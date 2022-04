Yhdysvaltalainen ajatushautomo varoittaa, että Venäjän taktiikka Mariupolin satamakaupungissa sijaitsevalla terästehtaalla olisi näännyttää siellä sinnittelevät ukrainalaispuolustajat ja siviilit nälkään.

Venäjä pyrkii ”näännyttämään nälkään jäljellä olevat puolustajat ja siviilit Mariupolin Azovstalin terästehtaalla, eikä se todennäköisesti päästä loukkuun jääneitä siviilejä lähtemään”, kirjoittaa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Ajatushautomo julkaisi tuoreimman analyysinsa Venäjän hyökkäyksestä perjantaina, ja siitä uutisoi esimerkiksi brittilehti The Guardian.

Ajatushautomo viittaa analyysissaan ukrainalaisviranomaisten antamiin tietoihin siitä, että terästehtaan pommitukset ovat jatkuneet.

Tehtaalla, jossa sijaitsevat eteläisen satamakaupungin viimeiset puolustajat, uskotaan olevan satoja siviilejä loukussa. Ukraina ei ole päässyt sopuun Venäjän kanssa humanitaaristen käytävien avaamisesta, jotta siviilejä voitaisiin evakuoida pois tehtaalta.

Torstaina Venäjän presidentti Vladimir Putin teki selväksi, ettei Venäjä aio antaa armoa Ukrainan sotilaille, jotka puolustavat Azovstalin terästehdasta.

”Sulkekaa tämä teollisuusalue niin, ettei kärpänenkään pääse pakenemaan”, Putin sanoi.

Tähän saakka venäläisjoukot ovat pyrkineet valtamaan terästehtaan alueen, mutta terästehtaan alueen valloittaminen olisi hyvin vaikeaa. Nyt Venäjä saartaa aluetta.

Jäljelle jääneiden ukrainalaisten olot ovat karut. Useat kansainväliset mediat ovat julkaisseet aluetta puolustaneiden ukrainalaissotilaiden haastatteluita, joista välittyy epätoivo.

Asovanmeren rannalla sijaitsevalta tehdasalueelta ei ole muuta ulospääsyä kuin reitti, joka on venäläisten hallussa. Ukrainalaisten ainoa toivo on se, että he onnistuivat jotenkin murtamaan venäläisten saarron.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kertoi torstaina uutistoimisto AFP:n mukaan, että vesi, ruoka ja elintärkeät lääkkeet ovat lähes lopussa alueelta.

Ajatushautomon mukaan Venäjän ja Donetskin ”kansantasavallan” joukot jatkoivat Mariupolin tärkeimpien rakennusten hallinnan vahvistamista.

Todennäköisesti Mariupoliin pyritään luomaan edellytykset miehittäjistä koostuvan hallituksen perustamiselle, ajatushautomo kirjoittaa.

Asiantuntijat ovat arvelleet, että Putin tavoittelee jonkinlaista ”voittoa” ennen 9. toukokuuta pidettäviä voitonpäivän juhlallisuuksia. Mariupolin valtaaminen voisi kelvata sellaiseksi, koska Kiovan saarto epäonnistui.

Mediassa ja sosiaalisessa mediassa on levinnyt tietoja siitä, että venäläisjoukkoja olisi lähtenyt Mariupolista, mutta ISW:llä ei ole toistaiseksi vahvistusta sille, mitkä venäläisjoukot ovat kyseessä ja mihin ne ovat matkalla.

Uutistoimisto AP kertoi aiemmin, että Venäjän armeija on siirtänyt useita eliittijoukkojensa yksiköitä Mariupolin kaupungista itäiseen Ukrainaan.

Ajatushautomo käsittelee tilannekatsauksessaan myös venäläiskomentaja Rustam Minnekajevin perjantain lausuntoja, joiden mukaan Venäjä haluaisi vallata Ukrainan itä- ja eteläosat ja näiden lisäksi se tavoittelisi kauttakulkua Krimille ja Transnistriaan, joka on pieni kaistale Ukrainan ja Moldovan välissä.

Ajatushautomo toteaa, ettei se tulkinnut komentajan lausuntoa "ilmoitukseksi aikomuksesta suorittaa suuri hyökkäysoperaatio Moldovaa vastaan".

ISW:n mukaan hyökkäysaikeet Moldovaan olisi todennäköisesti ilmaistu ”maakäytävän” turvaamisena Moldovaan. Vaikka venäläisjoukot pyrkisivät jatkamaan hyökkäyksiään Mykolajiviin ja Odessaan, eli lähemmäs Moldovaa, on erittäin epätodennäköistä, että niillä olisi kykyä tähän, ajatushautomo toteaa.