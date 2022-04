Tutkija: Ranskan vaalit osoittivat, miten syvästi polarisoitunut ranskalainen yhteis­kunta on, ja horisontissa siintää suuri epä­varmuus

Tutkija Gwenaëlle Bauvois muistuttaa kesäkuun parlamenttivaalien tärkeydestä. Ranska saattaa saada koalitiohallituksen.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron valittiin sunnuntaina viiden vuoden jatkokaudelle. Helsingin yliopiston tutkijatohtorin Gwenaëlle Bauvois’n mukaan tulos oli odotettu, mutta samalla vaalit osoittivat ranskalaisen yhteiskunnan syvän polarisaation.

”Tulos ei ole kovin yllättävä, koska Macron oli suosikki, mutta totta kai vaalit olivat epämiellyttävän tiukat, koska Marine Le Pen sai lähes kymmenen prosenttiyksikköä enemmän ääniä kuin vuonna 2017”, sanoo Bauvois, joka työskentelee Helsingin yliopiston etnisten suhteiden ja nationalismin tutkimuskeskuksessa.

Kun Le Penin isä Jean-Marie Le Pen oli toisella kierroksella Jacques Chiracin kanssa vuonna 2002, hän sai vain 18 prosenttia äänistä.

”Tämä on varsin valtava voitto Le Penille.”

Lue lisää: Emmanuel Macron voittamassa Ranskan presidentin­vaalit – Macron voiton­puheessaan: ”Emme jätä ketään tien­varteen Ranskassa”

Nyt katseet kääntyvät Ranskan parlamenttivaaleihin kesäkuussa. Sekä Le Pen että Jean-Luc Mélenchon – ensimmäinen äärioikeistoa, toinen äärivasemmistoa – ovat sanoneet, että parlamenttivaalit ovat käytännössä presidentinvaalien kolmas kierros.

”Mélenchon sanoi, että ’valitkaa minut pääministeriksi, kiitos’. Niin ei tapahdu, mutta se on tapa saada ihmiset äänestämään”, Bauvois sanoo.

Macron toivoo saavansa puolueelleen enemmistön parlamenttiin, mikä on todennäköistä, mutta ei varmaa. Ranska saattaa saada koalitiohallituksen.

”On hyvin vaikea nähdä, miten Macron hoitaisi sen. Yhteishallitus Mélenchonin kanssa mullistaisi tilanteen, ja Macron yrittää välttää sen toteutumisen.”

Sekä Le Pen että Mélenchon yrittävät vakiinnuttaa itsensä Macronin oppositiona, Bauvois sanoo.

Ja Éric Zemmour, Le Peniäkin enemmän äärioikealla ollut presidenttiehdokas, haluaa todennäköisesti liittoutua Le Penin kanssa parlamenttivaaleissa.

”Nämä [presidentin]vaalit eivät olleet tarinan loppu. Poliittisen maiseman asettavat uuteen uskoon vasta lähitulevaisuuden tapahtumat.”

” ”Tämä on varsin valtava voitto Le Penille.”

Äärivasemmiston ja äärioikeiston ehdokkaat saivat presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella noin 58 prosenttia äänistä. Perinteiset keskustaoikeistolaiset ja keskustavasemmistolaiset puolueet ovat suurissa ongelmissa.

”Sosialistipuolue on käytännössä kuollut. Vasemmisto on jakautunut. Ja keskustaoikeiston täytyy muovata itsensä uusiksi. Se saattaa hajota maltillisiin ja laitaoikeistolaisiin siipiin.”

Ja jos vasemmisto ja vihreät liittoutuvat Mélenchonin taakse ja saavat tarpeeksi paikkoja parlamenttiin samalla kun myös Le Penin puolue menestyy hyvin, se tarkoittaa ongelmia Macronille, Bauvois sanoo.

”Ensimmäisellä kierroksella Mélenchon ja Le Pen saivat lähes saman määrin ääniä. Se osoittaa, miten polarisoitunut ranskalainen yhteiskunta on. Samaan aikaan Macronin ja Le Penin näkemykset Ranskasta kansakuntana ovat hyvin, hyvin kaukana toisistaan. Käynnissä on kaksi erilaista polarisaatiota.”

Ranskan poliittinen kenttä näyttää liikkuvan kohti ääripäitä.

”Myös maltillisen oikeiston puheet ovat muuttuneet paljon äärimmäisemmiksi. Heidän ehdokkaansa Valérie Pécresse puhui ‘väestönvaihdosta’ [eli äärioikeistolaisesta salaliittoteoriasta], ja niin ei olisi tapahtunut kymmenen vuotta sitten. Äärioikeistosta on tullut paljon valtavirtaisempaa ja se on muuttunut hyväksytymmäksi äänestysvaihtoehdoksi.”

Kun Jean-Marie Le Pen oli Chiracin kanssa ehdolla 20 vuotta sitten, Chirac ei halunnut edes osallistua vaaliväittelyyn hänen kanssaan, Bauvois sanoo. Nyt Macronin ja muiden on pakko osallistua väittelyihin Marine Le Penin kanssa.

”Luultavasti noin 15 miljoonaa ihmistä äänesti Le Peniä. Se on valtava määrä ihmisiä ja herättää suuren joukon kysymyksiä Ranskan polarisaatiosta.”

” Ranskan poliittinen kenttä näyttää liikkuvan kohti ääripäitä.

Entä seuraavat presidentinvaalit viiden vuoden päästä? Paljon ehtii tapahtua ennen niitä, mutta onko näköpiirissä yhtäkään valovoimaista keskustaoikeiston tai keskustavasemmiston poliitikkoa?

”Sellaista on hyvin vaikea nähdä. Macron on valittu kahdesti eikä voi enää asettua ehdolle. Hänelle ei ole korvaajaa, ei ketään täyttämään hänen saappaitaan”, Bauvois sanoo.

Bauvois’n mukaan Macronin puolue LREM luotiin häntä varten.

”Kun hän on poissa, kuka puoluetta johtaa? Tällä hetkellä siihen pestiin ei ole ketään. Puolue on olemassa vain hänen kauttaan, hän on puolueen ainoa hahmo. Miten Macronin vakiinnuttama luomus pysyy elossa?”

Myös Le Pen on sanonut, ettei aio enää asettua ehdolle. Hän saattaa kuitenkin pyörtää päätöksensä, Bauvois sanoo.

”Mélenchon on hänkin sanonut, ettei enää asetu ehdolle, koska hän alkaa olla vanha.”

Mélenchon on viiden vuoden päästä 75-vuotias. Myös hän johtaa itse perustamaansa puoluetta, ja Bauvois’n mukaan on vaikea nähdä, kuka puolueessa voisi täyttää johtajansa saappaat, koska Mélenchon on niin näkyvä ja voimakas poliittinen hahmo.

Horisontissa siintää suuri epävarmuus.