Ukraina ehdottaa Venäjälle suoria neuvotteluja Mariupolissa, jotta kaupungissa olevat ihmiset saataisiin evakuoitua.

Britannian pääministeri Boris Johnson on verrannut Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia krokotiiliin, jonka kanssa ukrainalaisten on turha odottaa mielekkäitä rauhanneuvotteluita, uutistoimisto Reuters kertoo.

”Miten voit neuvotella krokotiilin kanssa, kun sillä on jalkasi kidassaan? Sen vaikeuden ukrainalaiset kohtaavat. Meidän on vain seurattava strategiaamme ja jatkettava heidän [ukrainalaisten] aseistamistaan”, Johnson sanoi toimittajille Intian-vierailunsa yhteydessä.

Venäjän ja Ukrainan välillä ei ole käyty mielekkäitä rauhanneuvotteluita sen jälkeen kun Venäjä käynnisti suurhyökkäyksen Ukrainaan 24. helmikuuta.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin tiedottaja Dmitri Peskov vuonna 2020 otetussa valokuvassa.

Putinin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi keskiviikkona, että Venäjä olisi lähettänyt Ukrainalle tuoreen listan ehtoja rauhanneuvotteluiden pohjaksi.

”Pallo on nyt heidän kenttäpuoliskollaan ja me odotamme vastausta”, Peskov kertoi uutistoimisto AP:n mukaan.

Peskov ei kertonut tarkemmin, mitä Venäjä on ehdottanut. Hän syytti kuitenkin Ukrainaa vitkastelusta neuvotteluissa ja aiempien sopimusten pettämisestä.

Putin totesi viime viikolla, että neuvottelut ovat ajautuneet umpikujaan, hänen mukaansa Ukrainan takia.

Ukraina puolestaan syytti Venäjää keskiviikkoiltana siitä, ettei osapuolten sopima evakuointijärjestely Mariupolissa ollut sujunut sovitusti aiemmin päivällä.

Ukrainan mukaan osapuolet olivat sopineet, että Ukraina voisi kuljettaa 90 linja-autolla noin 6 000 siviiliä pois Mariupolista. Evakuoitujen määrä jäi kuitenkin Donetskin kuvernööri Pavlo Kyrylenkon mukaan selvästi vähäisemmäksi. Kyrylenko ei kertonut, kuinka monta ihmistä onnistuttiin evakuoimaan.

Ukrainan varapääministeri Iryna Vereštšuk totesi Facebookissa, että Venäjän sodanjohdon heikko kontrolli sotilaistaan johti siihen, että kunnon tulitaukoa ei saatu aikaan.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin neuvonantajan Myhailo Podoljakin mukaan Ukraina on valmis käymään venäläisten kanssa neuvotteluja kasvokkain ja paikan päällä Mariupolissa, jotta kaupungin asukkaat saataisiin pelastettua.

”Ilman ennakkoehtoja”, Podoljak sanoi Twitterissä.

Ukrainan mukaan noin satatuhatta siviiliä on yhä Mariupolissa, jonka Venäjä on tuhonnut pahoin ja jossa tuhannet ihmiset ovat kuolleet.

YK:n alipääsihteeri Amin Awad vetosi keskiviikkona Venäjään, jotta se suostuisi neljä päivää kestävään ”humanitaariseen taukoon” tällä viikolla, kun Venäjällä vietetään ortodoksisen kalenterin mukaista pääsiäistä.

YK tiedotti myös, että sen pääsihteeri Antonio Guterres on pyytänyt tapaamista Putinin kanssa Moskovassa ja Zelenskyin kanssa Kiovassa, jotta osapuolet voisivat alkaa keskustella rauhasta.

Mariupolin asukkaita kävelyllä keskiviikkona.

Tuntematon määrä Ukrainan sotilaita taistelee yhä venäläisjoukkoja vastaan Azovstalin terästehtaan alueella Mariupolin itäpuolella. Venäjä antoi keskiviikkona ukrainalaisille kello 14 asti aikaa antautua, mutta antautumista ei tapahtunut.

Ukrainalaisjoukkoja komentava majuri Serhi Volyna kertoi varhain keskiviikkona CNN-kanavalla, että ukrainalaisjoukkojen puolustus saattaisi pettää jopa tuntien kuluessa tai mahdollisesti päivissä. Hän sanoi, että alueella on noin 500 haavoittunutta ukrainalaissotilasta.

”On hyvin hankala saada heille hoitoa. He kirjaimellisesti mätänevät. Alueella on siviilejä. Myös he kärsivät räjähdyksistä, jotka osuvat heihin tai heidän viereensä. He [venäläiset] tiputtavat raskaita pommeja päällemme ja ampuvat tykistöllä", Volyna sanoi.