Yhdysvalloissa Texasissa osavaltion ylimmän rikostuomioistuimen päätös on lykännyt 2-vuotiaan tyttärensä murhasta tuomitun Melissa Lucion teloitusta.

Latinotaustainen Lucio tuomittiin tyttärensä murhasta 14 vuotta sitten kiistanalaisen oikeuskäsittelyn päätteeksi.

Taaperon mustelmien peittämä ruumis löytyi perheen kodista, mutta kuolema oli Lucion mukaan seurausta pari päivää aiemmin sattuneesta putoamisesta portaista. Lucion mukaan poliisi pakotti hänet tunnustamaan.

53-vuotias Lucio oli määrä teloittaa tappavalla ruiskeella keskiviikkona. Tuomioistuimen päätös ainoastaan lykkää teloitusta.

”Tämä on ensiaskel uuden oikeudenkäynnin saamiseksi, mutta uutta oikeudenkäyntiä ei ole vielä myönnetty”, Lucion asianajaja Vanessa Potkin kertoi lehdistötilaisuudessa.

Tuomioistuin hyväksyi Lucion ja tämän lakitiimin valituksen vangitsemisensa laillisuudesta.

Lucion asianajajan uudelleentarkasteluun vaatimista yhdeksästä kohdasta tuomioistuin hyväksyi uudelleen tarkasteltavaksi neljä. Lucion mukaan valamiehistö ei olisi tuominnut häntä ilman syyttäjän käyttämää väärää todistajanlausuntoa, lisäksi uudet tieteelliset todisteet estäisivät hänen tuomitsemisensa, hän on todellisuudessa syytön ja syyttäjä piti piilossa Lucion syyttömyyttä mahdollisesti tukevia todisteita.

Päätöksen myötä alempi oikeusaste tarkastelee Lucion vaatimukset.

”Olen kiitollinen, että oikeus on antanut minulle mahdollisuuden elää ja todistaa syyttömyyteni”, Lucio sanoi tiedotteen mukaan.

Tapaus on saanut osakseen runsaasti huomiota.

Lokakuussa 2020 julkaistussa dokumentissa The State of Texas vs. Melissa todetaan muun muassa, ettei oikeudenkäynnissä nähty Lucion pojan haastattelua, jossa tämä toteaa nähneensä sisarensa putoamisen kotitalon ulkopuolella sijaitsevasta portaikosta.

Lucion tuomion uudelleentarkastelua on vaatinut lukuisten texasilaispoliitikkojen lisäksi myös tositv-tähti Kim Kardashian. Kardashian on vedonnut Texasin kuvernööriin Greg Abbottiin Lucion armahtamiseksi.

Lucion lakitiimin mukaan poliisi oli päättänyt tämän olevan syyllinen tyttärensä kuolemaan jo siinä vaiheessa, kun tämä tuotiin kuulusteltavaksi kaksi tuntia sen jälkeen kun tytär oli kuollut. Viisi tuntia kuulusteluiden alettua Lucio tunnusti "varmaankin tehneensä sen" kun häneltä kysyttiin, oliko hän vastuussa osasta tyttärensä ruumista löydetyistä vammoista. Tätä käytettiin oikeudenkäynnissä tunnustuksena.

Kaikkiaan 14 lapsen äiti odotti tapahtumahetkellä kaksosia, jotka hän synnytti vankilassa. Yksikään Lucion lapsista ei ole syyttänyt häntä väkivaltaisuudesta.

Naisten teloittaminen on Yhdysvalloissa miehiä harvinaisempaa. 1970-luvun puolivälistä tapahtuneista 17 teloituksesta kuusi on tapahtunut Texasissa.

Jos Lucio olisi teloitettu keskiviikkona, olisi tästä tullut ensimmäinen Texasissa teloitettu latinotaustainen nainen.