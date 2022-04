Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro sanoo, että venäläis­komentajan lausunto luo ilmeisen uhkakuvan siitä, että Venäjä yrittää ulottaa niin sanotut alue­laajennuksensa Transnistriaan saakka.

Venäjän keskisen sotilaspiirin apulaiskomentaja Rustam Minnekajev kertoi perjantaina Venäjän sotilaallisista tavoitteista tiedon, joka herätti paljon kansainvälistä huomiota.

Minnekajev puhui siitä, miten Venäjän tavoitteena on saada Itä-Ukrainassa sijaitseva Donbasin alue ja eteläinen Ukraina kokonaan haltuunsa. Samalla hän antoi ymmärtää, että Venäjän tavoitteet ovat vielä pidemmällä.

”Eteläisen Ukrainan kontrolli on toinen tie Transnistriaan, jossa on myöskin tullut todistetusti ilmi venäjänkielisen väestön sortamista”, Minnekajev sanoi puhuessaan Sverdlovskin alueen puolustus­teollisuuden konferenssissa.

Transnistria on Moldovaan kuuluva kaistale Ukrainan rajalla. Se on julistautunut itsenäiseksi, mutta yksikään YK:hon kuuluva valtio ei ole tunnustanut sen itsenäisyyttä.

Transnistria kiinnostaa Venäjää ilmeisestä syystä: sen hallinto on voimakkaasti Venäjä-mielinen, ja Venäjä on sijoittanut sinne joukkojaan jo useita vuosia. Alueella asuu vajaat 500 000 ihmistä, joista noin vajaa kolmannes oli vuoden 2015 tietojen mukaan venäläisiä.

1990-luvun alussa Neuvostoliiton hajoamisen ja Moldovan itsenäistymisen jälkeen konflikti kärjistyi alueella niin, että kesällä vuonna 1992 Venäjä toi alueelle 14. armeijansa sotilaat. Molemmat osapuolet kärsivät satojen sotilaiden tappiot ennen kuin rauha saavutettiin heinäkuussa vuonna 1992. Venäjän armeija vetäytyi alueelta vuonna 1994.

Transnistriassa on silti edelleen arvioiden mukaan vähintään tuhat Venäjän ”rauhanturvaajaa”. Moldova on vaatinut Venäjää vetämään joukkonsa pois. Maaliskuussa Euroopan unioni linjasi, että Transnistria on Venäjän miehittämä alue.

Venäläinen sotilas kulki Transnistrian Tiraspolissa sijaitsevan venäläisjoukkojen tukikohdan edustalla lokakuussa 2021.

Muun muassa näistä syistä Venäjän täysimittainen hyökkäys Ukrainaan on lisännyt merkittävästi huolta Moldovassa, jolla ei ole tällä hetkellä maarajaa Venäjän kanssa. Selvänä uhkakuvana pidetään sitä, että Ukrainan jälkeen Venäjä hyökkäisi Moldovaan. Vain muutama päivä Venäjän hyökkäyksen jälkeen maan presidentti Maia Sandu ilmoitti Moldovan hakevan EU-jäsenyyttä.

Jos Venäjä onnistuisi saamaan haltuunsa koko Etelä-Ukrainan alueen, saisi se luotua väylän Transnistriaan.

Sotilaallisesti tämä vaatisi Venäjältä vielä isoja onnistumisia, jotka ovat olleet viime aikoina vähissä. Torstaina everstiluutnantti Jarmo Mattila Maan­puolustus­korkea­koulusta arvioi HS:lle, että tällä viikolla Itä-Ukrainassa alkaneen suurhyökkäyksen jälkeen Venäjä ei ole saavuttanut mitään merkittäviä tavoitteita.

Erityisen heikkoa eteneminen on ollut nimenomaan Etelä-Ukrainassa, jossa Venäjä on ollut pitkään pysähtyneenä hieman Hersonin kaupungin länsipuolella sijaitsevan Oleksandrivkan alueella.

Ukrainalainen sotilas tarkkaili tietä Mykolajivin ja Hersonin välisellä tiellä lähellä rintamalinjaa 19. huhtikuuta.

Venäjän pitäisi pystyä valtaamaan takaisin kertaalleen jo sodan aikana menettämänsä Mykolajivin kaupunki, ja päätavoitteena sillä olisi Ukrainan kolmanneksi suurimman kaupungin, Mustanmeren rannalla sijaitsevan Odessan valtaaminen.

Asiantuntijat suhtautuvat hyvin epäileväisesti siihen, että Venäjällä olisi tässä vaiheessa edellytyksiä onnistua koko Etelä-Ukrainan valtaamisessa.

Esimerkiksi Center for New American Security -ajatushautomon Venäjän-tutkimuksen johtaja Michael Kofman kirjoitti perjantaina Twitterissä epäilevänsä sitä, että Venäjä yrittäisi Donbasin alueen ulkopuolella mitään merkittäviä hyökkäyksiä. Hän arvioi Minnekajevin lausunnon tarkoittavan ennemmin sitä, että Venäjä pyrkii pitämään hallussaan nyt valloittamansa alueet eteläisessä Ukrainassa.

Vaikka koko Etelä-Ukrainan valtaaminen ja sitä kautta Transnistriaan eteneminen vaikuttaa vielä hyvin kaukaiselta ajatukselta, herätti se jälleen kysymyksen siitä, minne asti Venäjä aikoo edetä. Onko sen tavoitteena entisen Neuvostoliiton alueiden valtaaminen yksi kerrallaan? Näin uskoo ainakin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi, joka on varoittanut hyökkäyksen Ukrainaan olevan vain alkua.

Panssaroituja ajoneuvoja Transnistriassa järjestetyssä sotilasharjoituksessa keväällä 2021.

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro sanoo, että venäläiskomentajan lausunto luo ilmeisen uhkakuvan siitä, että Venäjä yrittää ulottaa niin sanotut aluelaajennuksensa Transnistriaan saakka.

Markku Kangaspuro

”Mutta menevätkö tavoitteet siitäkin ohi? Sitä voi tässä vaiheessa vain arvailla. Kaiken järjen mukaan Venäjän voimien ei pitäisi riittää edes siitä haaveilemiseen, mutta toisaalta Venäjän resursseja epäiltiin ennen Ukrainaan hyökkäämistä”, Kangaspuro sanoo.

Kangaspuron mukaan on myös liian aikaista arvioida, kuinka realistisia Venäjän tavoitteet esimerkiksi Transnistrian osalta ovat.

Transnistria on yksi ”jäätyneen konfliktin” alueista, joita Venäjä on viime vuosina pyrkinyt omasta näkökulmastaan ratkaisemaan. Donbasin ja Krimin lisäksi niihin kuuluvat Georgian alueella sijaitsevat Etelä-Ossetia ja Abhasia, jotka Venäjä on tunnustanut itsenäisiksi. Abhasia ja Etelä-Ossetia ovat taasen tunnustaneet Transnistrian itsenäisyyden.

Georgian Tbilisissä järjestettiin Venäjän toimia Etelä-Ossetiassa vastustava mielenosoitus heinäkuussa 2015.

Vastaavia alueita ei Transnistrian lisäksi ole Euroopan alueella tällä hetkellä, Kangaspuro sanoo. Siksi hän suhtautuu edelleen varovaisesti myös Zelenskyin puheisiin Venäjän etenemisestä entistä pidemmälle.

”Zelenskyin päätavoite on hankkia niin paljon kansainvälistä tukea kuin mahdollista. Se ei vielä todista, että Venäjä yrittäisi valloittaa esimerkiksi koko entisen Neuvostoliiton aluetta. Transnistria on Venäjän tukema ja kontrolloima alue ja vielä hyvin eri asia kuin että Venäjä hyökkäisi Puolaan tai Baltian maihin. En näillä todisteilla jaksa uskoa, että sellainen hyökkäys olisi tulossa.”