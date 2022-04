Ruotsalaisen tutkimuslaitos Siprin mukaan maailman yhteenlasketut sotilasmenot kasvoivat seitsemättä vuotta peräkkäin.

Maailman valtioiden yhteenlasketut sotilasmenot kasvoivat viime vuonna 0,7 prosenttia edellisvuodesta ja rikkoivat jälleen ennätyksiä, kerrotaan maanantaina julkaistussa ruotsalaisen tutkimuslaitos Siprin raportissa.

Sotilasmenot rikkoivat ensimmäistä kertaa kahden biljoonan dollarin rajan. Ne olivat Siprin mukaan vuonna 2021 kaikkiaan 2 113 miljardia eli 2,1 biljoonaa dollaria.

Euroissa ilmaistuna summa jäisi himpun alle kahden biljoonan. Suuruusluokka on vaikeasti ymmärrettävä. Biljoona on sama kuin miljoona miljoonaa, eli luvussa on 12 nollaa.

Suurimmat sotilasmenot oli viisikolla Yhdysvallat, Kiina, Intia, Britannia ja Venäjä. Niiden osuus kaikista maailman sotilasmenoista oli 62 prosenttia.

Siprin mukaan sotilasmenot jatkoivat kasvuaan nyt seitsemättä vuotta peräkkäin.

On erittäin todennäköistä, että kasvu jatkuu vuonna 2022. Lukuisien maiden tiedetään päättäneen sotilasmenojen tuntuvasta kasvattamisesta sen jälkeen, kun Venäjä helmikuussa hyökkäsi Ukrainaan.

Venäjän sotilasmenot olivat viime vuonna noin 66 miljardia dollaria eli noin 61 miljardia euroa, Sipri kertoo. Kasvua edellisvuodesta oli 2,9 prosenttia.

Viime vuonna Venäjä alkoi jo keskittää joukkojaan Ukrainan vastaisille rajoilleen, ja presidentti Vladimir Putin oli todennäköisesti jo päättänyt hyökkäyssotaan ryhtymisestä.

”Suuret öljy- ja kaasutulot auttoivat Venäjää lisäämään sotilasmenojaan vuonna 2021”, totesi Siprin ohjelmajohtaja Lucie Béraud-Sudreau.

”Vuosina 2016–2019 Venäjän sotilasmenot olivat laskussa johtuen energian alhaisista hinnoista sekä pakotteista, joita Venäjälle asetettiin vastatoimena Krimin liittämiselle.”