Nälissään olleet shanghailaiset saavat muilta kiinalaisilta sympatiaa, mutta "muita paremmat” shanghailaiset myös ärsyttävät.

Shanghaissa kuvatuissa videoissa poliisit ja kansalaiset ottavat yhteen. Videot ovat kiertäneet kiinalaisesta sosiaalisesta mediasta useille Twitter-tileille, missä ne jatkavat elämäänsä, kun alkuperäinen video on jo sensuroitu. Usein alkuperäistä kuvaajaa ei enää edes tiedetä.

Peking

Monet suomalaisetkin ovat nähneet Twitterissä viime päivinä videoita, joissa nälkäiset ja vihaiset shanghailaiset osoittavat mieltään ja tappelevat poliisin kanssa.

Sellaisia kuvia ei Kiinasta yleensä todellakaan tule julki.

Mitä Kiinan somesta imuroiduista kymmenistä, ehkä sadoista videoista pitäisi ajatella? Kyteekö Shanghaissa yhtäkkiä vallankumous?

Shanghain asukkaista suurin osa on ollut jo viikkoja suljettuna kotiin tai kotinurkilleen. Viranomaiset yrittävät tukahduttaa 25 miljoonan asukkaan Shanghaissa riehuvan omikronin, sillä Kiina haluaisi pitää koronaluvut mahdollisimman lähellä nollaa.

Homma ei ole mennyt Shanghaissa strömsöläisittäin, ja siitä videot kertovat.

Ruuanjakelu ei ole toiminut, joten monilla videoilla nälkäiset shanghailaiset huutavat ruokaa talojensa ikkunoista. Toisilla videoilla he joutuvat kotiensa edessä poliisien tönimiksi. Poliisi vie repimällä yksittäisiä, positiivisen koronatestituloksen saaneita kansalaisia karanteenikeskuksiin. Tottelematon kansalainen saa kepistäkin.

Alkujaan Kiinan somessa pyörineessä videossa väitetään kiinalaisten viranomaisten lavastaneen katolle katunäkymän, jossa korkeasta viranomaisesta otetaan kuvia muka vierailemassa Shanghaissa.

Karuista karanteenikeskuksista on videoita, joissa ihmiset nukkuvat pahvilaatikoista kyhättyjen ”sermien” sisällä. Vanhus syö kotonaan laihaa velliä ties monettako päivää.

Itkuinen äiti huutaa ikkunasta lapselleen lääkettä pimeässä yössä. Hämmentyneet taaperot tuijottavat eristyskeskuksen pinnasängystä. Heidät oli erotettu vanhemmistaan positiivisen testituloksen takia.

Usein videot ovat näkyvillä kiinalaisessa somessa hyvän tovin, jopa tunteja, ennen kuin ne sensuroidaan pois. On vaikea sanoa, miksi yleensä tiukkaa sensuurilinjaa noudattavat viranomaiset antavat näin tapahtua.

Helsingin yliopiston vieraileva professori, Kiinan journalismiin ja propagandaan erikoistunut Chang Jiang kertoo, että videoita on tekstiä vaikeampi sensuroida automaattisesti.

”Toiseksi, jos propagandakoneisto aavistelee, että sensurointi ärsyttäisi kansalaisia, se yleensä yrittää ennemmin pienentää asian näkyvyyttä kuin kokonaan sensuroida sitä.”

Videoita ja kriittisiä tekstejä on niin paljon jaossa sosiaalisessa mediassa, että ne kertovat Shanghaissa todella monien olevan joko hädissään tai todella tyytymättömiä viranomaisiin.

Mutta miten tyytymättömiä?

Somevideoiden pohjalta saattaa tulla yliarvioineeksi Shanghain levottomuuden.

Kussakin mielenilmauksessa tai rähinässä poliisin kanssa on ollut vain muutama tai korkeintaan muutama kymmenen saman naapuruston asukasta. Ihmiset eivät siis kokoonnu toreilla tai marssi kaduilla, vaan kaupungilla on yleisesti ottaen rauhallista.

Shanghailaiset antavat tai myyvät toisilleen ruokaöljyä sulun aikaan.

Shanghaissa on myös hallinnon toimien ymmärtäjiä.

Chang Jiang arvioi kuitenkin sosiaalisen median perusteella, että shanghailaisten tyytymättömyys on nyt hyvin suurta.

”Tarkemmin ottaen kyse on ennemminkin pelosta”, hän kertoo.

Changin mukaan shanghailaiset ovat tottuneet pitämään kaupunkiaan muita parempana, koska on se on vauras ja sen asukkaat sivistyneitä. Se on Kiinan talouden keskus.

”Shanghain läpikäymä, sosiaalisesta mediasta heijastuva helvetti, on iskenyt asukkaisiin kovasti, sillä se paljastaa, ettei ole mitään Shanghain erityisoikeuksia. Jokainen on autoritaarisen hallinnon kohde, ja jokaiselta voidaan viedä vapaus, kun hallinto sen hyväksi kokee.”

Muualla Kiinassa, esimerkiksi Pekingissä, on kahtalaista suhtautumista shanghailaisten kärsimykseen. Toisaalta heitä säälitään, toisaalta heitä pidetään hyväosaisina, jotka saavat ansionsa mukaan.

Shanghaissa viranomaiset eivät puuttuneet yhtä nopeasti viruksen torjuntaan kuin muissa kaupungeissa, ja kaupungin koronaepidemia on kasvanut Kiinan tähän asti suurimmaksi.

Kansalaisten enemmistö taitaa edelleen pitää Kiinan muusta maailmasta eroavaa koronan tukahduttamiseen tähtäävää ”dynaamista nollapolitiikkaa” oikeana, mutta sitä myös yhä enemmän arvostellaan.

”Tällä haavaa en osaa sanoa, mikä mielipide on suositumpi. Kaikki läheiset ystäväni ovat empaattisia Shanghaita kohtaan ja vastustavat Kiinan dynaamista nollapolitiikkaa. Mutta luulenpa on paljon ihmisiä, joiden mielestä Shanghai kärsii, koska se teki alkujaan niin huonoja valintoja.”

Kiinan johto on sitonut arvovaltansa nollapolitiikkaan, joten sitä tuskin aletaan vapauttaa ainakaan ennen syksyn merkittävää puoluekokousta.

Uutistoimisto Reutersin haastattelemat tutkijat olivat sitä mieltä, ettei Shanghain rauhattomuuksista koidu uhkaa vallanpitäjille. Levottomuudet ovat hajanaisia, eikä Kiinassa ole enää vapaalla jalalla levottomia mieliä yhteen kokoavia hallinnon vastustajia.

Myös jätehuolto on ollut koetuksella Shanghain sulun aikaan.

Emme tiedä, kuinka tyytyväisiä tai tyytymättömiä kiinalaiset yleisesti ottaen ovat maansa johtoon, sillä oikeita vaaleja ei ole ja julkisesta keskustelusta yleensä siivotaan pois kriittisiä kommentteja.

Moni kansalainen pitää suunsa kiinni, koska sen aukomisesta tulee ongelmia. Toisaalta moni on kiitollinen vaurastumisestaan ja Kiinan mahtavoitumisesta maailmassa.

Autoritaarisiin järjestelmiin pätee sääntö, jonka mukaan ne kaatuvat aina yllättäen.

Somevideoilta saa osin väärän kuvan Shanghain tapahtumista.

Osa ”Shanghai-videoista” onkin muualta Kiinasta, ja ainakin yksi dramaattisten elkeiden tarina taisi olla näytelty.

Kun videot imuroidaan kiinalaisesta somesta Twitterin puolelle, saatetekstit oikovat asioita. Tiedoksi siis: Ei, kaikkia Shanghain lemmikkejä ei olla tappamassa.

On totta, että lemmikkejä on jonkin verran tapettu, ja yhdessä erityisen julmassa videossa viranomainen lyö koiran kadulla kuoliaaksi. Mutta nyt viranomaiset näyttävät ottaneen opikseen ja lopettaneet tappamisen.

Alkujaan Kiinan somessa pyörineessä videossa Kiinan armeijan sotilaita marssii Shanghaissa. He ovat ilmeisesti lääkintähenkilöstöä.

Eikä Kiinan armeija pidä Shanghaita otteessaan, vaikka joissain videoissa sotilaita kadulla marssiikin. Armeijan lääkintähenkilöstöä on lähetetty auttamaan terveydenhuollossa, ja muita sotilaita on todennäköisesti auttamassa katastrofin yleisessä järjestyksenpidossa. Se on niin sanottu normaali tapa.

Jos shanghailaiset laajoin joukoin nousisivat vallanpitäjiä vastaan, tilanne olisi toinen. Silloin sotilaat kyllä kävisivät kansaansa vastaan.