Donald Trumpin ensimmäinen virkarikossyyte liittyi Ukrainalle annettavaan sotilaalliseen apuun, ja mafiapuhelun paljasti Ukrainassa syntynyt sotilas. Trumpin vihaama entinen suurlähettiläs valaisee tapahtumia tuoreessa kirjassaan.

Ukrainan ja Venäjän välinen sota, kahdeksan vuotta vanha, on jo aikoja sitten levinnyt laajemmalle kuin vain taisteluihin Ukrainan maaperällä.

Venäläiset hakkerit murtautuivat presidentti Vladimir Putinin käskystä Yhdysvaltojen demokraattipuolueen tietojärjestelmiin ja auttoivat osaltaan Donald Trumpin voittoon vuoden 2016 presidentinvaaleissa.

Trump ja hänen käskyläisensä kielsivät tämän ja rummuttivat salaliittoteoriaa, jonka mukaan Yhdysvaltain vaaleja häiritsi Ukraina, ei Venäjä. Samaan aikaan Trump ja kumppanit yrittivät kiristää Ukrainaa avustamaan heitä vuoden 2020 vaalikampanjassa. Trump yritti kaivella todisteita, joilla pystyisi lokaamaan Joe Bidenin ja hänen poikansa Hunter Bidenin maineen.

Huipennus tuli 25. heinäkuuta 2019, kun Trump ja juuri virkaan astunut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi keskustelivat puhelimessa ja Trump pyysi palvelusta.

Juuri tämä puhelu johti Trumpin ensimmäiseen virkarikossyytteeseen. Demokraattien tulkinta oli, että Trump yritti käyttää presidentin asemaa ja Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa vastustajansa lokaamiseen sisäpolitiikassa.

Aiemmin samassa kuussa Trump oli jäädyttänyt 400 miljoonan dollarin sotilaallisen avustuspaketin Ukrainalle. Se oli tarkoitettu auttamaan Ukrainaa taistelussa Itä-Ukrainan separatisteja eli Venäjän tukemaa nukkehallintoa vastaan.

Puhelussa Trump pyysi Zelenskyiä tutkimaan Bideneita ja heidän ”hirvittäviä” toimiaan Ukrainassa. Lisäksi Trump sanoi Zelenskyille, että ”entinen suurlähettiläs Yhdysvalloista, se nainen, oli ikävä asia”.

Kyseinen suurlähettiläs on Marie Yovanovitch, joka julkaisi äskettäin muistelmansa Lessons From The Edge: A Memoir. Hän on Venäjän bolševikkien hirmuhallintoa Kanadaan paenneiden jälkeläinen. Omien sanojensa mukaan Yovanovitch on ”vannoutunut sääntöjen noudattaja” ja on yrittänyt urallaan kitkeä korruptiota eri maissa.

Kun Yovanovitch aloitti Ukrainan-suurlähettiläänä 2016, Ukraina oli korruptoitunut: Transparency Internationalin korruptiolistalla Ukraina oli tuolloin sijalla 131, kun listalla oli yhteensä 176 maata.

Muistelmien viimeisessä kolmanneksessa Yovanovitch kertoo , että suurin uhka lakien noudattamiselle Ukrainassa ei ollutkaan maan oma, korruptoitunut eliitti vaan Washington ja presidentti Trump.

Suurlähettiläs Marie Yovanovitch oli todistajana Trumpin virkarikostutkinnassa vuonna 2019.

Trump ja hänen käskyläisensä käänsivät päälaelleen Ukrainan yleisen syyttäjän Viktor Šokinin erottamisen, jota Biden oli vaatinut matkallaan Kiovaan varapresidenttinä vuonna 2015.

Monet ukrainalaiset ja länsimaat olivat pitäneet Šokinia jarruna korruption kitkemisessä, mutta Trumpin käskyläisten disinformaatiossa Biden painosti Ukrainaa erottamaan Šokinin, jotta Hunter Bidenin toimia ukrainalaisessa Burisma-yhtiössä ei tutkittaisi. Tosiasiassa Burisman korruptiotutkinta liittyi aikaan ennen Hunter Bidenin roolia yrityksessä, eikä Šokin ollut edistänyt perimäänsä tutkintaa millään tavalla.

Disinformaatio-operaatio keskittyi osaltaan Yovanovitchiin. Trumpin joukkojen mukaan Yovanovitch oli auttanut peittelemään Ukrainan roolia Hillary Clintonin kampanjan avustamisessa ja antanut Šokinin seuraajalle listan ihmisistä, joita ei saisi tutkia, Bidenin suojelemiseksi.

Todellisuudessa Yovanovitch oli korruption vastustaja. Siksi hän sai nopeasti vihamiehiä tietyistä Ukrainan oligarkeista, jotka eivät halunneet Ukrainan valtionyhtiöitä tarkempaan syyniin.

Vihamiehen hän sai myös Trumpista. Yovanovitch antoi raskauttavan todistajanlausunnon Trumpin virkarikostutkinnassa.

Entä miten Trumpin mafiapuhelu Zelenskyille päätyi maailman tietoon? Koska puhelun kuullut turvallisuusneuvonantaja, everstiluutnantti Alexander Vindman teki siitä sisäisen ilmiannon.

Vindman on hänkin vannoutunut sääntöjen noudattaja, syntynyt neuvosto-Ukrainassa ja kasvanut Brooklynin Brighton Beachissa, joka tunnetaan myös nimellä Pikku Odessa.

Everstiluutnantti Alexander Vindman

Syyskuussa 2019 Zelenskyi-puhelun julkisuuteen vuotamisen jälkeen Trump joutui pyörtämään päätöksensä Ukrainalle annettavan sotilaallisen avun jäädyttämisestä.