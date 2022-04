Osman Kavalan mukaan oikeudenkäynnissä oli kyse ”oikeudellisesta salamurhasta”.

Turkkilainen oikeusistuin tuomitsi maanantaina liikemiehenä toimineen ja kansalaisjärjestöjen rahoittajan Osman Kavalan elinkautiseen vankeuteen yrityksestä kaataa maan johto, kertoivat uutistoimistot. Tapaus on herättänyt laajaa kansainvälistä huomiota.

Kavala oli vangittuna lokakuusta 2017 lähtien. Poliittisena pidettyä vankeutta vaativat aiemmin lopetettavaksi muun muassa Euroopan ihmisoikeustuomioistuin sekä asiasta julkilausuman tehneet kymmenen länsivaltiota, mukaan lukien Suomi.

Tapaus on heikentänyt Turkin ja länsimaiden suhteita. Kun muun muassa Yhdysvallat ja Saksa yhdessä kahdeksan muun valtion kanssa vaativat viime vuonna Kavalan vapauttamista, presidentti Recep Tayyip Erdoğan uhkasi karkottaa näiden valtioiden suurlähettiläät. Myöhemmin Erdoğan kuitenkin perääntyi uhkauksestaan.

Tuomion mukaan Kavalalla ei ole mahdollisuutta hakea ehdonalaisuutta. Kavala on kiistänyt syytteet ja sanonut oikeuskäsittelyn olleen ”oikeudellinen salamurha”.

Oikeus tuomitsi samalla myös useita muita 18 vuoden vankeusrangaistuksiin avunannosta hallituksen kaatamisyrityksessä.

Kavala on ollut turkkilaiselle yleisölle melko tuntematon hahmo ennen vuoden 2016 vallankaappausyritystä. Sen jälkeen Erdoğan ja hänen hallintonsa ovat pidättäneet ja vanginneet kymmeniätuhansia ihmisiä, joiden väitetään tukeneen Erdoğanin arkkivihollisenaan pitämää Fethullah Güleniä.

Tupakkakauppiaiden sukuun syntynyt Kavala on johtanut perimäänsä liiketoimintaa 1980-luvulta alkaen. Hän on yhteiskunnallisesti aktiivinen filantrooppi, joka tukee taidehankkeita. Hän on osallistunut useiden ympäristö- ja demokratiajärjestöjen työhön sekä istumalla niiden hallituksissa että perustamalla niitä.