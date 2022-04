Japanin rannikkovartioston mukaan turistivene ilmoitti moottoriviasta ennen yhteyden menettämistä.

Japanissa Hokkaidon saaren edustalla etsittiin kadonnutta turistivenettä, kertoi maan yleisradioyhtiö NHK.

Japanin rannikkovartioston mukaan turistivene ilmoitti moottoriviasta ennen yhteyden menettämistä. Aluksella oli 24 matkustajaa ja kaksi miehistön jäsentä.

Varhain sunnuntaiaamuna uutistoimisto Reuters kertoo, että seitsemän kyydissä ollutta henkilöä on löydetty, mutta on epäselvää, mikä heidän tilansa on. Useita ihmisiä on edelleen kateissa.

Mediatietojen mukaan matkustajilla oli yllään pelastusliivit.

Rannikkovartioston mukaan vene lähetti hätäkutsun mereltä läheltä Shiretokon niemimaata lauantaina iltapäivällä. Veneen miehistö ilmoitti viranomaisille, että vene oli täyttymässä vedestä ja kallistunut noin 30 asteen kulmassa.

Rannikkovartiosto lähetti etsintöihin partioveneitä ja lentokoneita.