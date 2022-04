Ardalan Sherakabi on ensimmäinen sosiaalidemokraattisen hallituksen ministeri, joka puhuu Nato-jäsenyyden puolesta.

Tukholma

Ruotsin sosiaaliturvaministeri Ardalan Sherakabi kertoo kallistuvansa Nato-jäsenyyttä kohti, vaikka ei ole vielä täysin varma kannastaan.

Sherakabi on sosiaalidemokraattisen hallituksen ministeri ja yksi ensimmäisistä korkean profiilin sosiaalidemokraateista, jotka ovat nyt avanneet kantaansa Nato-jäsenyyteen. Istuvista ministereistä hän on ensimmäinen, joka on puhunut Nato-jäsenyyden puolesta.

”En ole sataprosenttisesti tehnyt päätöstä, mutta kallistun jäsenyyttä kohti”, hän sanoi uutistoimisto TT:n mukaan.

Sherakabin mukaan Nato tarjoaisi tällä hetkellä voimakkaimman pelotevaikutuksen ja tukisi Ruotsia sotilaallisella kapasiteetillaan. Samalla hän korostaa, ettei ole tehnyt lopullista päätöstä omasta Nato-kannastaan.

Pääministeripuolue sosiaalidemokraatit ei ole kertonut kantaansa Nato-jäsenyyteen. Puolue käy parhaillaan sisäisiä keskusteluja mahdollisesta Nato-jäsenyydestä. Puolueen sisäiset keskustelut päättyvät 12. toukokuuta, minkä jälkeen puolue tekee päätöksen Nato-jäsenyydestä viimeistään 24. toukokuuta.

Sherakabi kuvailee puolueen sisäisiä keskusteluja hyviksi ja kertoo, että monet puolueessa eivät ole vielä päättäneet kantaansa Natoon.