Uhreista kolme oli Kiinan kansalaisia. Iskun tekijäksi on ilmoittautunut muun muassa Kiinan vaikutusvaltaa vastustava separatistijärjestö BLA.

Ainakin neljä ihmistä on kuollut itsemurhaiskussa Pakistanin suurimmassa kaupungissa Karachissa tiistaina, kertovat uutistoimistot AFP ja Reuters.

Isku kohdistui Karachin yliopiston lähistöllä liikkuneeseen minibussiin. Uutistoimistojen mukaan iskussa kuoli kolme bussin kyydissä ollutta Kiinan kansalaista, jotka kuuluivat Karachin yliopiston Konfutse-instituutin henkilökuntaan.

Pakistanilainen separatistiryhmä Balochistanin vapautusarmeija (BLA) on ilmoittanut olevansa vastuussa iskusta. Balochistan on Pakistanin läntisin provinssi, ja siellä toimii useita separatistiryhmiä.

Separatistit ovat toistuvasti kohdistaneet iskuja juuri kiinalaisiin. Vuosi sitten huhtikuussa neljä ihmistä kuoli ja kymmeniä loukkaantui itsemurhaiskussa Kiinan suurlähettilään vastaanotolla luksushotellissa Balochistanin pääkaupungissa Quettassa.

AFP:n mukaan Kiinalla on merkittävä rooli monissa suurissa infrastruktuurihankkeissa juuri Balochistanissa, mikä on lisännyt jännitteitä alueella viime vuosina. BLA on sanonut vastustavansa etenkin alueen kaivos- ja energiahankkeita, koska näiden hyödyt paikallisille asukkaille ovat riittämättömät.

Pakistanin vastavalittu pääministeri Shehbaz Sharifin tuomitsi tiistain itsemurhaiskun Twitterissä. Sharif sanoo olevansa erittäin surullinen ”katalan hyökkäyksen ja kiinalaisten ystävien” poismenon johdosta. Sharifin mukaan kyseessä oli pelkurimainen terroriteko.