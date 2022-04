Butšan surmien ja muiden epäiltyjen sotarikosten kohtelu Venäjällä osoittaa, ettei sotarikoksiin syyllistyvien venäläissotilaiden tarvitse pelätä oman sodanjohtonsa rangaistusta, kirjoittaa HS:n ulkomaantoimittaja Pekka Mykkänen.

Pekka Mykkänen.

Venäjän presidentti Vladimir Putin myönsi maanantaina antamallaan asetuksella ”kaartin” kunnianimen Venäjän asevoimien 64. moottoroidulle jalkaväkiprikaatille. Putinin mukaan prikaatin sotilaat ovat osoittaneet erityisiä taitoja, kollektiivista sankaruutta ja rohkeutta puolustaessaan isänmaataan.

Ukrainan mukaan kyseisen prikaatin sotilaat ovat juuri niitä, jotka syyllistyivät sotarikoksiin Butšan kaupunkia miehittäessään. Ukrainan joukot saivat maalis-huhtikuun taitteessa kaupungin takaisin haltuunsa, kun Venäjän joukot vetäytyivät Pohjois-Ukrainan alueilta. Kaupungista on ukrainalaisviranomaisten mukaan löytynyt yli 400 ihmisen ruumiit. Ukrainan mukaan uhrit olivat siviilejä.

Ranskan santarmilaitoksen tutkijat ovat auttaneet ukrainalaisia selvittämään, keitä Butšan joukkohaudoissa on.

”Tunnistustyötä hidastaa myös ruumiiden kunto. Kaikki on ammuttu, joten kallosta saattaa puuttua iso osa. Osa on palanut. Monissa on jälkiä kidutuksesta”, kertoi Butšassa käynyt HS:n toimittaja Jussi Niemeläinen viime viikolla.

Butšassa nostettiin ruumissäkkiä joukkohaudasta kuorma-auton nosturilla viime viikon torstaina.

Venäläisten jäljiltä on löytynyt useita joukkohautoja ja kaduille jätettyjä ruumiita.

Venäjän puolustusministeriö syytti huhtikuun alussa Ukrainaa provokaatiosta. Sen mukaan Butšassa otetut kuvat teillä lojuvista ruumiista olivat länsimediaa varten tehtailtua Ukrainan lavastusta.

Oli heti ilmiselvää, ettei Venäjää kiinnostanut selvittää, mitä sen sotilaat ovat kaupungissa tehneet. Se kertoi karun peittelemättömästi vähintäänkin rankaisemattomuuden kulttuurista: sotilaiden ei tarvitse pelätä tuomiota sotarikoksista ainakaan oman maan sodanjohdon puolesta.

Aiemmin Venäjän sotilaat ovat saaneet kokemuksen myötä oppia, ettei ohjuksen, raketin, kranaatin tai luodin osuminen sairaalaan, kouluun tai siviilejä kuljettavaan bussiin hetkauta maan johtoa millään tavalla. On paljon syitä epäillä, että Venäjä on valinnut siviilikohteet maaleikseen sodan oikeussääntöjen vastaisesti.

Epäilyt esimerkiksi raiskauksista ja kidutuksesta eivät vaikuta johtavan Venäjällä minkäänlaisiin kurinpitotoimiin tai oikeudellisiin seuraamuksiin. Kun Ukraina ilmoitti maaliskuussa tutkivansa ensimmäistä venäläissotilaiden tekemää raiskausepäilyä Kiovan alueella, Putinin tiedottaja Dmitri Peskov ilmoitti ykskantaan: ”Me emme usko siihen lainkaan, se on valhetta.”

Venäjän presidentti Vladimir Putin maanantaina.

Tämän viikon maanantaina Venäjän sotilaat joka puolella Ukrainaa saivat aiemmille käsityksilleen vahvistusta ja vielä enemmänkin. Se, mikä tapahtui syytösten mukaan Butšassa, on saanut Venäjän ylimmän vallankäyttäjän Vladimir Putinin siunauksen.

Siellä saattoi tapahtua jopa jotakin sellaista, mistä palkitaan. Eliittiyksiköiksi miellettäviä kaartin arvonimiä on aiemmin jaettu urheasti taistelleille Neuvostoliiton asevoimien yksiköille toisen maailmansodan ”suuressa isänmaallisessa sodassa”. Josif Stalin puolestaan kopioi kaartit tsaarien aikaiselta Venäjältä.

Jos Butšan toimien palkitseminen tuntuu liian uskomattomalta, venäläissotilaat voivat mennä Kremlin verkkosivuille katsomaan Putinin ylistystä jalkaväkiprikaatin sotilaille. He ovat presidentin mielestä ”suoriutuneet esimerkillisesti sotilaallisista velvollisuuksistaan”. Putin luottaa siihen, että prikaatin miehet ”ovat jatkossakin uskollisia valalleen” ja palvelevat kotimaataan ”kunniallisesti”.

Ukrainan epäiltyjä sotarikoksia tutkittaessa pyritään selvittämään komentoketjuja. Ovatko rikokset yksittäisten sotilaiden tai yksiköiden tekoja, vai onko niihin annettu käsky tai ainakin hiljainen hyväksyntä ylempää? Osavastaus kokonaiskuvan hahmottamiseen julkaistiin Kremlin verkkosivuilla maanantaina kello 16.20.