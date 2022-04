Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist on joutunut selittelemään marraskuista Nato-lausuntoaan. Hultqvistin mukaan sosiaalidemokraatit tekevät Natosta nyt analyysinsä, jonka pitäisi valmistua toukokuun puolivälissä.

Tukholma

Ruotsissa on nostettu esiin puolustusministeri Peter Hultqvistin marraskuinen lausunto, jossa hän otti tiukan kannan Natoon.

Lausunto kuuluu näin:

”Ei tule mitään hakemuksia jäsenyydestä niin kauan kuin meillä on sosiaalidemokraattien hallitus. Niin kauan, kun olen puolustusministeri, en tule koskaan vaikuttamaan sellaisessa prosessissa, sen voin taata kaikille”, Hultqvist sanoi puolueen kongressissa marraskuussa.

Tuosta lausunnosta on vain noin puoli vuotta. Sen jälkeen Euroopan turvallisuustilanne on mennyt uusiksi Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Ruotsissa hallituksen turvallisuuspoliittinen ryhmä tekee selvitystä Nato-jäsenyydestä, minkä lisäksi hallituspuolue sosiaalidemokraatit on käynnistänyt oman prosessinsa Nato-jäsenyyden pohtimiseksi. Ruotsi ja Suomi pyrkivät koordinoimaan prosessejaan yhdessä, mutta Ruotsi on omassa prosessissaan vielä Suomea jäljessä.

Naton kannatus on Ruotsissakin kasvanut mielipidemittauksissa, ja tiistaina ensimmäinen sosiaalidemokraattien ministeri kertoi kallistuvansa Naton jäsenyyden kannalle. Muut eivät ole kertoneet kantaansa.

Puolustusministeri Hultqvist toisti viimeksi keskiviikkona Ruotsin SVT:n haastattelussa, että hallituksen linja sotilaallisesta liittoutumattomuudesta on yhä voimassa, mutta nyt puolue käsittelee linjaa uudelleen.

”Ulkoministerimme johtaa analyysiryhmää, ja puolueessani käsitellään asiaa. Päätös näistä kysymyksistä tehdään todennäköisesti toukokuun puolivälissä”, Hultqvist sanoi.

Hallituksen selvityksen valmistumisaikatauluksi on kerrottu toukokuun 13. päivä. Sosiaalidemokraattien sisäiset keskustelut päättyvät 12. toukokuuta, minkä jälkeen puolue on tekemässä päätöksen Nato-jäsenyydestä viimeistään 24. toukokuuta.

On kuitenkin mahdollista, että puolue aikaistaa prosessejaan. Hultqvistin lausunnon perusteella sosiaalidemokraatit voisivat siis olla valmiita toukokuun puolivälissä. Sosiaalidemokraattien lehdistöavustaja kuitenkin korostaa, että päätöstä aikatauluista ei ole tehty.

Video Hultqvistin marraskuisesta lausunnosta kiertää nyt vauhdilla sosiaalisissa medioissa. Monissa viesteissä kysytään, aikooko Hultqvist erota, jos Ruotsi päätyy hakemaan Naton jäsenyyttä. Monissa viesteissä hänen eroaan myös vaaditaan.

Ruotsalaislehti Svenska Dagbladet kysyi Hultqvistilta keskiviikkona, aikooko hän erota.

”Pääministeri päättää tämän tyyppisistä asioista. Sitten on niin, että tässä välissä on syttynyt myös sota, joka alkoi 24. helmikuuta. Sosiaalidemokraattien kongressi oli aiemmin syksyllä. Puolueemme on ankkuroitunut sotilaalliseen liittoutumattomuuteen, ja sitä on kunnioitettava perusteellisesti.”

Hultqvist ei kommentoinut vanhoja puheitaan HS:lle, mutta Hultqvistin lehdistöavustaja välitti puolustusministerin vastauksen HS:lle.

Vastauksen mukaan Venäjän aloittama sota on muuttanut kaiken, eikä koskaan pitäisi sanoa ei koskaan.

Hultqvistin marraskuinen lausunto herätti keskustelua myös maaliskuussa, jolloin Hultqvist vastasi samalla tavalla SVT:n 30 minuter -haastatteluohjelmassa.

”En ole muuttanut käsitystäni. Mutta koskaan ei pitäisi sanoa ei koskaan”, Hultqvist sanoi tuolloin.

Hultqvistin marraskuinen lausunto nostettiin esille myös yhdysvaltalaisen CNN:n haastattelussa keskiviikkona. Hultqvist kertoi myös CNN:lle, että Ruotsin sosiaalidemokraattinen puolue tekee nyt syvällisen pohdinnan aiheesta ennen Nato-kantansa kertomista.

”Käsittelemme nyt asiaa ja tulemme kertomaan, minkä suunnan valitsemme, kun prosessi on valmis. Ja se valmistuu toukokuun puolivälissä”, Hultqvist sanoi CNN:lle.