Saksan hallituspuolue FDP otti viikonloppuna kantaa raskaiden aseiden viennin puolesta Ukrainaan.

Berliini

Saksan suurimman oppositiopuolueen CDU:n puheenjohtaja Friedrich Merz aikoo ottaa aloitteen käsiinsä aseviennistä Ukrainaan. Merz sanoo parlamenttiryhmänsä tarjoavan Saksan hallitukselle yhteistä päätöslauselmaa, joka selventää, mitä aseita Saksa on valmis viemään Ukrainaan.

Merzin mukaan Saksan pitäisi toimia aseviennissä Ukrainaan yhtä aktiivisesti kuin Yhdysvallat, oppositiopoliitikko sanoi sunnuntaina ilmestyneessä Süddeutsche Zeitung -lehden haastattelussa.

Jos hallitus ei yhdy päätöslauselmaan, kristillisdemokraattinen unioni eli CDU ja sen baijerilainen sisarpuolue CSU tuo ehdotuksensa liittopäiville itsenäisesti.

Saksan hallituksen kahdessa pienemmässä puolueessa, liberaalipuolue FDP:ssä ja vihreissä opposition CDU/CSU:n linjalle voisi olla kannatusta, sillä monet niiden edustajat ovat arvostelleet hallituksen hidastelua julkisesti.

FDP otti viikonloppuna puolueena kantaa raskaiden aseiden toimitusten puolesta.

Merz on esittänyt, että asevientilinjaan voidaan tehdä muutos ohi päähallituspuolue SPD:n, koska muissa puolueissa kannatusta on.

Saksan asetoimitusten hidastelu Ukrainalle on herättänyt kovaa kritiikkiä liittokansleri Olaf Scholzia kohtaan niin kotimaassa kuin ulkomailla. Scholz on lehtitietojen mukaan estänyt raskaiden aseiden, kuten panssarivaunujen toimitusta Ukrainalle.

Viime tiistaina pitämässään tiedotustilaisuudessa Scholz vakuutti Saksan toimivan yhteisymmärryksessä muiden länsimaiden kanssa.

Scholzin puolueen sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Lars Klingbeil puolusti hallitusta sunnuntaina. Hänen mukaansa Saksa neuvottelee päivittäin läntisten kumppaniensa kanssa asetoimituksista Ukrainaan.

”Saksa tekee todella paljon”, hän sanoi Bericht aus Berlin -ohjelman haastattelussa.

Klingbeilin mukaan puoluepoliittinen taistelu tilanteessa on vaarallista. Scholz on sanonut, että hänen motiivinsa on estää sodan leviäminen.

Saksa on toimittanut runsaasti aseita ja muita sotilastarvikkeita Ukrainaan, mutta ei niin sanottuja raskaita hyökkäysaseita. Kokonaiskuvaa lännen asetoimituksista on vaikeaa saada, sillä Suomen tavoin monet maat eivät ole kertoneet, millaista aseapua ne antavat Ukrainalle.