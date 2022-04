YK:n pääsihteeri Antonio Guterres tapaa Moskovassa tiistaina Lavrovin lisäksi Venäjän presidentin Vladimir Putinin, minkä lisäksi hänen on tällä viikolla määrä vierailla myös Kiovassa.

YK:n pääsihteeri António Guterres tapaa tänään tiistaina Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja ulkoministeri Sergei Lavrovin Moskovassa. Tapaaminen järjestyy Guterresin pyynnöstä, joka on useaan otteeseen vaatinut tulitaukoa Ukrainaan.

HS näyttää uutistoimisto Reutersin välittämiä suoria lähetyksiä Moskovasta tässä artikkelissa. Noin kello 12.30 Guterres ja Lavrov kävivät kameroiden edessä kääntymässä. Heidän yhteinen tiedotustilaisuutensa alkaa suorana lähetyksenä noin kello 13.30.

Lavrov sanoi tapaamisen alussa, että tilanne Ukrainassa on muuttunut katalysaattoriksi, jolla on suuria vaikutuksia.

”Arvostamme YK:n halua järjestää uusia keskusteluja näinä vaikeina aikoina, jotta voimme kehittää YK:ta ja multilateralismia sekä sen periaatteita. Länsi on heikentänyt multilateralismia jo pitkään, tarkoituksenaan tehdä maailmasta yksinapainen. Oikea multilateralismi perustuu YK:n perustuspykäliin ja maiden suvereniteettiin”, Lavrov sanoi.

Guterres vastasi omassa puheenvuorossaan, että hänen tarkoituksenaan on luoda toimiva keskusteluyhteys Venäjän kanssa Ukrainaan liittyen, vaikka osapuolilla on erilaisia käsityksiä tilanteesta. Hän korosti myös, että YK:n tarkoituksena on saada aikaan tulitauko mahdollisimman nopeasti sekä vähentää ihmisten kärsimystä ja tuskaa Ukrainassa niin pian kuin mahdollista.

Ylihuomenna torstaina Guterresin on määrä vierailla Kiovassa ja keskustella muun muassa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa.

Ukrainan puolelta on kritisoitu Guterresia siitä, että tämä vierailee ensin Venäjällä ja vasta sitten Ukrainassa. Pääsihteerin tiedottaja Farhan Haq sanoi kuitenkin maanantaina, ettei vierailujen järjestyksellä ole erityistä syytä, ja aikataulu olisi syntynyt osapuolten yhteisymmärryksessä.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba vetosi Guterresiin maanantaina uutistoimisto AP:n haastattelussa, että Guterres ottaisi esille saarretun Mariupolin kaupungin evakuoinnin.

Venäjän ulkoministeriö kertoi puolestaan maanantaina, että Putinin ja Guterresin keskustelujen aiheena tulisi olemaan ainakin Mariupolin ja Azovstalin terästehtaan tilanteet.