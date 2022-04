Kiinan ja Salomonsaarien välinen turvallisuus­sopimus uhkaa Australian ja Yhdysvaltojen näkökulmasta koko Tyynenmeren alueen vakautta.

Tyynellämerellä on viime aikoina käyty merkittävää suurvaltojen välistä vääntöä. Pääosapuolina ovat olleet Yhdysvallat, Kiina, Australia – ja Salomonsaaret.

Tilanne on tulehtunut turvallisuuspoliittiseksi väännöksi, jonka käänteisiin Yhdysvallat on yrittänyt puuttua. Mahdollista on, että se on toimenpiteidensä kanssa jo myöhässä.

Kiistan keskiössä on keskellä Tyyntämerta sijaitseva pieni Salomonsaarten valtio, joka on väkiluvultaan suunnilleen Helsingin kokoinen. Pinta-alaa saarivaltiolla on noin kymmenesosa Suomesta.

Tällä viikolla Salomonsaaret allekirjoitti turvallisuussopimuksen väkiluvultaan maailman suurimman valtion Kiinan kanssa. Uhkakuvissa puhutaan siitä, että sopimus vaarantaa koko Tyynenmeren alueen tasapainon.

Kiina pyrkii parhaansa mukaan lisäämään vaikutusvaltaansa Tyynellämerellä. Yhdysvalloilla on alueella oleellisia liittolaisia, kuten Australia ja Uusi-Seelanti.

Salomonsaarilla oli aiemmin diplomaattiset suhteet Taiwaniin, jota Kiina pitää kapinallisena maakuntanaan. Vuonna 2019 maan hallinto katkaisi nämä välit ja aloitti sen sijaan yhteistyön Kiinan kanssa.

Maan pääministeri Manasseh Sogavare kuvaili tuolloin maansa asettuneen ”oikealle puolelle historiaa”.

Päätös johti mielenosoituksiin maan pääkaupungissa Honiarassa. Maan oppositiojohtaja Matthew Wale on sanonut enemmistön maan kansalaisista vastustavan Salomonsaarten ja Kiinan lähentymistä. Viime vuonna Salomonsaaret päätyi pyytämään mielenosoituksiin apua Australialta.

Asetelma on siinä mielessä ironinen, että myös Australia vastustaa voimakkaasti Kiinan ja Salomonsaarten lähentymistä.

Viime vuoden marraskuussa Salomonsaarilla nähtiin väkivaltaisia mielenosoituksia, jotka saivat alkunsa maan hallituksen päätöksestä katkaista diplomaattiset välit Taiwanin kanssa ja ryhtyä yhteistyöhön Kiinan kanssa.

Australia – ja Yhdysvallat sen liittolaisena – on ollut pitkään huolissaan Kiinan vaikutusvallan kasvamisesta Tyynellämerellä.

CNN:n haastattelema asiantuntija, aiemmin Australian pääministerin ja puolustus­ministerin neuvonantajana toiminut Hugh White arvioi, että Australia ja Yhdysvallat ovat heränneet tilanteeseen myöhässä.

”Australia ja Yhdysvallat eivät vieläkään ole heränneet siihen, miten Kiinan kanssa pitää toimia. Sekä Canberrassa että Washingtonissa uskotaan, että he voivat jotenkin saada Kiinan katoamaan”, White sanoi yhdysvaltalaismedialle perjantaina julkaistussa haastattelussa.

Tuoreet käänteet Salomonsaarilla todistavat, että Kiina ei ole katoamassa mihinkään.

Maaliskuussa uutisiin nousi turvallisuussopimus Salomonsaarten ja Kiinan välillä.

Sopimuksen lopullisen version yksityiskohtia ei ole ilmoitettu virallisesti, mutta julkisuuteen vuotaneen luonnospaperin perusteella se muun muassa mahdollistaisi sen, että Kiina voisi lähettää aseistettuja joukkojaan Salomonsaarille maan pyynnöstä pitämään yllä järjestystä.

Samoin Kiinan laivastolla olisi sopimuksen mukaan oikeus vierailla Salomonsaarten alueella. Kiinan joukkoja voisi käyttää esimerkiksi Salomonsaarten suurten hankkeiden suojaamiseen.

Sopimuksen valmistelu on jatkunut viikkojen ajan, ja tällä viikolla molemmat osapuolet ilmoittivat allekirjoittaneensa sen.

Kiinan hallinnon mukaan sopimus hyödyttää molempia osapuolia, ja se luo maahan ”rauhaa ja tasapainoa”. Pääministeri Sogavare on todennut, että hänellä on ollut maansa etu mielessä sopimusta tehdessä.

Yhdysvallat ja Australia ovat eri mieltä. Yhteisessä kannanotossa Uuden-Seelannin ja Japanin kanssa maat ilmoittivat sopimuksen aiheuttavan vakavia riskejä vapaalle ja avoimelle Tyynenmeren alueelle.

Australian suurimpana huolena on, että sopimus mahdollistaisi Kiinan armeijan pysyvän tukikohdan perustamisen Salomonsaarten alueelle. Se olisi iso asia: Kiinan ensimmäinen sotilastukikohta Tyynellämerellä.

Australiassa on käyty viime päivinä maan sisäpoliittista vääntöä siitä, mistä asti pääministeri Scott Morrisonin johtama hallitus on tiennyt Kiinan ja Salomonsaarten välisen turvallisuus­sopimuksen kehittelystä ja miksi hallitus ei ole aktiivisemmin yrittänyt estää sen toteutumista, The Guardian uutisoi.

Perjantaina Yhdysvaltain hallinnon edustajan Kurt Campbellin johtama edustajisto vieraili Salomonsaarilla keskustelemassa Sogavaren kanssa tilanteesta.

Yhdysvallat teki selväksi, että se on hyvin huolestunut siitä, että Kiina perustaisi tukikohdan Salomonsaarille.

Valkoisen talon julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan Sogavaren vakuuttaneen, että Kiinan armeijan joukkoja ei aseteta pysyvästi Salomonsaarille. Yhdysvallat puolestaan ilmoitti seuraavansa tilanteen kehittymistä tarkasti liittolaistensa kanssa.

”Jos maat ryhtyisivät toimiin luodakseen alueelle pysyvän sotilaallisen läsnäolon, Yhdysvallat olisi hyvin huolestunut siitä ja ryhtyisi vastatoimenpiteisiin”, Valkoisen talon tiedotteessa sanottiin.

Yhdysvaltoja edustanut Kurt Campbell vieraili perjantaina Salomonsaarilla tapaamassa maan johtoa uuden turvallisuussopimuksen vuoksi.

Yhdysvallat ilmoitti myös nopeuttavansa suurlähetystönsä avaamista uudelleen pääkaupunki Honiarassa.

Vaikka Sogavare on vakuuttanut, ettei Kiina aseta pysyviä joukkoja Salomonsaarille, uusimmat käänteet huojuttavat Tyynenmeren alueen tasapainoa. Kansainvälisten medioiden haastattelemien asiantuntijoiden mukaan merkille­pantavaa on jo pelkästään se, että turvallisuus­sopimuksen yksityiskohtia ei ole kerrottu julkisuuteen.

CNN:n haastattelema, Salomonsaarilta kotoisin oleva politiikan tutkija Tarcisius Kabutaulaka ei usko, että Kiina on kovin nopeasti perustamassa sotilastukikohtaa Salomonsaarille, koska se johtaisi voimakkaisiin vastareaktioihin.

Se ei silti tarkoita, etteikö maan joukkoja voisi olla saarella jossain muodossa.

”On todennäköisesti totta, että Australian turvallisuus heikentyy jossain määrin tämän sopimuksen takia”, Kabutaulaka sanoo.

Oikaisu 13.50: Jutussa kerrottiin virheellisesti, että Salomonsaarten pinta-ala on noin kymmenesosa Helsingistä. Salomonsaarten pinta-ala on noin kymmenesosa Suomesta.