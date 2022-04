Muun muassa pääministeri Boris Johnson on puolustanut kohun keskellä olevaa kansanedustajaa.

Britanniassa työväenpuolueen kansanedustaja Angela Rayner on joutunut erikoisen kohun keskelle The Mail on Sunday -sanomalehden artikkelin väitteiden seurauksena.

Lehden artikkelissa nimettömät konservatiiviset kansanedustajat vihjaavat, että Rayner olisi ristinyt ja avannut haaroväliään häiritäkseen konservatiivipuolueen pääministeri Boris Johnsonia parlamentissa.

Lehti vertaa Raynerin väitettyä käytöstä kohtaukseen vuoden 1992 eroottisessa elokuvassa Basic Instinct – vaiston varassa. Kohtauksessa päähenkilöä esittävä Sharon Stone häiritsee etsiviä kuulustelun aikana ristimällä ja avaamalla jalkojaan ilman alusvaatteita.

Lehden mukaan konservatiiviset kansanedustajat myös väittävät, että Rayner olisi käyttänyt taktiikkaa muissakin tilanteissa ja olisi myöntänyt asian heille.

”Hän tietää, ettei voi kilpailla Johnsonin väittelykoulutuksen kanssa, mutta hänellä on muita taitoja, joita Johnsonilta puuttuu”, The Mail on Sunday väittää yhden konservatiivikansanedustajan sanoneen.

Lehden väitteet on tuomittu laajasti naisvihamielisinä Britanniassa.

Rayner itse totesi väitteiden olevan ”pervessiä mustamaalaamista”, joka näyttää, että naiset politiikassa kohtaavat naisvihaa päivittäin, kertoo Britannian yleisradio BBC.

”Minua syytetään ’tempusta’ avuttoman pääministerin ’häiritsemiseksi’ – olemalla nainen, omistamalla jalat ja pitämällä vaatteita päälläni”, sanoi Rayner brittimedia The Guardianin mukaan.

Rayner on kertonut ottaneensa yhteyttä puhemies Lindsay Hoyleen selvittääkseen, pitäisikö jutun kirjoittajalta, politiikantoimittaja Glen Owenilta peruuttaa parlamentin lehdistön kulkulupa.

Myös konservatiivipuolueen puheenjohtaja Oliver Dowden on tyrmännyt artikkelin väitteet.

”Pidän Mail on Sundaystä ja nautin sen lukemisesta, mutta mielestäni tämä on täysin naurettava tarina, jota en tunnista”, Dowden sanoi Guardianin mukaan.

Myös Johnson puolusti Rayneria Twitterissä sunnuntaina.

”Niin paljon kuin olen eri mieltä Raynerin kanssa lähes jokaisesta poliittisesta kysymyksestä, kunnioitan häntä parlamentaarikkona ja tunnen mielipahaa naisvihasta, jota häntä vastaan on kohdistettu anonyymisti tänään”, twiittasi Johnson.