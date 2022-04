Ensimmäiset ennusteet tuloksesta saadaan kello 21 Suomen aikaa.

Ranskan presidentinvaalien äänestysprosentti oli kello 18 Suomen aikaa 63,2, maan sisäministeriö ilmoitti.

Se on 2,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisissä presidentinvaaleissa samaan aikaan viisi vuotta sitten. Silloin 65,3 prosenttia äänioikeutetuista oli käynyt äänestämässä kello 18 Suomen aikaa.

Toisen kierroksen äänestysprosentti on myös 1,8 prosenttiyksikköä pienempi kuin samaan aikaan ensimmäisellä kierroksella kaksi viikkoa sitten.

Ranskan presidentinvaalien äänestysprosentti näyttää kuitenkin trendinomaista laskua. Kymmenen vuotta sitten äänestysprosentti oli toisella kierroksella 72 kello 18 Suomen aikaa.

Markkinatutkimusyritykset ennustivat etukäteen, että presidentinvaalien toisen kierroksen äänestysprosentti jää tänä vuonna todennäköisesti alhaisemmaksi kuin kertaakaan yli 50 vuoteen. Yhtenä isona syynä ovat ehdokkaat, jotka ovat samat kuin toisella kierroksella viisi vuotta sitten.

Vastakkain toisella kierroksella ovat istuva presidentti, liberaali keskusta­oikeistolainen Emmanuel Macron ja äärioikealle sijoittuvan Kansallisen liittouman ehdokas Marine Le Pen.

Viimeiset äänestyspaikat sulkeutuvat Suomen aikaa kello 21, jonka jälkeen ensimmäiset tulosennusteet julkaistaan välittömästi. Tähän asti toisen kierroksen ensimmäiset ennusteet ovat aina saaneet vaalien voittajan välittömästi oikein.

Ennusteet perustuvat niin sanotuilla testiäänestyspaikoilla annettuihin ääniin. Ennakkoon valitut testiäänestyspaikat sulkeutuvat jo kello 20 Suomen aikaa, ja tunnissa niiden ääniä ehditään laskea riittävästi, että ennuste koko maan tuloksesta voidaan antaa.

Ranskassa on viimeksi valittu presidentti jatkokaudelle 20 vuotta sitten, mutta nyt Macronin voitto on erittäin todennäköinen. Viimeisen vuoden ajan Macronin johto Le Peniin on ollut mielipidekyselyissä kymmenen prosenttiyksikön luokkaa. Ehdokkaiden kannatusero pieneni mielipidekyselyissä juuri ennen ensimmäistä kierrosta, mutta on sen jälkeen taas kasvanut noin kymmeneen prosenttiyksikköön.

Macronin vaalivalvojaisia voi seurata täältä noin kello 18.45 alkaen.

Le Penin vaalivalvojaiset puolestaan näkyvät täältä niin ikään noin kello 18.45 alkaen.