L’Arianen lähiössä monet sanovat äänestävänsä nyt ”pienempää pahaa”, jos ylipäätään äänestävät.

Nizza

Maahanmuuttajien asuttama L’Arianen lähiö sijaitsee vain 10 kilometriä koilliseen Nizzan kimaltelevasta La Promenade des Anglais -rantabulevardista. Näkymät ovat kuin toisesta maailmasta: on parhaat päivänsä nähneitä kerrostaloja, roskaisia jalkakäytäviä, humiseva moottoritien silta.

Aamulla lähiön raitilla vastaan tulee vain pieni hunnutettujen naisten porukka. Sitten kerrostalon huoltomies, joka sanoo nimekseen Farid.

”Nyt on ramadan, ihmiset nukkuvat vielä”, Farid selittää hiljaisuutta. Elämöinti alkaa kuulemma auringon laskettua, siitä kertonee myös talon seinään töhritty miehen nimi. Farid putsaa punaista spray-maalin jälkeä pois rauhallisesti, kirjain kerrallaan.

Farid puhdistaa spraymaalin jälkiä seinästä L’Arianessa.

Sunnuntaina 24. huhtikuuta myös tässä ramadanin hiljentämässä lähiössä äänestetään Ranskan presidentistä.

”Kyllä te tiedätte, ketä aion äänestää. Meidän pitäisi osata elää yhdessä, inshallah”, sanoo Farid, joka kertoo olevansa taustaltaan algerialainen mutta syntynyt L’Arianessa. Hänen viestinsä on: Marine Le Penin presidenttiydestä koituisi näissä kortteleissa vain harmia.

Keskiviikkoillan viimeisessä vaaliväittelyssä ehdokkaat Emmanuel Macron ja Marine Le Pen ottivat yhteen maahanmuuttopolitiikasta. Kansallisen liittouman Le Pen haluaisi kieltää huivien käytön julkisilla paikoilla, kutsuen sitä ”islamistien vaatimaksi univormuksi”, kun taas Macronin mielestä huivikielto olisi ranskalaisen hengen vastaista.

”Te saatte aikaan sisällissodan, jos teette sen”, Emmanuel Macron sanoi vastaehdokkaalleen, joka haluaisi myös rajata asumiseen liittyviä tukia ja sosiaalitukia. Le Penin tavoitteena on myös perheenyhdistämisien ja turvapaikkahakemusten käytäntöjen tiukentaminen.

Lue lisää: Macron selviytyi voittajaksi ratkaisevassa vaali­väittelyssä, sanoo asian­tuntija – ”Tiedämme, että Le Pen oli traumatisoitunut viime väittelystä”

Ghoulaume Behoussine Kheira kävelee kotilähiönsä L’Arianen kadulla ilman huivia. Hän kertoo jossain vaiheessa käyttäneensä sitä, muttei enää. Se oli liian raskasta, ihmiset tuijottivat ja kommentoivat, hän sanoo. Hänen mielestään ehdokkaiden pitäisi puhua huivin sijasta tärkeämmistä asioista, kuten tasavertaisen koulutuksen takaamisesta kaikilla asuinalueilla.

”Kaikki vanhemmat haluavat lastensa pärjäävän."

Äänestyspäätös on Behoussine Kheiralle hankala. Hän on kuitenkin varma, että Le Penin valinta saisi korttelissa aikaan kaaoksen.

Ranskan tilastokeskuksen mukaan 67,5 miljoonan asukkaan maassa asui vuonna 2021 kaikkiaan seitsemän miljoonaa maahanmuuttajaa. Maahanmuuttajista 36 prosenttia oli saanut Ranskan kansalaisuuden.

Vuonna 2020 saapuneista maahanmuuttajista 40 prosenttia oli syntynyt Afrikassa ja kolmannes Euroopassa. Eniten tulee marokkolaisia, algerialaisia, tunisialaisia, italialaisia ja espanjalaisia.

Paperittomia maassa on arviolta 600 000–700 000, sanoi sisäministeri Gerald Darmanin Le Parisien -lehdessä marraskuussa 2021.

”Meistä tuntuu kuin maahanmuuttajalähiöt muuttuisivat näkyviksi aina vain vaalien aikaan”, sanoo Behoussine Kheira L’Arianessa.

Vapaus, veljeys, tasa-arvo on Ranskan tasavallan tunnuslause.

Leipomosta astuu ulos vanhempi mies patonki kainalossaan. Hän on Amilcar Goncalzes, joka hörppii kahvia pahvimukista ja kertoo asuneensa L’Arianessa jo lähes parikymmentä vuotta. Alun perin Portugalista Ranskaan muuttanut Goncalzes on nähnyt korttelin monet vaiheet – on ollut parempia hetkiä, sitten taas huonompia. Viime aikoina rikollisuus on lisääntynyt, hän arvioi. Öisin on meteliä.

Amilcar Goncalzes äänesti ensimmäisellä kierroksella vasemmiston Mélenchonia, mutta toisella kierroksella ääni menee Macronille.

L’Arianessa asuu noin 12 000 ihmistä, joista kolmannes on alle 19-vuotiaita. Työttömyyttä on tilastojen mukaan paljon enemmän kuin muualla Nizzassa.

Amilcar Goncalzes, kuten monet täällä, äänestivät ensimmäisellä kierroksella laitavasemmiston Jean-Luc Mélenchonia. ”Sunnuntaina aion kyllä äänestää Macronia, äänestyspaikkakin on tuossa kodin vieressä”, hän kertoo.

Muutaman kadunpätkän päässä harmaahiuksinen Antoinette Rugari on juuri palaamassa lääkärinvastaanotolta. Macronia äänestävä Rugari kertoo perheensä kuuluneen lähiön ensimmäiseen maahanmuuttaja-aaltoon. Eteläitalialainen isä tuli Ranskaan töihin ensiksi, 50-luvulla, ja sitten kun luvat herkesivät, maahan muuttivat myös muu perhe ja isovanhemmat.

”Tämä oli silloin aikoinaan kuin pieni kylä, asukkaita oli ehkä tuhat”, Rugari kertoo.

Antoinette Rugari aikoo muuttaa lähiöstä pois heti kun mahdollista. Nyt ääni menee Macronille.

L’Ariane on kasvanut Ranskaan saapuneiden maahanmuuttajaryhmien myötä vähän kerrallaan suuremmaksi ja aina vain kansainvälisemmäksi. 1960-luvulla saapui portugalilaisia, sitten tuli algerialaisten aalto, tunisilaisia ja 1980-luvulla väkeä Keski-Afrikasta. Ensimmäiset tuetut vuokratalot ovat peräisin 1960-luvulta, mutta viime vuosikymmenen aikana huonokuntoisimpien tilalle on myös rakennettu paljon uutta.

”Hyvää täällä on se, että kaikki palvelut ovat lähellä. Mutta lapsiperheille tämä alue ei ole sopiva, täällä on liian vaarallista”. sanoo Rugari.

20 viime vuoden aikana hän ei ole enää alueen ulkopuolella kertonut asuvansa L’Arianessa, sillä se on tuntunut nololta. Muuttaa hän aikoo sitten, kun aika omasta iäkkäästä äidistä jättää.

Saber Erraouafi arvelee äänestävänsä tyhjää.

Keltaiseen huoltomiehen asuun pukeutunut Saber Erraouafi kärrää pyörillä kulkevaa roska-astiaa ja lakaisee kadunkulmia. Ruoholla näyttää olevan paljon tyhjiä juomatölkkejä, mutta niihin Erraouafi ei koske. Hän hoitaa vain asfalttipinnat. Viheralueet ovat muiden vastuulla.

”Nuoret ovat muuttuneet ilkeämmiksi, on levottomuutta ja hasiksen myyntiä”, Effaoufi sanoo. Hän kertoo itsekin tehneensä ”typeryyksiä” nuorena, mutta sentään olleensa aina töissä. Lakaisijan hommia on riittänyt jo vuodesta 2007.

Toisen kierroksen ääntä hän vielä arpoo. Marine Le Penistä hän ei halua presidenttiä, mutta Macronkaan ei tunnu hyvältä vaihtoehdolta.

”Minä kuuntelen, mitä muut puhuvat, ja päätän sitten. Todennäköisesti äänestän tyhjää.”

Jean Joseph Heredia äänestää Macronia, pitkin hampain.

Jean Joseph Heredian valkoinen parta loistaa hänen ruskettuneilta kasvoiltaan. Nyt jo eläkkeellä oleva Heredia on puhelias, ja nopeasti käy ilmi, että hän on pied-noirien jälkeläisiä ja toiminut keltaliivienkin joukossa. Pied-noireiksi – suomeksi ”mustajalat” –kutsutaan muiden muassa siirtomaa-Algeriassa asuneita ranskalaisia, jotka palasivat maan itsenäistymisen jälkeen Ranskaan.

Lue lisää: Keltaliivien paluuta pelkäävä Ranskan hallitus ilmoitti ”inflaatio­satasesta”

Presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella valinta oli helppo: laitavasemmiston Jean-Luc Mélenchon.

”Jos Mélenchon olisi päässyt toiselle kierrokselle, hänestä olisi tullut presidentti”, Heredian sanoo varmalla äänenpainolla.

Toisella kierroksella Heredia aikoo äänestää Macronia, vaikkakin pitkin hampain. Hän ei ole tyytyväinen siihen, kuinka Macron toimi keltaliivien kanssa: olisi pitänyt löytyä enemmän ymmärrystä. Mutta Le Peniin eurooppalaiseksi vannoutuvat Heredia ei luota, ei vaikka Etelä-Ranskassa hänen kaltaisensa pied-noirit usein äänestävätkin äärioikeistoa.

”Le Pen ei ole koskaan johtanut mitään muuta kuin isänsä puoluetta, ei edes yhtäkään kaupunkia. Miten hänestä olisi presidentiksi? Lisäksi hän on Putinin ystävä, mikä on vaarallista.”

Iäkäs Isabel Cortez sen sijaan tuntuu vielä olevan kahden vaiheilla. Ensiksi hän mainitsee äänestävänsä toisella kierroksella Le Peniä, kun tämä puhuu niin hyvin. Mutta kun lähitalon lasiovia pesevä huivipäinen nainen huudahtaa ”kuulleensa tuon”, Cortez alkaakin puhua Macronista.

Isabel Cortez on kahden vaiheilla.

”Ei arabeja pidä lähettää täältä pois. Aikoinaan miehet tulivat ja lähettivät rahat kotimaihinsa. Mutta nyt he ovat tuoneet myös perheensä Ranskaan, ja tästä on tullut heidänkin kotinsa.”

Ranskan presidentinvaalien toinen kierros käydään sunnuntaina 24.4. Vaalihuoneistot sulkeutuvat Suomen aikaa kello 21 mennessä.