988 899.

Viime kuukauden aikana uusia kuolemia on kirjattu Yhdysvalloissa noin 17 000.

Maailmanlaajuisesti pandemian on rekisteröity johtaneen noin 6,2 miljoonan ihmisen kuolemaan. Suomessa kuolleita on hieman yli 3 500.