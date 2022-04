Länsiliittolaiset ovat toimittamassa raskasta kalustoa, jonka perille vieminen ilman ratayhteyttä on vaikeaa.

Venäjä iski maanantaiaamuna ohjuksin viidelle rautatieasemalle läntisessä Ukrainassa. Ukrainan sisäministeriön edustaja sanoi ensin Venäjän yrittävän tuhota Ukrainan talouden mutta Ukrainan pääesikunta näki asian toisin: Venäjän iskujen tarkoitus on esikunnan mukaan tuhota rautatieverkkoa niin, ettei ulkomailta tuleva aseapu pääsisi perille rintamalle.

Ukrainan rautateiden pääjohtajan Oleksandr Kamyšinin mukaan ohjukset iskeytyivät syöttöliikenteen asemille Lvivin, Žitomyrin, Rivnen ja Vinnytsan alueilla. Vinnytsan seudun kahdella asemalla kuoli ainakin kuusi ihmistä ja 18 loukkaantui.

Kamyšinin mukaan 16 matkustajajunavuoroa jouduttiin maanantaina perumaan iskujen vuoksi, kertoo uutiskanava TSN. Lvivin alueella ohjukset tuhosivat rautatieverkolle sähköä syöttävän laitoksen.

Venäjän puolustusministeriö kertoi maanantia-iltana, että iskujen tarkoitus oli nimenomaan Ukrainan läntisen rautatieverkon virransyötön tuhoaminen. Sen tarkoitus taas oli Venäjän mukaan nimenomaan estää läntiset asekuljetukset Ukrainaan, kertoo uutistoimisto Reuters.

Iskujen kohteiden perusteella venäläiset yrittävät katkaista rautatieyhteyksiä ennen kaikkea Puolasta itäiseen ja eteläiseen Ukrainaan. Ukrainalle on tulossa länsitietojen mukaan runsaasti raskasta kalustoa, jonka kuljettamisessa rautatiet ovat ensisijainen vaihtoehto.

Yhdysvaltalaiset tiedot kertoivat viime viikolla, että Washington on tehnyt entisen itäblokin maiden kanssa sopimuksia, joissa se on luvannut toimittaa näille yhdysvaltalaista kalustoa Ukrainaan toimitettujen aseiden ja asejärjestelmien tilalle. Slovakia saa esimerkiksi Patriot-ilmatorjuntajärjestelmän toimitettuaan S-300-järjestelmän Ukrainaan.

Ukrainaan on toimitettu lisäksi Puolasta yli sata neuvostovalmisteista panssarivaunua. Joukossa on T-72-mallin lisäksi myös vanhoja T-55-panssarivaunuja. Tšekki on lahjoittanut T-72-vaunujen lisäksi myös BMP-rynnäkköpanssareita.

Neuvostokalustoa toimitetaan Ukrainaan, koska sotaa käyvällä maalla ei ole aikaa kouluttaa asevoimiaan uusien järjestelmien käyttöön. Lisäksi aseiden ja ammusten on sovittava yhteen.

Yhdysvallat on ilmoittanut toimittavansa Ukrainaan 18 kappaletta 155 millin kenttätykkejä ja 40 000 tykistöammusta. Ukraina käyttää kuitenkin entuudestaan neuvostotyyppisiä 152-millisiä haupitseja, joten se tarvitsee niihin myös ammuksia.

Puola, Bulgaria ja Slovakia ovat antamassa Ukrainalle vanhoja Mig-29-hävittäjiä. Millä tavalla nämä on tarkoitus toimittaa perille, sitä ei ole kerrottu.