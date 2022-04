Neuvostovalmisteisten hävittäjien ja helikoptereiden lisäksi luvassa on modernia länsikalustoa.

Ukraina on saanut viimein länsiliittolaisiltaan täydennystä ilmavoimiensa laivastoon. Yhdysvaltain puolustusministeriön tiedotuspäällikkö John Kirby kertoi tiistaina, että Ukrainalla on tällä hetkellä ”enemmän toimintakykyisiä hävittäjiä kuin sillä oli kaksi viikkoa sitten”.

Kyse on ilmeisesti neuvostovalmisteisista Mig-29-hävittäjistä, vaikka Yhdysvallat ei kerro koneiden määrää eikä merkkiä sen paremmin kuin yksityiskohtia toimitustavoistakaan. Yhdysvalloilla on itsellään ainakin 21 vanhaa Mig-29-hävittäjää, jotka se osti Moldovalta 1997 lähinnä estääkseen koneiden päätymisen Iraniin. Migejä on käytetty Yhdysvalloissa ilmavoimien harjoituksissa maalikoneina.

Todennäköisempää on kuitenkin, että koneet tulevat lähempää eli Puolasta, Bulgariasta tai Slovakiasta, jotka ilmaisivat jo maaliskuun alussa halunsa luovuttaa hävittäjiä Ukrainalle. Yhdysvallat torjui tuolloin esityksen sillä perusteella, että hävittäjien toimittaminen voisi laajentaa sodan Naton ja Venäjän väliseksi.

Talouslehti Forbes pitää todennäköisenä, että kaikki kolme maata ovat toimittaneet ainakin varaosia Mig-hävittäjiin.

Unkarin ilmavoimien Mi-17-kuljetushelikopteri ja Mi-24-taisteluhelikopteri osallistuivat paraatiin Budapestissa viime eolokuussa.

Washingtonin näkemys asiasta näyttää siten muuttuneen olennaisesti. Ukraina on sodan ensimmäisen 54 vuorokauden aikana menettänyt todistetusti ainakin 15 hävittäjää. Toisin sanoen ainakin tuon verran koneita olisi jo tullut Ukrainaan.

Sotilaskoneiden toimittamisessa on turvauduttava neuvostoliittolaiseen kalustoon, sillä Ukrainalla ei ole aikaa kouluttaa lentäjiään uusien hävittäjätyyppien piloteiksi. Luultavasti samasta syystä Yhdysvallat ilmoittaa toimittaneensa Ukrainalle 11 kappaletta Mi-18-helikoptereita. Niitä tuskin on Yhdysvalloissa lainkaan.

The New York Timesin mukaan Yhdysvallat on tehnyt entisen itäblokin maiden kanssa sopimuksia, joissa se on luvannut toimittaa näille yhdysvaltalaista kalustoa Ukrainaan toimitettujen aseiden ja asejärjestelmien tilalle. Slovakia saa esimerkiksi Patriot-ilmatorjuntajärjestelmän toimitettuaan S-300-järjestelmän Ukrainaan.

Ukrainaan on toimitettu lisäksi Puolasta yli sata neuvostovalmisteista panssarivaunua. Joukossa on T-72-mallin lisäksi myös vanhoja T-556-panssarivaunuja. Tšekki on lahjoittanut T-72-vaunujen lisäksi myös BMP-rynnäkköpanssareita.

Koulutusongelmien lisäksi neuvostokalustoa haalitaan Ukrainaan myös yhteensopivuussyistä. Yhdysvallat on ilmoittanut toimittavansa Ukrainaan 18 kappaletta 155 millin kenttätykkejä ja 40 000 tykistöammusta.

Ukraina käyttää kuitenkin entuudestaan neuvostotyyppisiä 152-millisiä haupitseja, joten se tarvitsee niihin myös ammuksia.

The New York Timesin mukaan Yhdysvallat on haalinut neuvostovalmisteista aseistusta Ukrainaan Intian lisäksi jopa Talebanin hallitsemasta Afganistanista.

Ukrainalainen sotilas ajoi sotasaaliiksi saatua venäläistä T-72-panssaria Lukjanivkassa Kiovan lähistöllä maaliskuun lopulla.

Yhdysvaltain sotilaat latasivat 155-millistä M777-haupitsia Kunarin maakunnassa Afganistanissa kesällä 2011.

Tällä viikolla julki tulleisiin länsiaseiden toimituksiin kuuluvat yhdysvaltalaisten tutkajärjestelmien lisäksi Yhdysvaltain lahjoittamat 700 Switchblade-lennokkia. ”Sveitsinlinkkari”-nimensä tämä ”kamikaze”-lennokki on saanut taittuvista siivistään, joiden ansiosta reppuun mahtuva lennokki voidaan työntää laukaisuputkeen.

Kohteeseen räjähteineen iskeytyvää Switchblade 300 -lennokkia kutsutaan ”itsemurhalennokeiksi”.

Norja puolestaan on ilmoittanut lahjoittavansa Ukrainaan sata kappaletta olalta ammuttavia Mistral-ohjuksia. Uusimman mallin kantomatka on yli seitsemän kilometriä, ja niitä voidaan tarvittaessa sijoittaa myös laveteilta ammuttaviksi.

Yhdysvallat on käyttänyt tähän mennessä 2,6 miljardia dollaria ja EU 1,5 miljardia euroa aseapuun Ukrainalle. Pentagonin mukaan Yhdysvalloista lennetään päivittäin 8–10 aserahtilentoa Eurooppaan, etupäässä Puolaan ja Romaniaan. Jatkokuljetus Ukrainaan sujuu maitse. Aikaa tilauksesta aseiden saapumiseen rintamalle kuluu 5–8 vuorokautta.

Ukrainalaiset purkivat Yhdysvaltain aseapua Borispilin kentällä Kiovassa helmikuun alussa.

Suomi ilmoitti Venäjän hyökkäyksen alussa kertasinkojen, rynnäkkökivääreiden ja niiden patruunoiden toimittamisesta Ukrainaan mutta on sittemmin vaiennut aseavun yksityiskohdista.