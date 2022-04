Kiina haluaa maailman keskustelun oman propagandansa mukaiseksi, kirjoittaa HS:n Pekingin-kirjeenvaihtaja Mari Manninen.

Peking

Saapa nähdä, miten Twitterin sananvapauden käy miljardööri Elon Muskin kourissa.

Muskhan on ilmoittanut olevansa täydellisen sananvapauden puolesta. Hänellä on kuitenkin melkoinen eturistiriita edessään. Hänen bisneksistään merkittävä osa on Kiinassa, sillä se on Teslan toiseksi isoin markkina.

Kiinaa yksinvaltaisin ottein johtava kommunistinen puolue ei sananvapaudesta piittaa, päinvastoin, sillä on taipumus raivostua, jos sitä sen mielestä haukutaan.

On aivan totta, että Kiina sortaa julmasti ihmisoikeuksia Xinjiangissa ja tukahduttaa demokratiaa Hongkongissa. Mutta Kiina väittää näitä ja monia muita totuuksia valheiksi. Twitter pursuaa moista Kiinan inhoamaa viserrystä.

Kiina haluaa vääntää maailmassa kirjoitetun ja puhutun oman propagandansa mukaiseksi.

Oman maansa median ja kiinalaisen somen Kiinan valtio on jo muokannut toimimaan halunsa mukaan. Ulkomainen some on Kiinasta blokattu pois, niin Twitterkin.

Moni ulkomainen yritys on Kiinassa taipunut Kiinan tahtoon ilmaisunvapaus-asioissa: Sovelluskaupat eivät myy kiinalaisille Kiinan valtion mielestä sopimattomia sovelluksia. Yhdysvaltalaiset elokuvayhtiöt sensuroivat ja tätä nykyä jopa käsikirjoittavat kansainväliset filmit Kiinalle mieluisiksi. Peliyhtiöt kumartavat hyvin syvään Kiinan valtion vaateille.

Muuten loppuisivat bisnekset isoilla Kiinan markkinoilla.

Kiinan-pelossa on toimittu ulkomaillakin. Paljon kiinalaisia opiskelijoita ja näiden rahaa vastaanottavia yliopistoja on joutunut kohujen keskelle, kun niiden on epäilty muokkaavan opetuksiaan tai artikkelikirjastojaan mieluisammiksi Kiinalle.

Vaatefirma muokkasi t-paidoissa olleita karttoja, jotta ne sopivat Kiinan maailmankuvaan. Lentoyhtiöt poistivat Kiinaa ärsyttäneet Taiwan-sanan valikoistaan. Kuinka paljon mahtaakaan tapahtua kulisseissa asioita, joista emme koskaan kuule?

Kiinan valtio myös käyttää rajusti valtaansa yrityksiin. Kiinaa ei ole viime aikoina haitannut kyykyttää edes omia jättiyrityksiään kuten Alibabaa eikä niiden miljardööriomistajia, jos valtio on yrityksiin suuttunut. Tutkintaa, rangaistusmaksuja, uusia sääntöjä, liiketoimien rajauksia...

Kysymys kuuluu, voiko Kiina kiristää Muskia suitsimaan Twitter-viestejä mieleisikseen myös Kiinan ulkopuolella?

Kiina saa Muskin myötä melkoisen peukaloruuvin Twitteriin. Kiina voi ilmoittaa, että nyt lähtee Twitteristä seuraavat keskustelut pois tai Teslan tehdas sulkeutuu Kiinassa. Tai Teslan myynti lakkaa Kiinassa kokonaan.

Kiina tuskin sanoo näin julkisesti, vaan käy ainakin ensin moisen väännön kulisseissa. Ehkä näin käy jo pian, ehkä vasta jonkin ajan kuluttua.

Mutta melkeinpä löisin vetoa, että niin käy ennen pitkää. Niin voimantunnoissaan Kiina on.