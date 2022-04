Ukrainalaismajuri kertoi CNN-kanavalle, että Azovstalin tehdasalueella on 500 haavoittunutta sotilasta. Ukrainan presidentin neuvonantaja syytti maailmaa siitä, että se katselee sivusta Mariupolin kärsimyksiä.

Ukrainan sotilaiden tilanne näyttää käyneen yhä epätoivoisemmaksi strategisesti merkittävässä Mariupolin kaupungissa, jonka Venäjän asevoimat on pommittanut pitkälti raunioiksi pian kaksi kuukautta kestäneen suurhyökkäyksen aikana.

Venäjä on vaatinut kaupungin viimeisessä merkittävässä puolustusasemassa, Azovstalin terästehtaan alueella, olevia ukrainalaisjoukkoja antautumaan keskiviikkona kello 14. Venäjä on lupaillut, että alueella olevat siviilit pääsisivät turvaan humanitaarista käytävää pitkin ja ukrainalaissotilaatkin saisivat vetäytyä.

Keskiviikkona aamuyöllä ukrainalaisjoukkoja komentava majuri Serhi Volyna vetosi CNN-kanavalla ulkomaailman apuun, jotta terästehtaan alueella olevat siviilit ja sotilaat evakuoitaisiin johonkin kolmanteen maahan.

Volynan mukaan ukrainalaisten puolustus voi pettää jopa tuntien kuluessa tai mahdollisesti päivissä. Hän sanoi, että alueella on noin 500 haavoittunutta ukrainalais­sotilasta.

”On hyvin hankala saada heille hoitoa. He kirjaimellisesti mätänevät. Alueella on siviilejä. Myös he kärsivät räjähdyksistä, jotka osuvat heihin tai heidän viereensä. He [venäläiset] tiputtavat raskaita pommeja päällemme ja ampuvat tykistöllä", Volyna sanoi.

Ukrainan varapääministeri Iryna Vereštšuk kertoi uutistoimisto AFP:n mukaan, että Ukraina ja Venäjä olisivat päässeet alustavaan sopuun siviilien evakuoimisesta Mariupolista keskiviikkona.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Myhailo Podoljak lähetti tiistai-iltana Twitterissä viestin, jossa huokui epätoivo Mariupolin kohtalosta.

”Maailma seuraa netin välityksellä lasten murhaamista ja vaikenee. Uskonnolliset johtajat ja maailman johtajat voivat lopettaa sen järjestämällä humanitaarisen käytävän. Muussa tapauksessa heilläkin on verta käsissään”, Podoljak sanoi.

Podoljakin mukaan Venäjä käyttää alueella voimakkaita bunkkerin läpäiseviä pommeja. Majuri Volynan mukaan ukrainalaiset ovat täysin piiritettyjä ja Venäjä hyökkää ”kymmenkertaisella” ylivoimalla alueen kimppuun laajalla asevalikoimalla.

”Heillä on täydellinen etulyöntiasema ilmasodassa, tykistössä, varusteissa ja sotilaiden määrässä. Taistelemme viimeiseen saakka, mutta meillä on vain hyvin vähän aikaa jäljellä”, Volyna sanoi ja kertoi, että kyseessä saattaa olla hänen viimeinen viestinsä ulkomaailmalle.

Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun dosentti ja yliopistonlehto Ilmari Käihkö arvioi tiistaina HS:lle, että Mariupol joutunee antautumaan viimeistään Venäjän voitonpäivän juhlallisuuksiin 9. toukokuuta mennessä.

”Mariupolin tilanne näyttää hyvin vaikealta. Ukrainan tukijoukot ovat niin kaukana, että he tuskin ehtivät sinne”, hän sanoi.

The New York Times -lehden tiistai-iltana haastattelemat ukrainalaissotilaat kertoivat, että heidän ainoa oljenkortensa on, että Ukraina saisi lähetettyä joukkoja murtamaan venäläisten piirityksen ja saattamaan terästehtaan alueella olevat ihmiset turvaan.

”Meidät on saarrettu. He pommittavat meitä kaikella mahdollisella”, sotilas nimeltä Gasim oli kertonut 15 minuuttia kestäneessä Whatsapp-videopuhelussa, joka katkesi kesken.

Venäjä on vaatinut aiemminkin ukrainalaisjoukkoja antautumaan. Esimerkiksi viime sunnuntaina antautumisen aikaraja annettiin kello 13 mennessä.

”Jos vastustusta esiintyy edelleen, kaikki eliminoidaan”, Venäjän puolustusministeriö ilmoitti tuolloin.

Keskiviikon osalta Venäjä vaatii, että kello 13.30 kaikki osapuolet sitoutuvat pitävään tulitaukoon. Sen jälkeen Ukrainan joukkojen sekä niitä tukevien ulkomaalais­taistelijoiden tulisi kello 14 alkaen vetäytyä ilman aseita ja ammuksia Azovstalin alueelta, joka sijaitsee Mariupolin keskustan itäpuolella.

Venäjän puolustusministeriö syytti Ukrainan ”valehtelevaa ja kavalaa” poliittista johtoa, ettei se antaisi Ukrainan sotilaiden antautua Mariupolissa. Venäjä väittää kuulleensa ukrainalaissotilaiden radioviesteistä, että nämä ovat epätoivoisia ja valmiita antautumaan, mutta he pelkäisivät joutuvansa sotaoikeuteen ja jopa teloitetuiksi, jos he uhmaisivat Kiovan sodanjohdon määräyksiä.

Mariupolin asukas Tamara, 71, itki tuhotun asuintalon edustalla tiistaina.

Britannian tiistaina julkaiseman tiedustelukatsauksen mukaan Venäjän asevoimien eteneminen Ukrainan eteläisillä ja itäisillä alueilla on kärsinyt ”ympäristöllisistä, logistisista ja teknisistä haasteista”.

Lisäksi Venäjällä on brittien mukaan vastassaan hyvin motivoituneet ukrainalaissotilaat, jotka ovat onnistuneet torjumaan ”lukuisia” hyökkäysyrityksiä.

”Venäjän kyvyttömyys kukistaa Mariupolin vastarintaa sekä venäläisjoukkojen umpimähkäiset hyökkäykset, joista siviiliväestö kärsii, kertovat heidän toistuvasta kyvyttömyydestään saavuttaa tavoitteitaan niin nopeasti kuin he haluaisivat”, brittitiedustelun katsauksessa todettiin.