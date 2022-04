Oleksandr Herasimenkon tyttären asunnon seinässä on valtava reikä.

Oleksandr Herasimenko siivoaa ystäviensä kanssa tyttärensä tuhoutunutta asuntoa Borodjankan Keskuskadulla. Venäläismiehityksestä vapautuneilla alueilla Kiovan ympäristössä on nyt käynnissä raivaus-, siivous- ja kunnostustyö.

Borodjanka/Butša/Irpin/Andrijivka/Hostomel

Kun borodjankalainen Oleksandr Herasimenko menee tyttärensä Marijan asuntoon Keskuskatu 429:ssä, hän nousee ensin naapurirappukäytävässä neljänteen kerrokseen.

Siellä Marijan seinänaapurin ovi on auki, joten Herasimenko kulkee naapuriasunnon läpi lasitetulle parvekkeelle. Sen seinässä on runsaan metrin korkeudessa reikä, jonka läpi pääsee pujottautumaan tyttären parvekkeelle josta pääsee asuntoon.

Se on ainoa keino. Tyttären oma rappukäytävä tuhoutui venäläisten pommituksessa, joten asunnon ulko-ovi aukenee nyt tyhjyyteen. Samalla kertaa olohuoneen ulkoseinä ja keittiön ikkuna tulivat sisään.

”Olivat onneksi ehtineet jo lähteä pois”, Herasimenko sanoo.

Kerrostalon pääty näyttää brutaalilta nukkekodilta.

Asunto on kirjaimellisesti pommin jäljiltä.

Paineaalto rikkoi paitsi seiniä myös huonekaluja. Se tiputti joutsentaulun seinältä sohvalle, lennätti vihreällä muovilla päällystetyt kaksosten ukrainan oppikirjat lattialle, mylläsi vaatteet keoiksi, rullasi matot ja peitti kaiken pienellä betonimurskalla ja lasinsiruilla.

Olohuoneen seinässä olevasta aukosta näkyy naapuritaloihin, jotka kaikki ovat enemmän tai vähemmän tuhoutuneet. Venäläiset pommittivat Borodjankan Keskuskadun kerrostalorivistöä jo ennen saapumistaan kaupunkiin helmi-maaliskuun vaihteessa, mutta jatkoivat valtaamiseen jälkeenkin.

Osa taloista on nyt kuin outoja nukkekoteja. Etuseinä on romahtanut ja paljastanut asunnot kalusteineen. Sisäpihalla ollut Marian poikien Sašan ja Jehorin entinen päiväkoti on niin raunioina, että sen käyttötarkoituksen tunnistaa vain pihan leikkitelineistä ja maahan upotetuista maalatuista autonrenkaista. Nyt sen toisella puolella kaivuri raivaa raunioita.

Oleksandr Herasimenko siivoaa tyttärensä pahoin tuhoutunutta asuntoa Borodjankassa.

Borodjankan Keskuskatu 429:n talot tuhoutuivat venäläisten hyökkäyksen ja miehityksen aikana. Sisäpihan päiväkoti on raunioina.

Herasimenkon ystävät Serhi Jaržemski (vas.) ja Vital Litšman auttavat siivoamisessa. He laskevat säilytettävää tavaraa olohuoneen seinään syntyneen aukon kautta alas.

Herasimenko on kivunnut ystäviensä Serhi Jaržemskin, Vital Litšmanin ja Nikolai Špakin kanssa raivaamaan asuntoa. Se tarkoittaa kaiken ehjänä säilyneen etsimistä ja laskemista köysillä olohuoneen aukon kautta maan tasolle.

Työ on hidasta, eikä varsinaista valmistumispistettä ole. Yhdessä rinnakkain tekeminen on ennemminkin hiljaisten miesten yhteistä terapiaa. Siinä on syvään traumaan ja suruun sekoittunutta iloa omasta ja ystävien selviytymisestä venäläisten raakalaismaisesta miehityksestä. Ilo ei aina yllä silmiin asti, sillä kaikkialla ympärillä on surua, tuhoa ja kuolemaa.

Venäläismiehityksestä vapautuneissa pikkukaupungeissa ja kylissä Kiovan ympäristössä on nyt käynnissä raivaus-, siivous- ja korjaustyö. Kun alueella liikkuu, kaikkialla näkee toimeliaisuutta.

Borodjankan Keskuskatu on siitä vain yksi esimerkki. Irpinissä venäläisten ampumat autonraadot on hinattu isoon kekoon hautausmaan vierellä. Butšassa valtaosa tuhoutuneesta venäläiskalustosta on kuljetettu pois. Hostomelissä ihmiset siivoavat katuja ja haravoivat pientareita kuin missä tahansa kevättalkoissa, paitsi että nyt joudutaan kantamaan myös katkenneita katulamppuja ja venäläisten jättämiä piikkilankaesteitä sekä varomaan mahdollisia räjähteitä.

Kaasulaitoksen miehet ovat raunioiden keskellä tarkastamassa kaasuputkia. Sähkölaitoksen edustajat korvaavat katkenneita voimajohtoja. Butšassa asfalttimiehet päällystävät jo rikkoutuneita katuja.

Vielä ei kuitenkaan ole siirrytty seuraavaan vaiheeseen, sillä edellinenkään ei ole ohi. Borodjankan Keskuskadun raunioista löytyy edelleen vainajia. Eri puolilta vapautuneita alueita paljastuu koko ajan myös uusia joukkohautoja, joissa on venäläissotilaiden ampumia paikallisia. Myös monet evakosta takaisin palanneet ilmoittavat nyt kellareistaan olevista vainajista.

Eikä kaikilla pihoilla näy siivoavia ihmisiä. Osa taloista on niin pahasti tuhoutuneita, ettei mitään etsittävää tai korjattavaa ole, mutta monessa talossa ei myöskään ole siivoajia tai raivaajia jäljellä. Venäläiset tappoivat kokonaisia perheitä.

Borodjankan keskustassa raivaustyöt jatkuvat. Raunioista löytyy edelleen ruumiita.

Kaasuyhtiön työntekijät selvittävät putkien kuntoa Butšassa.

Venäläisten hyökkäyksen ja miehityksen aikana tuhoutuneet autot on kerätty kasaan hautausmaan lähelle Irpinissä.

Olohuoneessa Jaržemski ja Litšman muistelevat miehityksen kauhuja. Jaržemski piilotteli 16-vuotiasta tytärtään, koska pelkäsi venäläissotilaiden raiskaavan hänet. Intuitio oli oikea, sillä venäläissotilaat raiskasivat monin paikoin naisia ja lapsia järjestelmällisesti.

”Ulkona kädet piti nostaa ylös. Jos nosti heidän mielestään väärällä tavalla, ampuivat”, hän kertoo.

Tosin Jaržemski ei kutsu Venäjän miehitysarmeijaa sotilaiksi.

”Sotilaat taistelevat toisia sotilaita vastaan. Eivät kiusaa mummoja ja naisia, kuten nämä.”

Ryösteleville venäläisjoukoille kelpasi kaikki.

”Veivät autoista akut. Ottivat bensatkin”, Litšman sanoo.

Borodjankalaisen kerrostalon rapussa varoitetaan räjähteistä.

Muutaman korttelin päässä on kerrostalo, jonka yläkerran ikkunoista lasit ovat rikki. Katutason parturi on kuitenkin auki, asiakkaiden pyynnöstä. Hiukset ovat kasvaneet, mutta parturissa käynti tuo myös tunteen elämän jatkumisesta.

Sähkö tulee pihalla olevasta aggregaatista, sillä sähköä ei ole. Sen vieressä vuoroaan odottava mies kertoo olevansa sisäministeriön joukoissa, joten hän lähti pois ennen venäläisten saapumista. Ratkaisu oli oikea, sillä pian miehityksen alettua sotilaat olivat tulleet etsimään häntä kotoa.

”Luulen, että täällä oli joitakin jo pidempään asuneita agentteja, jotka opastivat.”

Mies perheineen selvisi, mutta venäläiset ampuivat lankomiehen. Talonsa eteen, teloitustyyliin ja miehen 14-vuotiaan pojan nähden.

”Hän oli kaiken lisäksi venäläinen. Tilanteen kuulleen naapurin mukaan hän oli sanonut viimeisiksi sanoikseen, että ettehän te nyt venäläistä ammu.”

Ksenia Ovdijenko irrottaa asuntonsa rikkoutunutta ikkunaa lapsenlapsensa Oleksandrin kanssa Borodjankan Keskuskadulla.

Parturi Aljona Rodnija avasi parturinsa Borodjankassa asiakkaiden pyynnöstä. Leikkausvuorossa Dmytro Jeroškin. Sähkö tulee vielä ulkona olevasta aggregaatista.

Muutaman kilometrin päässä Borodjankasta on noin tuhannen asukkaan Andrijivkan kylä. Siellä on hautajaiset, yhdet monista. Tällä kertaa kyse on vanhasta naisesta, joka kuoli järkytyksen aiheuttamaan sydänkohtaukseen.

Vieressä on tuoreita hautoja, joihin on siunattu venäläisten ampumia ihmisiä.

”Ampuivat kylässä 47 ihmistä”, yksi haudankaivaja sanoo.

Venäläissotilaat myös ryöstelivät ja raiskasivat.

”Ainakin yhden 17-vuotiaan tytön.”

Haudankaivaja nousee ylös juuri kaivamastaan haudasta Andrijivkassa.

Jaksamiseen tarvitaan myös mustaa huumoria.

Hostomelissä pääkadun varressa oleva Serhin omakotitalo on tuhoutunut pahoin venäläisten kranaattien osuttua pihalle. Sivukadulla Serhin aidan takana on tuhoutunut venäläinen rynnäkkövaunu. Viidenkymmenen metrin päässä on kranaatin tekemä kuoppa, josta leviää kaasun hajua.

Serhi haluaa kuitenkin esitellä vielä pihallaan kasassa olevia venäläisiä mellakkapoliisin varusteita. Miehittäjillä olivat nekin mukana.

”Ette tarvitsis? Halvalla lähtisi”, Serhi sanoo ja iskee silmää.

Serhin pihalla Hostomelissä on kasa mellakkapoliisin varusteita.

Kaikkea sotaromua ei ole vielä saatu siivottua. Kuva Hostomelistä.

Kaikkia räjähteitä ei ole vielä saatu kerättyä. Kuva Hostomelista.

Kyläläiset tarkastavat tuhoutuneen leipäkioskin jäänteitä Zahaltsyn kylässä.

Kuihtuneita ruusuja kukkakaupassa Irpinin keskustassa. Kaupan ikkunat olivat särkyneet venäläismiehityksen aikana.

Butšassa puhdistetaan katuja.

Asukkaat tutkivat tuhoja Borodjankassa.