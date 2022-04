Venäjän kansalliskaartin mukana Ukrainassa taistelevat Ramzan Kadyrovin jalkaväkirykmentin sotilaat eivät näytä osaavan sotilastaitoja, vaan ampuvat milloin ilmaan ja milloin liikennevaloja. He ovat saaneet liikanimen ”Tiktok-taistelijat”.

Olkapäältä laukaistava sinko jysähtää. Savu leviää. Kuuluu innostunut kiljahdus, miehet toistelevat ”Allah on suuri”, ja kaikki moikkaavat kameraa. Vasenta yläkulmaa koristaa leima, jonka Tšetšenian itsehallintoalueen johtaja Ramzan Kadyrov lisää videoihinsa.

Video on julkaistu 9. huhtikuuta.

Edellisenä päivänä Kadyrov jakoi kanavallaan muiden muassa videon, jossa esiteltiin Ukrainaan sotimaan matkustavia reserviläisiä. Yksi heistä oli taistellut jo 15-vuotiaana Tšetšenian ensimmäisessä sodassa vuonna 1994.

”Todellinen taistelija ei ole se, joka ampuu tarkasti, tai edes se, joka hallitsee sotilastaidot taidokkaasti”, Kadyrovin taistelutahtoa nostattava esittelyteksti alkaa.

Punapartainen johtaja osuu oikeaan. Ukrainalaisia ja ammattisotilaita hänen joukkojensa toiminta nimittäin naurattaa.

Kadyrovia suojelee oma vartijakaarti. Sen taistelijoita valmistautui lähtemään Tšetšenian pääkaupunki Groznyista Ukrainaan taistelemaan Venäjän joukoissa heti sodan ensimmäisinä päivinä helmikuun lopussa.

Ukrainassa Kadyrovin väki sotii muodollisesti Venäjän kansalliskaartin alaisuudessa 141. moottoroituna jalkaväkirykmenttinä. Rykmentti on nimetty kadyroviiteiksi Ramzan Kadyrovin edesmenneen isän ja edeltäjän Ahmat Kadyrovin mukaan.

Ensimmäisiä havaintoja tämän rykmentin sotilaista Ukrainassa alkoi tulla pian, jo maaliskuun alussa.

Venäläisten lähteiden mukaan Kadyrovin joukkoja voi olla Ukrainassa 10 000–70 000, arvioi aiemmin Foreign Policy -lehti.

Maaliskuussa Kadyrovin Telegram-kanavalla väitettiin, että Kiovan liepeillä oli vierailemassa myös Kadyrov itse. Huhua ei ole voitu vahvistaa.

Zamid Tšalajev on Kadyrovin soturien rykmentinkomentaja. Hänet kuvattiin Mariupolissa 31. maaliskuuta.

Venäjän hyökkäyksen alusta asti Kadyrovin miehistä ja heidän tekemisistään Ukrainassa on virrannut kuvia ja videoita tasaiseen tahtiin. Siitä on pitänyt huolen Kadyrov itse: ei pelkästään jakamalla saamaansa materiaalia ahkerasti, vaan myös omalla esimerkillään.

Kadyrov on 45-vuotias. Hän peri vallan isältään Ahmat Kadyrovilta alle 30-vuotiaana, kun tämä surmattiin pommi-iskussa vuonna 2004. Nuoresta Ramzanista tuli Tšetšenian johtaja, kun hän oli täyttänyt 30. Hän on osoittanut pitävänsä Venäjän presidentti Vladimir Putinin lisäksi ainakin vapaaottelusta ja sosiaalisesta mediasta.

Kadyrov viihtyi erityisesti Instagramissa, kunnes hänen tilinsä jäädytettiin vuonna 2017. Brittilehti The Guardianin mukaan Kadyrovin tilillä oli silloin noin kolme miljoonaa seuraajaa.

Nykyään Kadyrovilla on Telegram-kanavallaan 2,1 miljoonaa seuraajaa ja hänelle omistetulla Tiktok-tililläkin yli 300 000. Kadyrovin omasta yhteydestä mainittuun Tiktok-tiliin ei ole tarkempaa tietoa.

Kadyrovin soturit ovat hurjamaineisia, ja heidän läsnäolonsa Ukrainassa vaikuttaa eräänlaiselta psykologiselta operaatiolta. Heidän liittämisensä mukaan Venäjän joukkoihin oli tarkoitus herättää vastustajissa mielikuva, että Tšetšenian sodan raakuudet voivat toistua, sanoi Foreign Policy -lehdelle Jean-François Ratelle, joka opettaa Kanadassa Ottawan yliopistossa erityisaloinaan Venäjä ja Kaukasian konfliktit.

”Kadyrov tekee tästä [mielikuvasta] helppoa, sillä hän on valmis sanomaan tv:ssä mitä tahansa”, Ratelle sanoi Foreign Policylle.

Tšetšenian johtaja Ramzan Kadyrov tapasi Venäjän eteläisen sotilaspiirin 8. armeijan komentajan Andrei Mordvitševin Mariupolissa 28. maaliskuuta. Myös tämän tyyppiset kuvat ovat herättäneet naureskelua, sillä Ukrainan sotilaiden voi olla mahdollista tehdä kartoista päätelmiä vihollisen liikkeistä.

Nyt Kadyrovin soturien pelottavuus on alkanut horjua. Ristiriitaisesti tämä johtuu heidän sosiaalisen median käytöstään.

Useat ihmiset ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että Kadyrovin soturit eivät vaikuta videoillaan varsinaisesti tähtäävän aseillaan. Osa tähtäyksistä on huolimattomia, osa suorastaan sotii tavanomaista aseenkäyttökoulutusta vastaan, eikä heidän kohteitaan näy videoilla.

Ensimmäisessä videossa viisi eri Kadyrovin sotilasta käy ampumassa eri raketinheittimillä samaan kohteeseen. Mainittujen raketinheittimien laukaisemisen kertakustannukset ovat nopealla hintaselvittelyllä 100–900 dollaria. Viiden miehen ammusten hinnaksi tulee siis 500–4 500 dollaria. Sotureita myös naurattaa.

Mutta naurattaisiko heitä, jos kulman takana olisi vihollinen, jonka tuhoamiseen todella tarvittaisiin näin monta laukaisua?

Eräällä toisella videolla Kadyrovin soturit ampuvat sarjatulta pitämällä aseitaan päidensä yläpuolella. Asetelmassa ongelmallista on se, etteivät sotilaat suojaudu kunnolla. He ovat osin suojassa auton takana, mutta heidän ylävartalonsa ovat helppoja kohteita viholliselle, jota kohti he ampuvat. Henkilöauto on muutenkin kehno suoja, sillä ikkunat ja peltikuori eivät luotien liikettä pysäytä.

Toinen ongelma on tähtääminen: mikäli aseen tähtäimeen ei pysty katsomaan, on melko selvää, ettei aseen laukaisijalle synny kovin hyvää käsitystä siitä, mihin ammukset osuvat. Tämä ei välttämättä ole ongelma, jos ammuksista ei ole pulaa, eikä myöskään silloin, jos vastassa oleva kohde ei uhkaa ampujan henkeä.

Toisinaan Kadyrovin soturien kohteetkin vaikuttavat ukrainalaisten silmiin aika erikoisilta. Mariupolissa kuvatulla videolla sotilaiden edessä on suuri ajoneuvo, jonka lavalla ei näy ketään. Videolla näyttää siltä kuin kolme sotilasta tulittaisi liikennevaloa.

Tämän tyylisistä videoista Kadyrovin sotilaat ovat saaneet pilkkanimen Tiktok-soturit tai Tiktok-pataljoona.

Kadyrovin sotilaiden epäilyttävän näköisille suorituksille ja uholle olisi helppo naureskella, elleivät sodan kauhut olisi todellisia. Taistelijat ovat Venäjän joukkojen rinnalla jo pitkään jatkuneessa hyökkäyksessä Mariupoliin. Kaupungin pormestari sanoi ennen pääsiäistä, että siviilejä on saattanut kuolla jopa 20 000.

Aiemmin huhtikuussa Kadyrov uhkasi, että kun Venäjä on vallannut Mariupolin, seuraavana kohteena on Ukrainan pääkaupunki Kiova.