Ulkomaat | Ukrainan sota

Venäjä ei näytä saavuttavan Ukrainassa mitään juhlittavaa voiton­päiväksi

Hyökkäys on edennyt parinkymmenen kilometrin päähän Slovjanskista, mutta Ukrainan vastarinta on ankaraa. Slovjanskin ja Kramatorskin hallinnasta on tulossa tuhoisa kaupunkitaistelu.

Venäjän pommitus tuhosi rakennuksia Lymanin rautatieaseman kupeessa torstaina.

Venäjän joukot ovat onnistuneet kuluneella viikolla etenemään hieman joillakin rintaman osilla Itä-Ukrainassa mutta merkittävien voittojen saavuttaminen seuraavan kymmenen vuorokauden kuluessa näyttää epätodennäköiseltä. Läntiset kommentoijat ovat arvelleet presidentti Vladimir Putinin tarvitsevan jonkinlaisen sotasaavutuksen 9. toukokuuta vietettävään voitonpäivään mennessä. Ukrainalainen Defence Express -julkaisu väitti keskiviikkona, että Venäjän asevoimien komentaja Valeri Gerasimov olisi saapunut henkilökohtaisesti Izjumiin ja ottanut Donbasin operaation johdon suoraan itselleen – ohi Ukrainan-sodan johtoon pari viikkoa sitten nimitetyn ”Aleppon ja Groznyin teurastajan”, kenraali Aleksandr Dvornikovin. Venäjän isku tuhosi autotallirakennuksen Lymanissa torstaina. Hyökkääjät onnistuivat valtaamaan keskiviikkoon mennessä Zaritšnen pikkukaupungin, ja torstaina taisteluita käytiin Lymanin taajaman hallinnasta Slovjanskin koillispuolella. Matkaa rintamalta Slovjanskin kaupungin rajalle on vain parikymmentä kilometriä. Slovjanskin ja Kramatorskin lähes yhteen kasvaneissa teollisuuskaupungeissa oli rauhan aikana yhteensä yli 300 000 asukasta. Venäjän tukemat separatistit hallitsivat kaupunkeja hetken vuonna 2014 mutta joutuivat vetäytymään sieltä itään. Kramatorsk on ollut Ukrainan asevoimien esikuntakaupunki Itä-Ukrainan asemasodassa lähes kahdeksan vuoden ajan. Hyökkääjien tavoitteena näyttäisi olevan Ukrainan Donbasin-joukkojen saartaminen. Se edellyttäisi kuitenkin etenemistä samaan aikaan etelästä Velyka Novosilkasta ja pohjoisesta Izjumin suunnasta. Matkaa on yli 150 kilometriä, joten Putinin julistama Donetskin ja Luhanskin maakuntien ”vapauttaminen” näyttää etäiseltä haaveelta. Venäjän lipun nostaminen Slovjanskin ja vieläpä Kramatorskin kaupungintalon salkoon kävisi ehkä voitonpäivän lohdutusvoitosta. Teollisuuskaupungit tarjoavat kuitenkin puolustajalle edullisen maaston. Venäjän olisi moukaroitava kaupunkeja tykistöllä, ohjuksilla ja ilmavoimilla vähintäänkin päiväkausia ennen hyökkäystä huomattavalla ylivoimalla. Vika askarteli voikukkaseppeleen päästyään pommisuojasta Venäjän ilmaiskun jälkeen torstaina. Moskova näyttääkin käytännössä luopuneen pikavoittojen tavoittelemisesta ja pyrkii uuvuttamaan Ukrainan joukkoja hitaalla etenemisellä ja jatkuvalla tykistötulella. Izjumin kaupungin kolme viikkoa sitten vallanneet venäläisjoukot ovat edenneet kaupungista etelään ja ovat jo muutaman kilometrin päässä Barvinkoven asemakaupungista. Jos Venäjä saa sen haltuunsa, on Ukrainan Donbasin-joukkojen huolto ja siviilien evakuointi Kramatorskista rautateitse lopullisesti menetetty vaihtoehto. Samaan aikaan venäläisjoukot ovat ryhtyneet etenemään Izjumista lounaaseen ja taisteluja on käyty keskiviikkona ja torstaina Nova Dmitrivkassa. Hyökkääjien tarkoituksena on ilmeisesti saada Barvinkove ja rautatie pysyvästi haltuunsa. Ukrainan pääesikunta kertoi torstaina, että Venäjä on tuonut Izjumiin vahvistukseksi kaksi pataljoonan taisteluosastoa, jotka kuuluvat Pihkovassa päämajaansa pitävään maahanlaskujoukkojen divisioonaan. Ukrainalaistietojen mukaan kaupungissa olisi entuudestaan 22 taisteluosastoa eli vähintään tuhansia venäläissotilaita. Jos Venäjä onnistuisi tuomaan Ukrainaan merkittäviä lisäjoukkoja, se voisi yrittää yllätyshyökkäystä jossain toisaalla, esimerkiksi Harkovan tai Odessan suunnalla tai Zaporižžjassa, ehkä jopa Dniprossa. Mutta tällaisia reservejä Venäjällä ei taida missään kätkössä olla. Ukrainan sodan venyminen pitkäksi taisteluksi ja Euroopan historian sysimustaksi luvuksi näyttää entistä todennäköisemmältä.