Arvioiden mukaan vain 700 syyrialaista on tullut sotilaskoulutukseen Venäjälle osallistuakseen Ukrainan sotaan.

Ukrainan turvallisuusneuvoston pääsihteeri Aleksei Danilov väittää ensimmäisten syyrialaisten palkkasotilaiden kuolleen taisteluissa Itä-Ukrainassa. Asiasta kertoo ukrainalaisen televisiokanava 1+1:n TSN-uutispalvelu, jonka mukaan ensimmäiset parikymmentä palkkasotilasta Syyriasta ja Libyasta ”lannoittaa jo Ukrainan mustaa multaa”.

1+1-kanava kuuluu dniprolaiselle oligarkille Ihor Kolomoiskyille. Presidentti Volodymyr Zelenskyin kuuluisaksi tehnyt tv-sarja Kansan palvelija esitettiin ensi kerran tällä kanavalla.

”Meillä on valokuvat näistä ihmisistä, jotka on tuhottu Popasnassa Luhanskin alueella”, Danilov sano. ”Heitä on yhteensä 20–25. On vaikea sanoa, paljonko näitä taistelijoita on Donetskin ja Luhanskin alueella mutta käsittääkseni ei tuhansista puhuta. Ehkä 300–500.”

Parinkymmenen tuhannen asukkaan Popasnassa Luhanskin alueella on käyty taisteluja jo useiden viikkojen ajan.

Venäjän puolustusministeriö väitti maaliskuussa, että 16 000 sotilasta olisi värväytynyt Lähi-idästä koulutettaviksi Venäjälle ja lähetettäviksi edelleen rintamalle Ukrainaan. Läntisten arvioiden mukaan Venäjälle olisi saapunut kuitenkin tähän mennessä vain 700 koulutettavaa nimenomaan Syyriasta.

Lontoossa toimivan Syrian Observatory for Human Rights -järjestön johtaja Rami Abdurrahman väitti keskiviikkona että yhteensä 40 000 syyrialaista olisi rekisteröitynyt halukkaaksi lähtemään Ukrainan sotaan taistelemaan Venäjän joukkojen rinnalla. Heistä 22 000 olisi ilmoittautunut Venäjän asevoimille ja 18 000 Wagner-palkkasotilasyhtymälle, joka käyttää nykyisin nimeä Liga.

Epäselvää on, miksi halukkaiksi listautuneita on paljon värväytyneitä enemmän.

Uutistoimisto AP:n mukaan merkittävä osa lähteneistä kuuluu syyrialaisen kenraalin Suheil al-Hassanin joukkoihin, jotka taistelivat venäläisten rinnalla Idlibin maakunnassa Syyriassa. Al-Hassanin Quwwat al-Nimr- eli Tiikeritaistelijat-joukkoa pidetään Syyrian hallituksen eliittiryhmänä.

Presidentti Vladimir Putin nimitti Ukrainan ”erikoisoperaation” johtoon viime viikolla kenraali Aleksandr Dvornikovin, joka on johtanut aiemmin Venäjän sotilasoperaatiota Syyriassa.

Libyassa Venäjä on tukenut Itä-Libyaa hallitsevaa marsalkka Khalifa Haftaria, joten mahdolliset libyalaiset palkkasotilaat Ukrainassa ovat todennäköisesti kotoisin hänen joukoistaan.

Syyrialaisten tietojen mukaan maan kansalaisia olisi värväytynyt vapaaehtoisina taistelijoina myös Ukrainan asevoimien riveihin.

The New York Timesin maaliskuussa haastattelemien syyrialaisten mukaan värvääjät perivät seitsemän dollaria jokaiselta ehdokkaalta, jonka he kirjaavat ilmoittautuneeksi koulutukseen. Hyväksytyistä Venäjä maksaa värvääjälle 25 dollaria. Sotilaiden alkupalkka on heidän oman kertomansa mukaan 600 dollaria kuussa.

Upseeristo voi yltää 1 000–3 000 dollarin palkkoihin, ja lähtijöiden perheille luvataan muutamaa tuhatta euroa vastaavat korvaukset, jos taistelija kuolee Ukrainassa.