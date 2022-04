Vladimir Solovjov on muuttanut mieltään tuulen mukaan muun muassa Krimin miehityksestä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin syytti maanantaina Ukrainan ja Yhdysvaltain turvallisuuspalveluja yrityksestä salamurhata venäläinen televisiojuontaja ja toimittaja Vladimir Solovjov. Putin kertoi asiasta puhuessaan Venäjän liittovaltion syyttäjänviraston edustajille.

Vladimir Solovjov

”Liittovaltion turvallisuuspalvelu FSB keskeytti tänä aamuna terroristiryhmän toiminnan”, Putin kertoi uutiskanava RBK:n mukaan. ”Ryhmä suunnitteli erään tunnetun venäläisen televisiotoimittajan murhaa.”

Putinin mukaan asialla olivat ”nimeltä tunnetut neuvonantajat läntisistä turvallisuuspalveluista, ennen kaikkea Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA:sta”, jotka ovat opastaneet ukrainalaisia Venäjän horjuttamisessa laittomin keinoin.

Turvallisuuspalvelu FSB täsmensi Putinin mainitsemaa tapausta myöhemmin maanantaina, kertoo uutistoimisto Interfax. FSB:n mukaan kyseessä oli venäläinen uusnatsiryhmä, joka olisi toiminut Ukrainan turvallisuuspalvelun SBU:n tilauksesta. Ryhmän tarkoituksena oli murhata nimenomaan Solovjov.

FSB:n mukaan pidätetyt ovat Venäjän kansalaisia, jotka kuuluvat englanninkielistä National Socialism – White Power -nimeä käyttävään ryhmään. Pidätyksen yhteydessä takavarikoitiin muun muassa ”polttopulloja, kranaatteja, kuusi pistoolia, metsästysase, runsaasti patruunoita, väärennettyjä Ukrainan passeja ja fasistista kirjallisuutta”.

Interfaxin mukaan Venäjän korkein oikeus julisti kyseisen järjestön laittomaksi terrorijärjestöksi viime vuoden toukokuussa. Ryhmästä käytetty nimi viittaa Yhdysvaltojen uusnatsijärjestöihin, ja vuoden takaisessa päätöksessä järjestöä nimitettiin RBK:n mukaan ”kansainväliseksi”.

Terroristiryhmän kansainvälisistä yhteyksistä ei kuitenkaan ole näyttöä. Pietarilainen uusnatsiryhmä on käyttänyt samaa nimeä tai nimen osaa jo vuonna 2014, kertoo venäläinen oppositiosivusto Mediazona. Ryhmän jäsenet ovat saaneet tuomioita rasistista hyökkäyksistä ainakin vuodesta 2002 lähtien.

Murhajuonen uhriksi väitetysti suunniteltu Vladimir Solovjov, 58, kuuluu Venäjän television tärkeimpiin propagandahahmoihin.

Akateemiseen juutalaisperheeseen lokakuussa 1963 syntynyt Solovjov päätyi opintojensa jälkeen journalismin pariin 1990-luvulla, jolloin hän työskenteli radiokanava Serebrjanyi Doždilla. Radiokanavan perustajiin kuului Natalja Sindejeva, joka sittemmin perusti kriittisen televisiokanavan Doždin. Se suljettiin helmikuussa ja Sindejeva pakeni Georgiaan.

Solovjovin televisioura urkeni Putinin ensimmäisellä presidenttikaudella 2000-luvun alussa. Solovjovin isännöimiä ohjelmia on riittänyt: kolme vuotta sitten hän pääsi Guinnessin ennätysten kirjaan isännöityään yhden viikon aikana lähes 26 tuntia suoraa studiolähetystä televisiossa.

Kansainväliseen maineeseen Solovjov nousi viimeistään vuonna 2015, jolloin hän teki pitkän Putinin haastatteluohjelman ja samalla dokumenttifilmin Prezident. Siinä Putin muun muassa kertoi, kuinka hän mestaroi Krimin miehityksen ja Ukrainan syrjäytetyn presidentin Viktor Janukovytšin maastapaon.

Nykyisin Solovjovin tärkeimmät tv-ohjelmat ovat valtiollisella Rossija-kanavalla esitettävä Ilta Vladimir Solovjovin kanssa ja Putinin viikon tekemisiin keskittyvä Moskova, Kreml, Putin.

Tv-tähden mielipiteet ovat vaihtuneet tuulen mukaan: vielä vuonna 2013 Solovjov vastusti ankarasti Krimin niemimaan laitonta liittämistä Venäjään, seuraavana vuonna hän oli täsmälleen päinvastaista mieltä.

Venäjän Ukrainan-hyökkäyksen alettua helmikuussa Solovjovin kannanotot ovat käyneet, jos mahdollista, entistä ärhäkämmiksi. Pääsy Venäjän tv-kanaville EU-alueelta on hankalaa, mutta parhaita paloja löytyy esimerkiksi Twitteristä.

Huhtikuun alussa Solovjov tuomitsi Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ”kirkonkiroukseen” puhuttelemalla presidenttiä suoraan: ”et ole mikään juutalainen etkä oikea uskovainen, olet pelkkä pikku piru, joka pitää häätää pois”.

Muutama päivä sitten Solovjov ilmoitti ohjelmassaan, että seuraavaksi ”erikoisoperaation” kohteena ovat Nato-maat ja niiden kansalaiset, ”eikä armoa tunneta”.

Uransa aikana Solovjov on ehtinyt suututtaa aika monta kollegaansa ja hiemankin itsenäisesti ajattelevaa poliitikkoa kotimaassaan, ja Venäjän julkinen sanankäyttö on ajoittain melko alatyylistä.

Esimerkiksi urheilukommentaattori Vasili Utkin nimitti kaksi vuotta sitten Solovjovia ”pedofiiliapinaksi”. Jekaterinburgin ex-pormestari Jevgeni Roizman kommentoi solvausta sanomalla, että se loukkaa pedofiiliapinoita.

Solovjov on kolmatta kertaa naimisissa ja hänellä on yhteensä kahdeksan lasta. Tv-tähden nykyinen puoliso Helga Solovjova on omaa sukuaan Sepp. Hänellä on äitinsä puolelta virolaisia sukujuuria.

Solovjov lisättiin EU:n pakotelistalle helmikuussa päivää ennen kuin Venäjän uusi hyökkäys Ukrainaan alkoi.