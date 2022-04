Matkustajien kohtalosta ei toistaiseksi ole varmuutta.

Punaisen ristin mukaan Libanonin rannikolla on uponnut laiva, jonka kyydissä oli 60 matkustajaa. Heidän kohtalosta ei ole toistaiseksi varmuutta, kertovat uutistoimistot.

Varmuutta ei ole siitäkään, yrittivätkö laivassa olleet matkustaa laittomasti maasta. YK:n pakolaisjärjestön mukaan viime vuonna noin 1 500 ihmistä lähti tai yritti lähteä Libanonista laittomasti meriteitse. Monet toivoivat pääsevänsä Kyprokselle, joka on Euroopan unionin jäsenmaa.

Suurin osa Libanonin kautta lähteneistä on pakolaisia Syyriasta, mutta heidän joukossaan on ollut enenevissä määrin myös libanonilaisia. Libanon on kärsinyt pahoista talousvaikeuksista.