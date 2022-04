Venäjä on aiemmin historiassa kouluttanut ja käyttänyt delfiinejä sotilaallisiin tarkoituksiin.

Venäjän joukkoihin Ukrainassa kuuluu myös delfiinejä, kertoo muun muassa brittilehti The Guardian. The Guardianin mukaan uusien satelliittikuvien perusteella voidaan todeta, että Venäjä on sijoittanut sotilaalliseen tarkoitukseen koulutettuja delfiinejä laivastotukikohtaansa Mustallamerellä mahdollisesti suojellakseen laivastoaan vedenalaisilta hyökkäyksiltä.

Yhdysvaltain laivastoinstituutin (USNI) satelliittikuvien analyysissa selvisi, että delfiinejä olisi sijoitettu Sevastopolin satamassa sijaitsevaan laivastotukikohtaan. Analyysin mukaan kaksi delfiiniaitausta perustettiin laivastotukikohtaan helmikuussa, kun Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainassa.

Yhdysvaltalaislehti The Washington Post on nähnyt Maxar Technologies -yhtiön satelliittikuvia, joissa näkyy aitauksia Sevastopolin satamassa.

Sukellusveneisiin keskittynyt analyytikko H.I. Sutton sanoi The Washington Postille, että delfiinejä voitaisiin käyttää estämään ukrainalaissukeltajia, jotka yrittävät päästä satamaan vaurioittamaan venäläisiä sotalaivoja.

Maxar Technologies -yhtiön edustaja yhtyi Suttonin analyysiin, The Washington Post kertoo.

Venäjä on aiemmin historiassa kouluttanut ja käyttänyt delfiinejä sotilaallisiin tarkoituksiin. Ne on muun muassa koulutettu esineiden noutamiseen ja vihollisen sukeltajien estämiseen.

Sevastopolin tukikohta sijaitsee Krimin eteläosassa. Instituutin analyysin mukaan monet Sevastopolissa sijaitsevista venäläisaluksista ovat riskissä vaurioitua vedenalaisista iskuista.

Ukraina koulutti aiemmin delfiinejä Sevastopolissa, mutta kun Venäjä miehitti Krimin, delfiinit päätyivät venäläisille. Ukraina vaati eläinten palauttamista, mutta tuloksetta.

Kylmän sodan aikana sekä Yhdysvallat että Neuvostoliitto kehittivät delfiinien käyttöä sotilaallisissa tarkoituksissa, sillä niiden kaikupaikannus­ominaisuuksien ansiosta ne voivat havaita vedenalaisia esineitä, kuten miinoja.