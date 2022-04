Maa on tiedustelutietojen mukaan muun muassa lisännyt rakennustoimintaa ydinaseidensa testauspaikalla.

Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-un on sanonut vahvistavansa maansa ydinasearsenaalia, kertovat uutistoimistot Reuters, AFP ja Yonhap.

Kim puhui maan asevoimien perustamispäivän kunniaksi järjestetyn paraatin yhteydessä, jossa nähtiin myös muun muassa Hwasong-17-mallin mannertenvälinen ohjus.

”Tasavallan ydinasevoimien täytyy olla valmiita toteuttamaan vastuullisen tehtävänsä ja ainutlaatuisen pelotteensa milloin tahansa”, Kim sanoi.

Ydinaseiden tarkoituksena on diktaattorin mukaan toimia pelotteena maan vihollisia vastaan, mutta niitä voidaan myös käyttää ensi-iskuun.

Pohjois-Korea on viime aikoina lisännyt ase- ja ohjuskokeitaan, minkä lisäksi maa on Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean tiedustelutietojen mukaan aloittanut jälleen rakennustoimia ydinkoealueellaan. Koealue on ollut virallisesti suljettuna vuodesta 2018 lähtien.

YK:n turvallisuusneuvoston päätösten mukaan Pohjois-Korea ei saisi tehdä mannertenvälisten ohjusten kokeita eikä ydinasekokeita, mutta maa testasi viimeksi maaliskuussa Hwasong-17-ohjusta.

Lisäksi Pohjois-Korean valtiollisen median mukaan maa testasi lyhyen kantaman ohjuksia huhtikuun puolivälissä. Kyseisiin ohjuksiin voidaan propagandaväitteiden mukaan asettaa ydinkärkiä.

Etelä-Korean tuleva presidentti Yoon Suk-yeol on puolestaan luvannut ottaa edeltäjäänsä tiukemman kannan pohjoiseen naapuriin ja vahvistaa entisestään maansa liittolaissuhdetta Yhdysvaltoihin sekä Japaniin. Yoon on kuitenkin luvannut hallintonsa olevan valmis keskustelemaan Pohjois-Korean kanssa.

Asiantuntijoiden arvioiden mukaan Pohjois-Korea voi tehdä uusia ase- ja ohjuskokeita Yoonin hallinnon tullessa valtaan Etelä-Koreassa.