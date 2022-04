Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan tasan kaksi kuukautta sitten. Maan­puolustus­korkea­koulun sotataidon laitoksen johtaja, eversti Petteri Kajanmaa ei näe kriisille nopeaa loppua.

Kaksi kuukautta sitten tapahtui se, mitä monet olivat pelänneet pitkään.

Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan varhain aamulla 24. helmikuuta. Ihmiset heräsivät uutisiin Venäjän joukkojen tunkeutumisesta Ukrainan rajan yli.

Venäjä kieltäytyi kutsumasta hyökkäystä sodaksi vaan puhui ”erikoisoperaatiosta”. Presidentti Vladimir Putin syytti Ukrainan hallintoa natsismista.

Samalla Venäjän armeija hyökkäsi Ukrainaan jokaisesta mahdollisesta suunnasta, eli pohjois-, itä- ja eteläosista.

Presidentti Volodymyr Zelenskyin johdolla ukrainalaiset kävivät puolustamaan maataan ylivoimaisena pidettyä hyökkääjää vastaan. Maahan julistettiin poikkeustila, ja Zelenskyi allekirjoitti määräyksen liikekannallepanosta. Lapset ja naiset lähtivät pakenemaan kotimaastaan.

Ukrainalaissotilas katseli loimujen valaisemaa horisonttia Harkovan lähistöllä 24. helmikuuta Venäjän aloitettua hyökkäyksensä Ukrainaan.

Tuhottua venäläisten taistelukalustoa ja sotilaan ruumis Harkovassa 25. helmikuuta.

Ensimmäisinä päivinä pohdittiin, onnistuuko Venäjä salamasodassa, eli Ukrainan joukkojen lamauttamisessa ja isojen alueiden nopeassa miehittämisessä.

Venäjän sotilaat suuntasivat kohti Ukrainan isoja kaupunkeja: pääkaupunki Kiovaa, Koillis-Ukrainan Harkovaa ja Dneprjoen rannalla sijaitsevaa eteläistä Hersonia. Ilmaiskuja tehtiin tärkeisiin kohteisiin.

Asiantuntijat pitivät selvänä, että Venäjä pyrki katkaisemaan Ukrainan kahtia Dneprin suuntaisesti. Tavoitteena näytti olevan Ukrainan hallinnon syrjäyttäminen ja korvaaminen Venäjän-mielisellä nukkehallinnolla.

Ukrainaa arvosteltiin siitä, että sen valmistautuminen Venäjän hyökkäykseen oli ollut liian varovaista ja että se myöhästyi liikekannallepanossa.

Aluksi Venäjä onnistui valtaamaan isojakin alueita Pohjois-Ukrainassa Kiovan lähistöllä, Itä-Ukrainassa Donbasin alueella ja Etelä-Ukrainassa Asovanmeren rannalla.

Kiovan keskustan lähelle edenneen venäläissaattueen jäännöksiä kadulla 26. helmikuuta.

Venäjän ensimmäisten ohjushyökkäysten jälkiä Kiovan keskusta-alueella 26. helmikuuta.

Kun sodan kestosta alettiin puhua päivien sijaan viikoissa, Venäjän eteneminen pysähtyi suurelta osin. Esimerkkinä voi pitää paikalleen jämähtänyttä, kymmenien kilometrien mittainen ajoneuvoletkaa, joka yritti alkupäivinä suunnata kohti Kiovaa.

Venäjä kohdisti entistä enemmän ilmaiskuja myös Länsi-Ukrainan alueille. Pommitukset osuivat isolta osin siviilikohteisiin, vaikka Venäjä oli väittänyt pommittavansa vain sotilaskohteita.

Salamasota epäonnistui. Venäläisjoukot kärsivät isoja tappioita, ja huhtikuun alussa Venäjä veti joukkonsa pois Pohjois-Ukrainan Kiovan alueelta. Se joutui luovuttamaan takaisin Tšernobylin ydinvoimalan kaltaiset kohteet, jotka se valloitti sodan alussa.

Jo aiemmin Ukraina oli onnistunut ajamaan Venäjän joukot pois Harkovasta ja Mykolajivista. Merialueilla Venäjä menetti huhtikuun puolivälissä Moskva-lippulaivansa.

Kun Venäjän joukot vetäytyivät Kiovan alueelta, sen jäljelle jättämistä kaupungeista, kuten Butšasta, paljastui siviileihin kohdistuneita äärimmäisiä raakuuksia.

Sotatoimien uhreja alkoi paljastua ukrainalaisten vallattua alueita takaisin Venäjän joukoilta. Kuva Kiovan lähistöltä Butšasta huhtikuun alusta.

Butšan kaupungin uhreja oli haudattu joukkohautoihin, joita tyhjennettiin ja tutkittiin vielä huhtikuun puolivälissä.

Venäjä saavutti silti myös merkittäviä aluevaltauksia Itä- ja Etelä-Ukrainassa. Donbasissa, eli Donetskin ja Luhanskin maakunnissa, se sai haltuunsa isoja osia alueista. Etelässä Venäjän joukot etenivät aina Hersoniin asti.

Sodan eräänlaiseksi keskipisteeksi muodostui satamakaupunki Mariupol, jossa Venäjä onnistui hitaasti mutta varmasti valtaamaan kaupungin ukrainalais­joukoilta. Nyt Ukrainan joukot pitävät kaupungissa hallussaan enää Azovstalin terästehtaan aluetta.

Huhtikuun puolivälissä Venäjä aloitti niin sanotun suurhyökkäyksen Itä-Ukrainassa. Käytännössä se keskitti kaikki joukkonsa Itä-Ukrainan alueelle ja pyrki niiden voimilla etenemään siellä.

Taistelut ovat jumittuneet jo viikkojen ajaksi rintamasotaan, jota Venäjä ei tavoitellut. Ukraina puolustaa tiukasti nykyisiä alueita, mutta se ei ole myöskään onnistunut vasta­hyökkäyksissä, joilla se voisi työntää Venäjän joukkoja pois alueiltaan.

Nyt sotaa on käyty 60 päivää. Yli viisi miljoonaa ukrainalaista on joutunut pakenemaan maastaan. Useita ukrainalaisia kaupunkeja on tuhottu pommituksilla. Sotilaita on kaatunut tuhansia, todennäköisesti kymmeniä­tuhansia. Samoin ukrainalaissiviilejä on kuollut vahvistetusti tuhansia, ukrainalaislähteiden mukaan pelkästään Mariupolissa yli 20 000.

Miljoonat ukrainalaiset ovat joutuneet pakenemaan sotatoimia. Raja-alueella jonotettiin Puolaan pääsyä helmikuun lopussa.

Kaksi poikaansa sodassa menettänyt ukrainalaisisä sirotteli hiekkaa poikansa hautaan Kalushissa 4. huhtikuuta.

Kun sodassa ei ole nähty viime aikoina merkittäviä käänteitä puoleen tai toiseen, on keskusteluissa noussut entistä enemmän esille kysymys siitä, kuinka kauan tilanne voi jatkua tällaisena. Kuinka monta kuukautta sotaa on vielä edessä?

”Valitettavasti näyttää siltä, että tilanne voi jatkua tämänkaltaisena hyvinkin pitkään”, Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen johtaja, eversti Petteri Kajanmaa vastaa.

Kajanmaa muistaa, miten hän oli yksi asiantuntijoista, joka vielä päivä ennen sodan alkua sanoi julkisesti, ettei usko Venäjän täysimittaiseen hyökkäykseen.

”Strategisesti siinä ei vain ollut mitään mieltä. Oli nähtävissä, että hyökkäys ei johda mihinkään. Oli yllätys, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan niin suurella voimalla ja monesta suunnasta”, Kajanmaa sanoo.

Kajanmaa myöntää, että ensimmäisten päivien aikana pidettiin täysin mahdollisena, että Venäjä onnistuu salamasodassa ja lamaannuttaa Ukrainan puolustuksen. Hänen mukaansa Venäjä lähti toteuttamaan miehitys­operaatiota, jonka strategia oli omaksuttu Yhdysvalloilta Irakin sodasta vuodelta 2003.

”Tavoitteeseen pääseminen olisi vaatinut onnistuneen tuli-iskun, jolla olisi lamautettu Ukrainan joukot ja saatu tungettua omat joukot syvälle. Se epäonnistui, eikä Venäjä saanut ilmaherruutta.”

”Merkittävä virhe oli ukrainalaisten taistelutahdon aliarviointi. Venäjä oletti, että Kiovan hallinto pakenee ja luovuttaa ja että he voivat ottaa helposti Ukrainan haltuunsa”, Kajanmaa sanoo.

Ratkaisevaa oli Kajanmaan mukaan se, että Venäjä yritti sotaoperaation sijaan miehitys­operaatiota, johon sillä ei ollut edellytyksiä. Hän luettelee Venäjän virheitä: Joukot hajautettiin liian monelle alueelle samalla kertaa. Ensimmäisten päivien aikana syvälle Ukrainaan edenneet joukot oli varustettu liian kevyesti. Huolto ei toiminut, ja joukoilta loppui taistelupotentiaali.

Reutersin pitkät uutisvideot näyttävät sodan aiheuttamat tuhot:

Kun puhutaan tämän hetken tilanteesta ja tulevaisuudesta, Kajanmaa suhtautuu hyvin varovaisesti merkittäviin käänteisiin. Hän sanoo, että Venäjällä on Ukrainan operaatiossa käytössään arviolta 70–80 pataljoonan taisteluosastoa, kun niitä sodan kiihkeimpänä aikana oli 130.

”Se ei riitä Ukrainan valloittamiseen. Ei edes kovin isoihin tavoitteisiin. Perustotuus on, että hyökkäävällä osapuolella pitäisi olla kolminkertainen määrä joukkoja puolustavaan verrattuna. Nyt Venäjällä ei ole kaksinkertaistakaan, ja Ukraina vahvistuu koko ajan kouluttamalla reservistä sotilaita ja saamalla länsimailta aseita.”

Toisaalta: Ukrainalla ei ole kykyä laajaan vasta­hyökkäys­operaatioon, Kajanmaa sanoo. Sellaiseen vaadittavia joukkoja on vain kourallinen, ja ne ovat Ukrainan ”puolustuksen lukko”, mitä maa ei halua riskeerata tässä vaiheessa.

Kajanmaa arvioi, että Venäjän tavoite voi olla valloittaa hieman laajempi alue kuin Donbas, mutta siihen on vielä matkaa. Venäjän joukot väsyvät ja uusia joukkoja on saatavilla vähän.

”Rintamat saattavat hyytyä näille paikoilleen.”

Taisteluissa tuhoutunutta kalustoa Butšan kaduilla huhtikuun alussa.

Mustanmeren satamakaupunki Mariupol on yksi pisimpään sotatoimista kärsineistä ukrainalais­kaupungeista. Tuhon jälkiä 22. huhtikuuta.

Kajanmaa huomauttaa, että Venäjällä ei ole enää käytettävissä mainittavasti enempää joukkoja, ellei se muuta strategiaansa täysin. Sotilaspiirit on tyhjennetty, valmiusjoukkoja lukuun ottamatta. Liikekannallepanoa ja reserviläisten kutsumista mukaan taisteluihin ei voida tehdä niin kauan kuin Venäjän virallisen propagandan mukaan maa ei ole sodassa vaan pelkästään toteuttamassa ”erikoisoperaatiota”.

Vaatisi isoja käänteitä, että Venäjä alkaisi yhtäkkiä myydä omalle kansalleen nykyistä hyökkäystä sotana ja pyrkisi saamaan kansan sen puolelle.

”Toki Venäjä pystyy rakentamaan lähes minkälaisen narratiivin vain, jos haluaa. Mutta juuri tämän takia Ukraina on ollut hyvin varovainen toimissaan Venäjän alueella, ettei mihinkään tällaiseen annettaisi aihetta”, Kajanmaa sanoo.

Myöskään aselepo ei todennäköisesti ole edessä lähiaikoina. Kajanmaa siteeraa konfliktin­ratkaisu­järjestö CMI:n toimitusjohtajaa Janne Taalasta ja sanoo, että tällä hetkellä rauhanneuvotteluihin ei ole edellytyksiä. Rauha ratkaistaan toistaiseksi taistelu­kentillä.

”Pitää tapahtua jotain oleellista, että voitaisiin neuvotella. Taistelut pysähtyisivät täysin, jos kumpikaan osapuoli ei enää pitäisi todennäköisenä, että voisi saavuttaa mitään tavoitteitaan. Toinen vaihtoehto olisi toisen osapuolen romahdus, mikä tuntuu tällä hetkellä hyvin epätodennäköiseltä.”

Niinpä Kajanmaan näkemys lähitulevaisuudesta ei ole kovin lohdullinen. Hän ennustaa, että edessä on pitkäaikainen kriisi.

”Pelottaa, että meillä on Euroopassa edessämme samanlainen tilanne kuin Lähi-idässä”, Kajanmaa sanoo.

”Ei Libanonin ja Israelinkaan välillä ole rauhaa, vaan maat ovat sodassa, vaikka taisteluja ei joka hetki käydäkään.”