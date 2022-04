Tapaamisessa on tarkoitus muun muassa koordinoida Ukrainalle annettavaa apua. HS näyttää lisää suoraa lähetystä Ramsteinin lentotukikohdasta myöhemmin iltapäivällä.

Yhdysvallat järjestää yli 40 valtion tapaamisen tiistaina Ramsteinin lentotukikohdassa Saksassa. Tapaamisessa neuvotellaan yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan Ukrainan puolustuksesta ja aselähetyksistä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin lupasi tapaamisen avauspuheenvuorossaan, että Yhdysvallat pysyy Ukrainan tukena. Austin sanoi myös, että hänen matkansa Ukrainaan vahvisti hänen uskoaan Ukrainan asevoimiin ja sotilaisiin.

”He uskovat selkeästi, että he voivat voittaa. Samoin uskovat muutkin valtiot”, Austin sanoi.

Suora lähetys Ramsteinista jatkuu noin kello 17, kun Lloyd Austin lausuu kokouksen loppusanat. Tämän jälkeen noin kello 18 Austin pitää tiedotustilaisuuden. Näitä tilaisuuksia voi seurata suorana tässä artikkelissa.

Yhdysvallat on Austinin mukaan valmis auttamaan Ukrainaa sodan luonteen ja taisteluiden muuttuessa. Aseavulla vahvistetaan hänen mukaansa ”Ukrainan demokratian arsenaalia”. Saksan tapaamisessa on Austinin mukaan tarkoitus sopia viitekehyksestä, jolla apua voidaan edelleen saada Ukrainaan.

Yhdysvaltain armeijan pääesikunnan puheenjohtajan kenraali Mark Milleyn mukaan tapaamisen tavoitteena on avun, johon kuuluu esimerkiksi haupitsitykistöä, lennokkeja ja ammuksia, koordinoiminen.

”Seuraavat viikot tulevat olemaan erittäin, erittäin kriittisiä. He (ukrainalaiset) tarvitsevat tuen jatkumista ollakseen voitokkaita taistelukentällä. Se on tämän konferenssin tavoite”, Milley sanoo.

Ukrainan sota alkaa The Washington Postin mukaan muuttaa muotoaan, kun venäläisjoukot alkavat vähentää panssariajoneuvojensa ja -vaunujensa käyttöä. Näiden sijaan tärkeiksi sodassa aletaan lehden mukaan nähdä entistä enemmän tykistöä ja muita pitkän kantaman aseita. Venäläisjoukot pyrkivät myös saartamaan Ukrainan joukkoja Itä-Ukrainassa ja nujertamaan ne tykistön avulla.

Länsimaat eivät ole innostuneet hävittäjien antamisesta Ukrainalle, mikä ei The Washington Postin mukaan ole muuttumassa lähiaikoina. Syynä on muun muassa suuri määrä venäläisjoukkojen ilmatorjuntaa, joka vähentää hävittäjien tehoa ja vaikuttavuutta.

Tiedustelulähteet arvioivat The Washington Postille, että Venäjällä on edelleen sodassa joukkojen numeraalinen ylivoima. Tätä vastaan Ukraina on kuitenkin näyttänyt olevan valmis mukautumaan taisteluissa, minkä lisäksi sen joukoilla on korkea moraali sekä paikallistietämys sota-alueista.

Sodan muuttuminen kohti tykistöpainotteisempaa sotaa asettaa lähteiden mukaan kuitenkin Ukrainaa tukeville painetta saada riittävästi oikeanlaista apua maahan.

Pelkona on lähteiden mukaan myös logistiikka- ja huoltoketjujen ruuhkautuminen, kun uudenlaisia asejärjestelmiä lähetetään Ukrainaan. Muun muassa ruuhkien muodostumista pyritään estämään kokouksessa tehtävillä suunnitelmilla.

Yhdysvallat lupasi viime viikolla uudesta aseapupaketista, jonka myötä maa lähettää 72 155 millimetrin tykistöjärjestelmää Ukrainaan. Periaatteessa näiden kantama on jopa kolminkertainen verrattuna Ukrainan asevoimien tällä hetkellä käyttämiin, Neuvostoliiton aikaisiin tykistöjärjestelmiin.

Venäläisjoukkojen vetäytymiset ovat The Washington Postin lähteiden mukaan yllättäneet yhdysvaltalaiset, sillä ne paljastivat Venäjän asevoimien olevan luultua huonommassa jamassa.

Austin on palaamassa vierailulta Kiovaan, jossa hän tapasi Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja lupasi tälle lisää apua.

”He (ukrainalaiset) voivat voittaa, jos heillä on oikeat tarvikkeet”, sanoi Austin vierailunsa jälkeen.

