Hyökkäyssodan alussa lakkautetun radio­kanavan pää­toimittaja: Venäjä on heitetty 40 vuotta ajassa taaksepäin

Uutistoimisto AFP:n haastattelussa Aleksei Venediktov kertoo, kuinka Venäjä muistuttaa yhä enemmän 1980-luvun Neuvostoliittoa. Venediktov johti Eho Moskvy -radiota, jonka lähetykset lakkasivat 1. maaliskuuta.

Radiokanava Eho Moskvy sinnitteli vuosikymmenien ajan yhtenä Venäjän itsenäisistä äänistä, mutta kun se maaliskuussa lakkautettiin, kanavan pitkäaikainen päätoimittaja Aleksei Venediktov tiesi aikakauden tulleen päätökseensä.

”Maa on heitetty ajassa taaksepäin kaikin tavoin, minun nähdäkseni se on viety 40 vuoden taa”, Venediktov sanoo uutistoimisto AFP:n haastattelussa.

”Me olemme nyt jossain vuoden 1983 tietämillä”, Venediktov sanoo. ”Afganistanissa on sota, toisinajattelijat ovat vankilassa tai heidät on potkittu maasta, ja Kremlissä on Andropov.”

Afganistanin sodalla Venediktov viittaa Neuvostoliiton katastrofaaliseen väliintuloon vuonna 1979. Viimeiset neuvostojoukot poistuivat Afganistanista vasta kymmenen vuotta myöhemmin, ja sota tuli kalliiksi sekä kustannuksiltaan että henkilötappioina.

Andropovilla Venediktov taas viittaa neuvostojohtaja Juri Andropoviin, joka viralliselta titteliltään oli Neuvostoliiton kommunistisen puolueen pääsihteeri. Andropov johti Neuvostoliittoa marraskuusta 1982 helmikuuhun 1984, ja hänen taustansa oli Vladimir Putinin tavoin tiedustelupalvelu KGB:ssä.

Neuvostojohtaja Juri Andropov.

Uutistoimisto AFP:n haastattelussa Venediktov kertoo johtamansa radiokanavan lakkauttamisesta. Eho Moskvy hiljeni lopullisesti 1. maaliskuuta, viikko sen jälkeen, kun Venäjä oli hyökännyt Ukrainaan.

Eho Moskvyn taajuudet siirtyivät Radio Sputnikin käyttöön. Sputnik on valtiollinen kanava ja siten Kremlin äänitorvi.

”Ymmärrän [Putinin] logiikan: hän ei voinut antaa meidän olla olemassa, koska tuollaisten operaatioiden aikana propagandan on oltava totaalista”, Venediktov sanoo.

Eho Moskvy perustettiin Neuvostoliiton loppuvaiheessa elokuussa 1990. Venediktov liittyi pian joukkoon, ja vuonna 1998 hänestä tuli päätoimittaja.

Venediktov on nyt 66-vuotias, ja Putinin hallinto on vastikään nimennyt hänet ”ulkomaiseksi agentiksi”.

Monet riippumattomat toimittajat ovat lähteneet Venäjältä oman turvallisuutensa vuoksi. Venediktov on kuitenkin päättänyt jäädä Moskovaan.

”Ihmiset luottavat minuun enemmän, jos koen samat vaikeudet heidän kanssaan, kuljen samoja katuja heidän kanssaan ja kohtaan samat pakotteiden vaikutukset.”

Nyt Aleksei Venediktov jatkaa työtään videopalvelu YouTubessa, jossa hänen kanavallaan on AFP:n mukaan puoli miljoonaa tilaajaa.

Venäläisten täytyy Venediktovin mukaan saada tietää, ”miksi tämä tapahtui” ja ”miksi teihin sattuu”.