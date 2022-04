Ranskan presidentinvaalien toinen kierros on panoksia täynnä. Kyselyiden perusteella presidentti Emmanuel Macronin voitto on kuitenkin hyvin todennäköinen.

Ranskan presidentinvaalien toinen kierros järjestetään sunnuntaina. Vastakkain ovat istuva presidentti, liberaali keskustaoikeistolainen Emmanuel Macron ja Kansallisen liittouman ehdokas Marine Le Pen.

Äänestyspaikat avautuvat Suomen aikaa kello 9. Viimeiset äänestyspaikat sulkeutuvat kello 21, ja välittömästi sen jälkeen julkaistaan ensimmäiset ennusteet vaalituloksesta.

Ennusteet perustuvat niin sanotuilla testiäänestyspaikoilla annettuihin ääniin. Ennakkoon valitut testiäänestyspaikat sulkeutuvat jo kello 20 Suomen aikaa, ja tunnissa niiden ääniä ehditään laskea riittävästi, että ennuste koko maan tuloksesta voidaan antaa.

Ranskassa on viimeksi valittu presidentti jatkokaudelle 20 vuotta sitten, mutta nyt Macronin voitto on erittäin todennäköinen. Viimeisen vuoden ajan Macronin johto Le Peniin on ollut mielipidekyselyissä kymmenen prosenttiyksikön luokkaa, ja viimeiset kyselyt ennen vaaliviikonloppua näyttävät samansuuruista eroa ehdokkaiden kesken.

Samaan aikaan Le Penin äärioikealle sijoittuva puolue ei ole ollut koskaan aiemmin näin lähellä valtaa. Kummallakin ehdokkaalla riittää jännitettävää sunnuntaina erityisesti äänestysvilkkauden osalta: kuka jää kotiin, ketkä jaksavat mennä äänestämään? Ei ole mahdotonta, että nukkuvat äänestäjät ratkaisevat vaalit, mutta mikäli Le Pen sattuisi voittamaan, kaikki mielipidekyselyt olisivat olleet historiallisen pahasti väärässä.

Macron ja Le Pen olivat vastakkain toisella kierroksella myös viisi vuotta sitten. Tuolloin Macron voitti 66 prosentilla äänistä, Le Pen jäi 34 prosenttiin. Nyt Le Pen tulee saamaan mielipidekyselyjen perusteella jopa yli 45 prosenttia äänistä.

Monien ranskalaisten pettymys Macronin edustamaan keskitien politiikkaan kävi selväksi ensimmäisellä kierroksella kaksi viikkoa sitten, kun selvästi yli puolet äänesti joko äärioikeiston tai äärivasemmiston ehdokasta.

Toisaalta Macron sai istuvana presidenttinä suhteellisesti suurimman osuuden ensimmäisen kierroksen äänistä sitten François Mitterrandin vuonna 1988.

Macronin ja Le Penin kaksintaistelu heräsi todella henkiin vasta tämän viikon keskiviikkona, kun he kohtasivat kolmetuntisessa tv-vaaliväittelyssä. Le Pen pärjäsi paremmin kuin vuonna 2017, mutta kyselyjen perusteella enemmistö katsojista piti Macronia debatin voittajana.

Macron onnistui väittelyssä kääntämään asetelmat pitkäksi aikaa päälaelleen. Le Pen ei päässyt kunnolla haastamaan Macronia hänen valtakaudellaan tehdyistä päätöksistä, vaan joutui puolustautumaan, kun Macron hyökkäsi Le Penin menneiden tekojen kimppuun. Erityisen kovia sanoja Macron käytti Le Penin Venäjä-mielisyydestä ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa kaveeraamisesta.

Vaaliväittely pyöri pariisilaisen ravintolan televisiossa keskiviikkona.

Venäjä on kuitenkin ranskalaisille sunnuntain vaaleissa toissijainen asia.

Ylivoimaisesti tärkein vaaliteema on ollut elinkustannusten nousu: kuinka paljon lämmitys maksaa, kuinka paljon ruoka maksaa, kuinka paljon bensa maksaa. Le Penin vaalikampanja on osannut hyödyntää ihmisten huolta inflaatiosta ja luvannut ”kansallisen yhtenäisyyden” hallitusta elinkustannusten nousua hillitsemään. Le Pen on myös lupaillut kansanäänestystä maahanmuuttopolitiikasta.

Le Penin kampanjan mielestä kyseessä on perustuvanlaatuinen valinta: ”Macron tai Ranska”.

Macronin kampanja puolestaan on keskittynyt tekemään vaaleista erityisesti kansanäänestyksen EU:sta. Macronin mukaan Le Penin halu muokata EU löyhäksi kansojen liitoksi tarkoittaisi EU:n loppua. Keskiviikon vaaliväittelyssä Macron huomautti, että vielä vuonna 2017 Le Pen halusi Ranskan lähtevän eurosta, mutta on nyt vaaliohjelman perusteella ilmeisesti muuttanut kantaansa. Macron syytti Le Penin ajavan nyt entistä salaisemmin Ranskan de facto eroa EU:sta.

Vaaliväittelyssä Macron nosti erikseen esimerkiksi brittien päätöksen lähteä EU:sta kansanäänestyksen jälkeen. Macronin mielestä kansanäänestyksen tulos oli mikä oli vain siksi, että niin moni koki, ettei äänestämisessä ole järkeä. Seuraavana päivänä kadutti.

Macron on myös tarttunut Le Penin haluun kieltää musliminaisia käyttämästä hijab-huivia julkisilla paikoilla. Macronin mukaan kielto pettäisi Ranskan pitkät sekularismin ja tasavallan perinteet, koko valistuksen perinnön: valtio ei voi määrittää, mihin kukin uskoo, ja siksi se ei voi kieltää uskonnollisia symboleita julkisilta paikoilta.

Ehdokkaat ovat myös kiistelleet eläkeiän nostosta. Macron on ehdottanut, että eläkkeelle pääsisi vuonna 2027 64-vuotiaana. Le Pen taas on sanonut, että eläkeiän pitäisi olla noin 60–62 vuotta. Macron kyseli Le Peniltä keskiviikon väittelyssä, miten noin alhainen eläkeikä rahoitettaisiin.

”Asetat joko piiloveroja tai sitten panet eläkeläisten eläkkeet vaaraan”, Macron sanoi.

Presidentinvaalien kampanjointi loppui perjantai-iltana. Ranskan laki kieltää kampanjoinnin ja mielipidekyselyiden julkaisun sekä vaalipäivänä että vaalipäivän aattona. Myöskään ovensuukyselyitä ei saa Ranskassa julkaista. Sellaisia voidaan silti odottaa, sillä esimerkiksi Belgian ranskankielisiä viestimiä Ranskan valtio ei voi ovensuukyselyistä sakottaa.